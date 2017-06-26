Миллионы кубометров газа: Лугинецкая ГКС отмечает 15-летие с момента запуска

26 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Лугинецкая газокомпрессорная станция отмечает в этом году 15-летие.

В структуре ОАО «Томскнефть» ВНК это уникальный объект — высокотехнологичное производство, которое не имеет аналогов в Томской области. За годы работы станция переработала огромное количество попутного нефтяного газа. А это вклад не только в поддержание энергетического баланса региона, но и охрану окружающей среды.

Новая жизнь для месторождений

Решение о строительстве газокомпрессорной станции на Лугинецком месторождении было принято в 1994 году, но работы начались лишь через три года. Время было непростое, и не только для нашей страны. Мировые цены на нефть тогда находились на уровне критической отметки, а строительство сложного объекта требовало серьезных финансовых вложений.

Но сложившаяся на тот момент ситуация требовала решительных действий. Дело в том, что Лугинецкое — нефтегазоконденсатное месторождение. Это значит, что в добываемой здесь нефти содержится большое количество попутного нефтяного газа, который необходимо утилизировать. В 90-е на месторождении горели десятки факелов, перед Лугинецким стояла угроза не просто прекращения развития, но и закрытия. А остановка скважин, которые отличались высоким газовым фактором, сразу выводило месторождение из числа рентабельных: добыча «Томскнефти» снижалась на 250 тысяч тонн нефти в год.

— Чтобы не сжигать попутный газ и не загрязнять окружающую среду, требовалось принять решение — как этот газ использовать. Самым выгодным вариантом стало строительство перерабатывающих мощностей на месторождении, — рассказывает начальник ЛГКС Николай Соломка. — Каждый из 15 прошедших лет доказывают, что это было правильным решением. За годы работы станция переработала около 19 млрд куб. метров попутного газа, получив при этом около 17,8 млрд кубометров готового отбензиненного газа.

Оборудование для строительства везли из-за границы: Финляндии, Франции, Шотландии, США. И на стройке работали иностранцы — вместе со специалистами более 20 предприятий Томской области.

Торжественный запуск станции состоялся 18 июня 2002 года, и для Лугинецкого началась вторая жизнь. Впрочем, не только для него: бурение вернулось и на Герасимовское, открылись перспективы для Западно-Останинского и других месторождений. Но главное — благодаря ГКС улучшилась экологическая обстановка в Парабельском районе, а десятки жителей Томской области получили рабочие места.

Безотходные технологии

Сегодня попутный нефтяной газ на ГКС поступает с двух месторождений — Лугинецкого и Шингинского. Переработка газа ведется по безотходной технологии. Из приходящего со скважины сырья получают сухой отбензиненный газ, стабильный конденсат и сжиженный газ. Отбензиненный газ подается в магистральный газопровод Нижневартовск — Парабель — Кузбасс, откуда поступает к потребителям: предприятиям, электростанциям, населенным пунктам. Полученный на станции газовый конденсант смешивается с нефтью и впоследствии реализуется как «сырая» нефть. Сжиженный газ поставляют на газозаправочные станции.

Ежедневно на Лугинецкой ГКС перерабатывается 4,3 миллиона кубометров сырья в сутки. В летнее время из-за нагрева объем переработки газа снижается — до трех миллионов кубометров. Но с введением в эксплуатацию установки доохлаждения, станция сможет работать на полную мощность круглый год.

— В 2016 и в 2017 годах мы заменили систему охлаждения на производственных линиях, — говорит заместитель начальника станции Виталий Лукьянов. — Кроме того, в мае текущего года запустили установку доохлажения газа, которая не была предусмотрена изначальным проектом. Благодаря этим изменениям в летний период станция будет работать с проектной производительностью по выработке газа.

В ближайшие годы на объекте обновят устройство противопожарного водоснабжения и аппарат управления теплоспутниками.

— Обе системы сегодня исправно работают, но они не автоматизированы и уже морально устарели. Для устройства противопожарного водоснабжения уже не выпускают запасные части. А исправная работа противопожарной системы — это безопасность людей и производства, поэтому их замена необходима, — поясняет Виталий Лукьянов.

Социальная ответственность

Сегодня на Лугинецкой газокомпрессорной станции трудятся 149 человек. Большинство работников — томичи, выпускники технических вузов. При этом около 30% персонала работают здесь уже более 10 лет. Как, например, приборист центра контрольно-измерительных приборов и автоматики Евгений Сивцов. Он пришел на предприятие 17 лет назад, когда на станции велись пусконаладочные работы:

— Я обслуживаю датчики давления, температуры и других приборов, которые поддерживают работоспособность станции. Провожу технические осмотры, проверки, чтобы не было сбоев в работе. От этого зависит безопасность людей, — рассказывает Евгений Сивцов. — Когда станция была в режиме пусконаладки, было сложно. Часто приходилось дополнительно изучать работу импортного оборудования. С новым оборудованием, которое появляется на станции сегодня, работать проще, кто хочет, тот быстро научится.

В целом обучение специалистов — на ЛГКС процесс постоянный. Постоянно проводятся курсы повышения квалификации для сотрудников, семинары и тренинги на базе учебного центра «Томскнефти». Ежегодно на предприятии проходят производственную практику студенты томских вузов. Кто-то после окончания университета приходит на ЛГКС на работу.

Эффективное использование энергоресурсов и забота об окружающей среде остаются одними из главных направлений работы компании «Томскнефть». В течение нескольких лет компания реализует масштабную газовую программу, главная цель которой — повышение уровня эффективного использования попутного нефтяного газа в составе извлекаемой нефти до установленных государством 95%. На сегодняшний день требуемый уровень утилизации достигнут уже на десяти месторождениях. Газовая программа охватывает все производственные подразделения компании и включает в себя большой список мероприятий, направленных на углубление степени переработки газа на месторождениях с развитой системой газосборных сетей, а также его использование в качестве топлива на энергогенерирующих объектах.

Текст: Валентина Бейкова

Фото: Владимир Дударев, ОАО «Томскнефть» ВНК

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