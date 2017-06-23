Отпуск на носу: как сэкономить на связи в поездках по России и за границу

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 23 июня 2017 // Фото: pixabay.com

Летние отпуска на носу, и многие уже начали планировать свои поездки.

Кто-то отправится загорать на Черное море, кто-то с палатками на Байкал, а кому-то милее заграничные курорты. Но в любом случае редкий путешественник сегодня решится оставить дома свой мобильный телефон.

Как правильно подойти к организации мобильной связи в поездке, рассказывают эксперты МТС/Медиа.

Родные просторы

Хороший способ звонить, общаться по SMS и через интернет в поездках по России по «домашним» ценам — один из тарифов линейки Smart или ULTRA. Эти тарифы действуют одинаково как дома, так и в любом другом российском городе. Например, для абонента тарифа Smart Безлимитище, выехавшего в Сочи или в Петербург из Томской области, все звонки на номера МТС или номера любых операторов московского региона будут бесплатны. А стоимость звонков на местные номера в городе составит 5 рублей за минуту по истечении 350 бесплатных минут, включенных в тариф для звонков на любые номера в любом регионе России. Пакет интернета в этом тарифе также действует по всей России. Единственная разница — при использовании мобильной связи за пределами домашнего региона снимается символические 15 рублей в день, а для тарифов Smart+ и даже этой оговорки нет. Указанные условия верны для абонентов, которые подключились к тарифу линейки Smart или перешли на него с 27 марта текущего года.

Если у вас другой тариф, то, возможно, его лучше поменять. Не ради поездки, а ради вашего удобства в принципе. За фиксированную ежемесячную плату в тарифах Smart у вас будет сразу три пакета услуг на общение: мобильный интернет, звонки и SMS. Объем пакетов и плата за них подбирается в зависимости от потребностей — есть четыре варианта под любые привычки в общении. А с 27 марта абоненты тарифов Smart Безлимитище могут вообще не волноваться о трафике — неиспользованные мегабайты перейдут на следующий месяц (в тарифе Smart+ с понедельной оплатой — на следующую неделю).

Не хотите менять тариф? Тогда обратите внимание на опцию «Везде как дома». Она делает бесплатными входящие, а кроме того, с этой услугой исходящие звонки на любые телефоны всех операторов по России будут стоить 3 рубля за минуту. А еще — 100 бесплатных исходящих SMS в сутки. Услуга платная, но совсем недорогая. За подключение разово снимается 30 рублей, а потом — всего по 5 рублей в сутки. Двухнедельный отпуск с этой услугой обойдется вам в 100 рублей. Подключение: *111*3333#. Повторная отправка той же команды отключит услугу: не забудьте сделать это по возвращении.

В поездках по России часто будет нужен мобильный интернет? Обратите внимание на опцию «СуперБИТ». За 300 рублей у вас будет 3 ГБ сроком на месяц. Такого объема трафика хватит на социальные сети, новости и другое полезное чтение через браузер, электронную почту. А вот видео смотрите, не очень увлекаясь: три-четыре фильма в высоком качестве — и вы будете на нуле. Проверка остатка трафика: *217#. Подключение и отключение: *111*628#. Обратите внимание, что если ваш отпуск короче месяца, то вы вполне можете продолжить использовать опцию по возвращении — при наличии остатка трафика, конечно. По его исчерпании или за пару дней до окончания месяца со дня подключения отключите «СуперБИТ», если в нем больше нет нужды.

Больше полезных услуг в путешествиях по России «50 SMS в поездках по России» - пакет из полусотни коротких сообщений за 135 рублей. Покупка пакета: *111*124#. Остаток пакета: *100*2#. «100 SMS в поездках по России» - вдвое больший пакет за 180 рублей. Покупка: *111*125#. Остаток пакета: *100*2#. Все входящие SMS бесплатны. Все звонки в контактный центр МТС по номеру 0890 бесплатны. Интернет-трафик мобильной версии сайта pda.mts.ru бесплатен.

Далекие берега

Коль скоро вы едете в другую страну, вам нужно понимать, что базовая стоимость услуг мобильной связи за границей немалая. И лучший способ защитить себя от значительных денежных потерь — подключить одну из оптимизирующих опций.

Для болтливых — целый час бесплатных разговоров. Опция «Свободное путешествие» удобна для тех, кто говорит за границей довольно много. Работает она в 45 странах: Австралии, Австрии, Армении, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Египте, Израиле, Индонезии, Испании, Ирландии, Италии, Казахстане, Канаде, Кипре, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Мексике, Молдове, Норвегии, Нидерландах, ОАЭ, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, США, Таджикистане, Тайвани, Таиланде, Турции, Украине, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Южной Корее, ЮАР, Японии. За 190 рулей в сутки вы получите час разговоров без каких-либо доплат, а после выхода из лимита минута будет стоить 10 рублей. Остаток минут можно узнать по команде *100*1#вызов. Подключение и отключение: *111*943# вызов. Не забудьте отключить опцию, как только вернетесь домой.

