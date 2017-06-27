Элитная недвижимость в Томске. Квартира с видом на Белое озеро за 15 миллионов

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2017 // Фото: Ru09.ru

В Квартире недели - четырехкомнатное жилище с видом на Белое озеро в шестиэтажном доме за 14 млн. 800 тысяч рублей.

Общая площадь квартиры - 164.1 кв.м. Кроме четырех комнат (три спальни и зал) новых владельцев ждут две ванные комнаты, две гардеробные и две лоджии - с видом на озеро и зеленую зону.

Благодаря широкоугольному объективу и малому количеству мебели, квартира выглядит нереально просторной:

В объявлении обещают свежий ремонт, и он действительно выглядит таковым:

И отделка, и мебель практически лишены традиционных для "элитных" квартир перегибов. Все довольно жизнеспособно, хотя и изобилует древесно-стружечными плитами:

Фото: ru09.ru

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, продающийся или сдающийся в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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