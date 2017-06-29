Премьера в томском ТЮЗе: Стеклянная жизнь

29 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Спектакль о том, как тяжело общаться с людьми, представили в Томском ТЮЗе.

Вставать, каждый день выходить из дома, здороваться с соседями и знакомыми, вести беседы с коллегами. Иногда постоянные вопросы, назойливое внимание или даже необходимость поддержать разговор кажутся интровертам невыносимыми… Что будет, если отстраниться от мира и на годы перестать выходить из квартиры? Такой выбор делает герой «Банки сахара», пьесы молодого современного драматурга Таи Сапуриной.

Июнь – редкий для премьер месяц, а нынешний театральный сезон не балует нас событиями. Но в театре юного зрителя жизнь насыщенная, и в разгар лета в репертуаре появился новый спектакль. Поставил его московский режиссер Павел Зобнин, художником «Банки сахара» стал новосибирец Евгений Лемешонок (он же был автором сценографии предыдущей премьеры ТЮЗа, «Сна Шекспира в летнюю ночь»).

Новый спектакль переносит зрителей в неожиданное пространство. В малый зал ведут неизвестной прежде лестницей. В зале оказывается, что сцена теперь там, где прежде сидели зрители. А стулья поставлены по периметру, помещая героя, избегающего людей, в их окружение. Годами не выходящий из своей квартиры Коля (Дмитрий Гомзяков) этого замкнутого пространства во время двухчасового спектакля почти не покидает. Другие актеры периодически пытаются ворваться в его заточение, и появляются в зале из разных дверей, в том числе и тех, которые обычно не используются.

Работать настолько у всех на виду непросто для артистов:

- Играть еще сложнее, чем просто на малой сцене. Понимаешь, что на тебя смотрят абсолютно со всех сторон, и ты даже на секунду не можешь отвернуться и передохнуть, - поясняет Дмитрий Гомзяков актер ТЮЗа, Коля в «Банке сахара».

Главное, чем заполнена вся квартира Коли – это большие стеклянные банки. Их для спектакля понадобилось более 300. Значительную часть реквизита собрали у томичей, объявив прием трехлитровой тары. Так что спектакль получился отчасти экологическим.

Когда банки наконец «вышли» на сцену перед публикой, оказалось, что такие обыденные на первый взгляд предметы смотрятся очень красиво. Особенно в сочетании с игрою светом (а световая партитура в спектакле сложная).

Этими банками Коля отгораживается от мира, из них же он создает «стерильную комнату» - все, что попадает в его дом (живет этот социофоб, активно пользуясь интернетом, приобретая все необходимые вещи в сети), сначала обеззараживается спиртом. Если все же когда-нибудь Коля откроет кому-то дверь, то гостю придется передвигаться по банкам. Удобно и выращивать в банках рассаду – Коле нравится готовить салаты.

Конечно, банка становится в этом спектакле и образом, неслучайно основа визуальной картинки – стеклянный, ненадежный предмет:

- Мне очень нравится образ, придуманный художником спектакля Женей Лемешонком, - признается Дмитрий Гомзяков. - Стекло, оно хрупкое, в любой момент может рассыпаться, как и иллюзия, которую придумал себе Коля.

Мучения героя можно примерить на себя. О том, как нелегко постоянно поддерживать отношения с другими людьми, пьесы пишут не слишком часто. Хотя среди нас немало интровертов. Иногда чувствуешь – это невыносимо, замечаешь, что встречи и разговоры лишают сил. Нелегко здороваться с соседями, еще сложнее впустить в квартиру незнакомого специалиста для снятия показаний со счетчиков. Стоит выйти из дома по небольшому делу – время куда-то исчезает, день тратится ни на что. И если вы сова, то так тяжело вставать ранним утром и куда-то спешить: «В этой стране даже время идет неправильно. Несообразно биологическим часам человека», - сетует в «Банке сахара» Коля. А еще нигде не купить розового перца, который мог бы сделать блюда гораздо вкуснее. Невольно задумаешься, что пить чай у себя дома гораздо приятнее, чем вся эта суета.

Невыносимые люди в истории есть. Любопытная, активная и по-своему обаятельная соседка тетя Галя (Ольга Никитина) зрителям и Коле почти не видна. Но она постоянно ведет с героем беседу. Задает вопросы, дает советы, а еще смотрит сериалы, и эмоционально реагирует на происходящее на экране, поет раздражающие песни и всегда готова нажаловаться на сложного соседа пожарным, работникам ЖКХ и другим назойливым личностям. Правда, сама тетя Галя тоже не спешит открывать дверь или покидать свою квартиру. Для этого ей понадобится потрясение, травма.

Сразу несколько ролей достались Кириллу Фрицу. Он будет порываться нарушить одиночество Коли с помощью колоритных типажей – суровый пожарник, навязчивая работница ЖКХ, мрачный сосед в пальто и шляпе. Доведется артисту и воплотить образы из воображения Коли. Эти персонажи вносят в непростую историю комическую ноту.

Но с людьми, как выясняется, все не так просто. Однажды в дверь Коли стучит Марина (Ольга Ульяновская), работник соцслужбы. Нежная, искренняя, непохожая на других, такой делает свою героиню актриса. И рядом с Мариной все преображается…

Больше сюжетных подробностей из жизни Коли раскрывать мы не будем. Отметим, что исполнителю главной роли досталась серьезная и масштабная задача, видно, что он находится в поиске и будет развиваться, работа продолжается, и со временем его Коля, вероятно, будет меняться.

Тем сложнее актеру, что Дмитрию Гомзякову проблемы его героя не так уж близки, роль получилась на сопротивлении:

- Я прочитал пьесу давно, увлекаюсь современной драматургией. У меня есть «отложенные» пьесы, эта не была в избранном, - отмечает Дмитрий. – Когда перечитал ее перед репетициями, то спросил у режиссера: «Почему я?». Мне казалось, это совсем не про меня. Я без других не могу, мне нужно, чтобы кто-то был рядом, стараюсь уйти от одиночества, ехать куда-то, общаться с кем-то. Мне очень нужны люди. Считаю, чтобы чувствовать себя человеком в полной мере, человеку нужен человек. Через своего героя Колю стремлюсь об этом говорить. Он все же тянется к социуму, сколько бы не говорил о том, что ему никто не нужен.

…Такая необычная и жизненная история о том, нужны ли нам все же люди и можно ли уйти в мир своих хрупких стеклянных иллюзий, появилась в ТЮЗе.

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