Все входящие — бесплатно. Опция «Ноль без границ» обнуляет стоимость первых десяти минут каждого входящего звонка, но не более 200 минут за месяц. Таким образом, вы всегда сможете ответить на звонок и решить важные дела, а еще рассказать о том, что у вас сегодня было на завтрак и силен ли ветер на океанском побережье. «Ноль без границ» обходится в 95 рублей в сутки. Входящие вызовы после превышения лимита бесплатных минут стоят 25 рублей за минуту. Лимит можно проверить командой *419*1233#вызов. С исходящими вызовами схема такая. Со 2 по 5 минуту исходящего вызова — 25 рублей/минута, на стоимость первой минуты и минуты, начиная с седьмой, опция влияния не оказывает. Подключение и отключение: *111*4444#. «Ноль без границ» действует во всех странах за исключением Южной Осетии, Туркменистана, Кубы, Мальдив, Андорры, Туниса, Сейшельских и Багамских островов, Ирана, Омана, Панамы, Танзании, Мадагаскара, Ямайки, Филиппин, Гуама и Алжира. Не забудьте отключить опцию, как только вернетесь домой.

Если в роуминге вам понадобится и мобильный интернет (ведь без него уже совсем никуда) воспользуйтесь одной из опций «БИТ за границей». Они годятся и для обычного интернет-серфинга, и для социальных сетей, и для работы с почтой. Стоимость опции зависит от того, в какой стране вы окажетесь. Так, полностью безлимитный доступ в интернет за 450 рублей в сутки вы получите в следующих странах: Италия, Греция, Германия, Чехия, Таиланд, ОАЭ, Великобритания, Швейцария, Венгрия, Нидерланды, Литва, Латвия, Португалия, Сан-Марино, США, Канада, Украина, Испания, Израиль, Гонконг, Индия, Таджикистан, Болгария, Сингапур, Румыния, Словакия, Шри-Ланка, Тайвань, Малайзия, Индонезия. Первые 100 Мб трафика вы сможете скачать на максимальной скорости, а далее она будет ограничена до 128 Кбит/с, чего по-прежнему хватит на многое из того, что обычно нужно в интернете в роуминге — проверить почту и соцсети, найти адрес кафе и тому подобное.

В ряде стран (Хорватии, Китае (кроме Гонконга и Макао), Эстонии, Словении, Лихтенштейне, Испании, Турции, США, Канаде, Черногории, Египте, Франции, Кипре, Абхазии, Украине, Финляндии, Австрии, Казахстане, Польше, Армении, Кыргызстане, Гернси, Джерси, о. Мэн) 30 МБ на сутки обойдутся вам в 380 рублей.

Кое-где (в Грузии, Азербайджане, Норвегии, Бельгии, Швеции, Узбекистане, Сербии, Южной Корее, Мальте, Дании, Молдове, Ирландии, Люксембурге, Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии, Гибралтаре, Фарерских о-вах) 30 МБ на сутки будут стоить 550 рублей.

Условия по другим странам можно прочитать на сайте МТС. Подключение опции ничего не стоит, а плата за сутки взимается только в том случае, если вы воспользовались мобильным интернетом. Подключение и отключение: *212#. Остаток трафика: *111*217#.

Уезжая за границу, важно знать и то, что многие телефоны и планшеты по умолчанию сами стараются обновить установленные на них программы через мобильный интернет. Чтобы не допустить этого и избежать неожиданных трат, отключите на своем гаджете мобильный интернет.

Любителям смс-переписки МТС припасла целую россыпь пакетов по 50 или 100 SMS для заграничных поездок. Пакеты стоят от 250 рублей до 700, срок действия любого пакета — 30 дней. Вот все они вместе с командами на покупку — приводим списком в порядке удорожания:

«50 SMS в Европе» - *111*1104#

«100 SMS в Европе» - *111*1103#

«50 SMS в поездках по миру» - *111*1102#

«100 SMS в поездках по миру» - *111*1101#

Проверка остатка пакета: *100*2#

Другие полезные услуги и возможности при нахождении за границей:

Звонки в службу поддержки МТС по телефону +7 (495) 766-01-66 бесплатны.

Мобильная версия сайтов МТС бесплатна.

Что делать, если закончились деньги на телефоне Оплатить с банковской карты на сайте oplata.mts.ru (интернет-трафик бесплатный) или бесплатно позвонить в Контактный центр +74957660166. Воспользоваться услугами «Обещанный платеж», «Пополни мне счет», «Прямая передача» — они работают точно так же, как и дома.

И еще кое-что

У МТС есть два полезных мобильных приложения, которые помогут вам в любых поездках.

Во-первых, это «Мой МТС» — читайте о приложении подробно в обзоре МТС/Медиа. Это отличный и очень удобный инструмент для контроля баланса вашего мобильного счета и управления всеми вашими услугами. Приложение использует мобильный интернет, имейте это в виду.

Во-вторых, непременно установите себе «МТС Connect», и вы сможете при наличии бесплатного доступа к сети Wi-Fi общаться с вашего мобильного номера по домашним тарифам. Без доступа к Wi-Fi программа может использовать мобильный интернет.

P. S. Часто у отъезжающего в путешествие человека возникает вопрос о том, сколько за звонок ему за границу будут переплачивать близкие. Эксперты МТС/Медиа отвечают: нисколько, если люди звонят на обычный мобильный номер, а не на приобретённый в месте отдыха. Так что берите с собой свой домашний номер, подключайте нужные опции и отдыхайте спокойно… на всю катушку!

По материала МТС/Медиа

Фото: pixabay.com

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