14 июля 2017 / Томский Обзор

На «ТО» стартует проект Елены Питер «Урбанизм мод».

Елена Питер

— Обычно мода приходит в провинцию из столиц, а ее жители всегда «догоняют» модные тренды. Стритстайл как раз традиционно рассматривается с точки зрения соответствия этим трендам. Но мы пойдем немного другим путем. В проекте «Уличная мода» я хочу показать особенности томского стритстайла независимо от его соответствия/несоответствия «столичным модам», и посмотреть, как он вписывается в окружающую действительность.

Именно типичные представители томской уличной моды визуально формируют городской ландшафт, создают фон и настроение. Из них складывается образ города. Так же, как из самых посещаемых в городе мест. Поэтому для съемки я выбрала четыре популярных у горожан площадки: Новособорную площадь, Городской сад, набережную и площадь Ленина.

В процессе важна системность: я фотографирую прохожих в одних и тех же местах, в одно и тоже время. Мне также важно показать реальность не приукрашенную, поэтому на фотографиях люди не позируют, а просто проходят мимо.

Мнение эксперта Светлана Ким Работала в Парижском доме моды Alexandre Vauthier Haute Couture. Дизайнер одежды и сооснователь консалтинговой фирмы OtherWise Consulting

— Мода во все времена была социокультурным явлением, своеобразным зеркалом реальности, отражающим предпочтения, чаяния и веяния определенной группы людей, живущих в определенное время в определенной среде.

Сегодня мода, как и многие другие аспекты нашей жизни, подверглась влиянию глобализации. Соответственно, эстетические тренды в моде и дизайне стали тоже транснациональными и даже трансконтинентальными.

Одним из таких трендов стал «стритстайл» или «уличный стиль», зародившийся достаточно давно, а, возможно и всегда существовавший в той или иной форме. В последнюю декаду стиль получил беспрецедентное массовое признание, включая признание модных «экспертов», и вышедший на подиум модных столиц.

Поколения Y и Z практически усвоили стритстайл как негласный дресс-код — it’s easy and it’s cool.

Томск всегда отличался быстротой реакции и прогрессивностью мыслей, во многом благодаря своему статусу «Сибирских Афин». Но, безусловно, прогрессивность эта обусловливается средой, в том числе степенью доступности тех или иных ресурсов, опыта, информации, стимулов.

В области модной осведомленности Томск «подтягивается», хотя, конечно, ресурсов для оффлайнового качественного вдохновения все еще ограниченное количество. В городе работают несколько модных предпринимателей, ритейлеров, но их пока не так много. Однако открытие крупных торговых центров и приход сетевых брендов сделало трендовые вещи более доступными для томичей. Молодые люди экспериментируют, адаптируют, играют с образами. Стритстайл в какой-то степени — первый шаг в приобщении к миру моды, беспроигрышный вариант — по крайней мере, на первый взгляд.

Одним из неизменных предметов гардероба в том числе «уличного» стиля является футболка, которая присутствует практически на всех фотографиях. Отдельно можно отметить футболки с текстовым принтом — «You are what you listen to», «Be yourself always» — громкие, выразительные надписи, отражающие настроение и позицию обладателя. Вообще, для поколения миллениалов свойственно огромное стремление к самовыражению и заявлению своих позиций, ценностей и мыслей. Часто такие принты делаются на основе контрастной цветовой палитры, например белые буквы на черном фоне и наоборот.

Другим принтом, пользующимся популярностью, являются картинки, имитирующие иконографику социальных сетей и приложений, особенно из Instagram. Эти комичные, почти мультяшные изображения несколько инфантильны и ироничны. Опять же: в «духе времени» отражающие картину мира и сантименты поколения — в отличие от своих родителей молодые люди сегодня менее серьезно относятся ко многим вещам, они могут поиронизировать и даже посмеяться над собой. Они живут в эпоху, где виртуальная реальность сосуществует с реальностью естественной, физической, где легче выражать эмоции с помощью смайликов, но сложнее — с помощью слов и взгляда. Они смотрят широко — пространственные границы им не помеха, однако иногда боятся посмотреть в глубь, потому что в мире «смайликов» порой непросто найти истинные эмоции и ценности. Они отважны и мечтательны, поэтому им не чужды радуги и единороги, чьи изображения тоже фигурируют в принтах.

Другим незаменимым предметом стрит-лука, да и вообще повседневного гардероба, являются джинсы, в летнем варианте — джинсовые шорты. Считается, что шорты — это более «требовательный» вариант, для смелых молодых барышень по возрасту или по духу, довольных своими формами. В нашем случае все героини молоды и потому органично смотрятся в джинсовых шортах. На самом деле шорты могут быть вполне универсальным летним элементом для обладательниц практически любой фигуры — главное найти правильный крой, тип джинсовой ткани и посадку. Ну и конечно, чувствовать себя комфортно и уверенно.

Еще одним трендом являются цветные волосы, любых оттенков от зеленого до малинового — этот тренд, заимствованный, скорее, из стилистики гранж, стал вполне распространенным в последние сезоны (особенно в 2015–2016). В супермаркетах даже появились краски для временного быстрого изменения цвета от таких массовых брендов, как L’Oreal. Однако увлеченность этой волной сейчас пошла на спад, по крайней мере в Европе, где в моде снова более спокойный цвет волос, приближенный к натуральному. Окрашивание в «креативные» цвета присутствует, но выполняется в более приглушенных тонах.

В целом по подборке прослеживается стилистическая тенденция, сочетающая гранж и стиль стрит-кэжуал. Молодые томичи стараются держаться в ногу со временем и не отставать от глобальной моды, зарождающейся к западу от сибирских широт — Париж, Милан, Лондон, а с недавних пор и Москва. Однако воспитание вкуса и внутреннего тонкого чувства стиля все-таки требует большего времени и большей включенности в мировой рынок моды. А это, в свою очередь, зависит от множества факторов. Среди них развитость модной инфраструктуры региона, квалификации местных байеров и поставщиков (от чего зависит ассортимент, представленный на рынке), понимание соотношений цены-качества и платежеспособности населения. Ну и, конечно, чувство личного стиля каждого из игроков модной экосистемы, которое во многом формируется благодаря «эстетической эрудированности» и доступности культурно-художественных источников вдохновения.

