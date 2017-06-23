Еда. Рецензии.

Обед в кафе-киоске «Еда»

23 июня 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

Кафе и магазины в этом месте рядом с остановкой «Главпочтамт» не задерживаются. Поэтому мы решили не откладывать надолго знакомство с киоском-кафе «Еда».

Где: Пр. Ленина, 91. Вход через салон Tele2.

Интерьер: Почти отсутствует. В кафе два очень простых столика, каждый на две персоны. Один возле белой псевдокирпичной стены, другой возле зеленой. Еще в маленьком пространстве две загадочных двери, охлаждающий шкаф с едой и напитками, да барная стойка. Стремление сделать оранжевый одним из фирменных цветов «Еды» выражено в логотипе, фартуке сотрудника и нескольких воздушных шариках на шкафу.

Меню: Висит возле барной стойки. Для удобства гостей сразу делится на две части: «Поесть» и «Попить». Все цены в кафе-киоски кратны 50.

Традиционный кофе от 50 до 200 рублей, в зависимости от сорта и размера. Фирменные варианты — по 200 рублей, самый оригинальный — базиликовый.

Было жарко, поэтому нас больше интересовали холодные напитки. В «Еде» есть молочные коктейли за 100 рублей, среди которых — «Топленое молоко», назван так в честь печенья. Летние холодные напитки на основе кофе и какао идут от 150 рублей. Смузи в меню пять сортов, стоят по 200 рублей, жаль, что их названия говорят покупателю немного. Кто знает, чем «Летний» отличается от «Свежего летнего» или от «Ягодного»? Еще более загадочен «Желто-красный». Описания нет, приходится доставать вопросами продавца, и все время забывать, где груша, а где клубника. Лимонадов четыре вида, они по 100 рублей, есть фруктовые варианты и огуречный.

В разделе «Поесть» много сэндвичей, по цене от 50 до 200 — опять же, в зависимости от размера и состава. Есть сладкие варианты. Суп дня один (50–100 рублей), салатов три (по 150 рублей). Виды перекуса от 50 до 150 рублей — от печенья до фруктовых банок.

Еда: Меню очень даже любопытное, но только еды в два часа дня, времени повышенного аппетита, было совсем немного. Мы обнаружили пару сэндвичей — сладкий и с тунцом, овощной салат (по составу очень похожий на те холодные закуски, которые подают на борту самолета), фруктовую банку, более дорогую, чем подобные в супермаркетах, и немного печенья. Сладкого в жару не хотелось. Решили ограничиться бутербродом с тунцом, попробовать вишневый лимонад (небольшие аппетитные бутылочки стояли на полках) и смузи. Последний выбирали долго, в итоге остановились на «Ягодном», который нам очень рекомендовал продавец.

Лимонад (100 рублей) выдали сразу. Он был не холодным, лучше бы все-таки постоял в холодильнике. В бутылочке оказалось немало мяты, ее вкус и стал главным. Вишневый сироп ощущался вяло. Пить лимонад приходится из бутылочки, стакан не прилагается.

Бутерброд с тунцом (150 рублей) нам предложили подогреть на гриле или в микроволновке. Мы предпочли первый вариант. Правда, подогрели его не сильно, бутерброд был едва теплым, и на одном из кусков хлеба «следов» гриля было незаметно. В целом впечатление осталось приятное — начинки из тунца, огурца, салата положили достаточно. Также в сэндвиче был замечен не сильно примечательный белый соус, похожий на майонез. Все свежее. Правда, о пикантности и неповторимости вкуса речи не шло. Просто нормальный бутерброд.

Ягодный смузи (200 рублей) состоял из клюквы, сливок и сиропа на выбор. Мы выбрали голубику и ежевику. Нам сказали, что ежевика вкуснее, но поскольку мы относимся к этим ягодам одинаково хорошо, решили его и попробовать. Клюква была сильно замороженной, что сказалось на смузи: в середине напиток был как лед и постепенно таял. Это не делало его вкуснее. В целом ощущался и вкус ежевики, и клюква, так что смузи действительно получился ягодным.

Счет: 450 рублей за смузи, сэндвич и маленький лимонад.

Итого: Подобный формат заведений, где готовую «невредную» еду вроде свежих сэндвичей можно взять с собой или съесть на месте, популярен в Британии. Но там в похожих местах гораздо больший выбор еды, просторнее, уютнее, и цены ниже, чем в соседних традиционных кафе-ресторанах. На наш взгляд, в обед проще пойти на бизнес-ланч, чем в кафе-киоск. Даже в каком-нибудь из томских ресторанов это обойдется дешевле, будет сытнее и вкуснее, плюс там есть посуда и обслуживание. А простую еду для перекуса можно купить и во многих супермаркетах или магазинах здорового питания.

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