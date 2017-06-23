Афиша Томска.

Выходные: 24-25 июня 2017 года

23 июня 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Шоу ретро-песен на жестовом языке

Впервые в Томске на одной сцене зрители увидят театрализованное шоу с участием ШСТ «Индиго», а также студентами и сурдопереводчиками Томского техникума социальных технологий.

На вечере предлагается вспомнить всеми любимые песни с применением театральных эффектов, пантомимой, танцами и жестовым языком. Песни на жестовом языке - особо выразительное искусство, которое предназначено для всех зрителей без исключения.

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Когда и где: 10 и 24 июня в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 18:00, 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Мастер-класс и турнир по стрельбе из лука

На мастер-классе вы узнаете о различиях рекурсивного славянского лука от традиционного английского. Какие наконечники для стрел применялись во время охоты, а какие в бою. А также сможете на практике попробовать несколько способов стрельбы по мишени.

Подробности.

Когда и где: 25 июня в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 10+.

Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь»

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

В главных ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Лора Хэддок, Изабела Монер, Стэнли Туччи, Джон Гудман, София Майлс, Сантьяго Кабрера, Джош Дюамель.

Расписание сеансов.

Когда и где: с 22 июня в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis.

Аудитория: 12+.

Выставка «Пионов нежный аромат»

На выставке можно будет увидеть различные виды пионов (новинки и проверенные временем сорта), композиции из различных садовых цветов, оригинальное оформление букетов. Вход свободный.

Желающие смогут получить бесплатную консультацию по технологии выращивания цветочных и овощных растений, цветоводы-любители приобрести посадочный материал и принять участие в выставке со своими выставочными букетами цветов.

Подробности.

Когда и где: 24 июня в Областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 10+.

I фестиваль славянских традиций «Праздник у реки»

На «Празднике у реки» участников ждут народные гулянья, выступления творческих коллективов, старорусские забавы и игры. Все желающие смогут посетить мастер-классы по плетению венков и изготовлению Куклы Купавки (обрядовая кукла одного дня, которую раньше девушки мастерили на праздник Ивана Купалы). Продолжится «Праздник у реки» конными скачками, участие в которых примут жокеи из Томска, Асиновского, Зырянского, Томского районов. Спортсмены выступят в нескольких категориях: гонка, преодоление препятствий и скачки на специальных тележках для рысаков.

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Когда и где: 24 июня в селе Вершинино.

Время и стоимость билетов: 11:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

День словесных ролевых игр

Лучшие мастера Томска будут ждать вас, чтобы вы смогли окунуться в мир приключений, драматических сюжетов и полностью раскрыть потенциал своего воображения.

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Когда и где: 24 июня на игровой площадке BlackBox.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 18:00, 250 рублей.

Аудитория: 16+.

Обед и лекции на свежем воздухе

Гостей разместят на задней площадке музея в тени деревьев, где сотрудники музея предоставят всем коврики и вкусный чай. При желании можно принести любую еду с собой. Помимо этого всех участников ждут лекции об истории города.

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Когда и где: 24 и 25 июня на Воскресенской горе.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 14:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Поэтический вечер

Вечер посвящен творчеству Б. Окуджавы, С. Гудзенко, Б.Слуцкого, Д. Самойлова, К. Симонова, В. Шефнера, Ю. Друниной, О., Берргольц, С. Наровчатова, В.Астафьева, М. Львова, М. Алигер и других поэтов-фронтовиков.

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Когда и где: 24 июня в Областной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Время и стоимость билетов: 16:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Белые ночи в планетарии

Вас ждут экскурсии по звездному небу, лотереи, лекции и романсы.

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Когда и где: 24 июня в Томском планетарии.

Время и стоимость билетов: 20:00 — 23:00, 400 рублей.

Аудитория: 16+.

Праздник летнего солнцестояния

В программе праздника:

- «Красное лето — зеленый покос» (мастер-шоу по скашиванию травы);

- «Дрова рубить – не чай пить» (мастер-класс по рубке дров);

- Мудрость предков в «Коловороте времен» (экскурсия вокруг единственного в мире лакового панно);

- Обрядовое умывание;

- «Ядрёный квас от жажды спас» (по старинному рецепту от кафе «Конь-Огонь»);

- «Гори-гори ясно» (костер и предание огню желаний, загаданных волшебной Щуке) и многое другое.

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Когда и где: 24 июня в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 15:00 — 17:00, 200 — 250 рублей.

Спектакль «Pine Bar»

…И все-таки по Лондону поползли слухи, что Pine Bar посещает привидение женщины… Ночью она… простите… оно играет на рояле, танцует, поет, смешивает себе коктейли, беседует с охраной, смущает черного кота… Привидение разговаривает с захмелевшими посетителями. В баре у него уже появился один постоянный клиент.

Так начинается эта история. История русской молодой женщины, оказавшейся на чужбине и пережившей любовь, предательство, разочарование – всё то, что она называет тысячью и одной сказкой.

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Когда и где: 24 июня в Театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Дуэт «Электрофорез»

«Электрофорез» — это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал и сюрреалистическая лирика. «Электрофорез» — это кормить публику на выступлениях арбузами, ананасами и икрой. «Электрофорез» — это умирать и выкладываться на каждом концерте.

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Когда и где: 25 июня в HallBar.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

День молодежи

Праздник начнется в 17:00 на нижней террасе Лагерного сада. Здесь начнут работу 14 интерактивных площадок, где горожане смогут открыть для себя зону виртуальной реальности, попробовать свои силы в различных спортивных состязаниях, поучаствовать в научно-технических экспериментах. Также во время работы интерактивных площадок будет работать прокат велосипедов, роликов и сигвеев. А для любителей селфи установят фотозону.

Для детей будут организованы игровые зоны с лучным боем, бадминтоном и батутами. Кроме того, на празднике пройдут презентации томских колледжей и техникумов.

В 20:00 на нижней террасе Лагерного сада начнется вечерняя концертная программа. На сцене выступят томские группы Rocking Radio, Chok. Хедлайнером концерта станет российский исполнитель T-killah.

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Когда и где: 25 июня в Лагерном саду.

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

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