Элитная недвижимость в Томске. Квартира с видом на Белое озеро за 15 миллионов
В Квартире недели - четырехкомнатное жилище с видом на Белое озеро в шестиэтажном доме за 14 млн. 800 тысяч рублей.
Общая площадь квартиры - 164.1 кв.м. Кроме четырех комнат (три спальни и зал) новых владельцев ждут две ванные комнаты, две гардеробные и две лоджии - с видом на озеро и зеленую зону.
Благодаря широкоугольному объективу и малому количеству мебели, квартира выглядит нереально просторной:
В объявлении обещают свежий ремонт, и он действительно выглядит таковым:
И отделка, и мебель практически лишены традиционных для "элитных" квартир перегибов. Все довольно жизнеспособно, хотя и изобилует древесно-стружечными плитами:
Фото: ru09.ru
Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.
Дежурный редактор
При подготовке обзора использованы данные из открытых источников