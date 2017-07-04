Еда. Рецензии. Выпечка в пекарне «Здесь Хлебъ»

4 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Хорошая выпечка в Томске встречается далеко не часто. Так что наш интерес к новой пекарне «Здесь Хлебъ» неудивителен.

Поспешив туда, мы были не одиноки: поток покупателей и посетителей в заведении при нас не прекращался.

Где: Ленина, 97. Вход в ту же дверь, что в магазин «Водяной».

Интерьер: пока его толком нет. Хотя в «Здесь Хлебъ» можно выпить кофе с выпечкой, акцент сделан на магазин. Так что гостей встречают стены из кирпича с замаскированными древесным материалом проемами прежних дверей. Симпатичная лесенка ведет в служебное помещение.

Зато вид прилавка с выпечкой и ее аромат повышают аппетит. Расположиться с булочкой сейчас можно только на широких, с мягкой обивкой подоконниках. Посетители так и делают: когда мы пришли, на подоконниках болтали за кофе две девушки. Из плюсов – вид на центр Томска. Из минусов – без столиков неудобно. В перспективе их обещают поставить.

Меню: отдельного меню нет. Все нужно либо рассматривать на прилавке, либо выяснять у продавца (надо сказать, очень приятной, доброжелательной девушки). Из напитков можно выбрать кофе, черный или с молоком, цены от 70 рублей. На витрине есть и несладкие варианты мучного (от 15 рублей), и булочки с карамелью, сочни с творогом (с домашним, как подчеркнула продавец), пирожки с яблоком, печенье с пряностями (от 25 рублей). Отдельная часть витрины посвящена разным видам бездрожжевого хлеба, от традиционного багета до итальянской чиабатты. Цены от 45 рублей.

Также в «Здесь Хлебъ» можно прикупить хорошего чаю (за 600 рублей), есть большая полочка с разным кофе (от 270 рублей), в основном из Италии и Нидерландов.

Еда: мы выбрали латте, а также попробовали огромное количество выпечки, благо цены к этому располагают. Начали с пирожка с курицей и палочки гриссини, продолжили сочнем с творогом и булочкой с карамелью, а домой взяли на пробу два других важных варианта: печенье и хлеб с грецким орехом.

Пирожок с курицей (25 рублей) стал первым. Сразу вдохновил: начинки немало, курица с луком и со специями, вкус интересный, похоже на домашнюю выпечку, а не на магазинный вариант перекуса. Теста немного. Пирожок не жареный, а печеный. Свежий.

Палочка гриссини (за 15 рублей) – выпечка в итальянском стиле. Вкусное тесто, обильно приправленное пряностями – орегано, базиликом. Получается очень пикантно. Разве что есть не слишком удобно – периодически попадаются жесткие травинки приправы.

От сочня с творогом (35 рублей) ждали большего. Хотя творог нам и нахваливали, на вкус он показался вполне ординарным. Размером сочень был невелик, но тоже свежий.

Зато булочка с карамелью (25 рублей) оказалась очень внушительной и сытной. Из слоеного теста, слегка хрустящего, печеная, немало засахаренная. Прекрасно сочеталась с кофе.

Что до латте (80 рублей за большую - 0,3 л. - порцию), то он оставил очень приятное впечатление. Горячий, а не теплый, мягкий, ароматный. Стаканчики сейчас только бумажные.

Дома попробовали хлеб с грецким орехом (60 рублей). Он, как и все остальные варианты в заведении, бездрожжевой. Количество орехов оказалось несколько неравномерным. В некоторых кусках много, в некоторых почти нет. Вкусом не сильно впечатлил, показался немного пресным.

Печенье (35 рублей) оказалось из «Бабы Ромы» (согласно надписи на пакетике). Не приторное, с пряностями, из которых преобладают корица и гвоздика, также ощутим шоколад. Вкус печенья даже в жаркий день вызывает настойчивое желание немедленно выпить кофе. И с ним оно действительно еще вкуснее.

Счет: 25+80+15+25+35+35+60 = 275 рублей за кофе и выпечку.

Итого: Сейчас скорее пекарня, чем кафе, хотя, если вкусной выпечки хочется немедленно, то выпить кофе с пирожком или булочкой можно и в «Здесь Хлебъ». Цены ниже, чем на многие позиции в неспециализированных магазинах, все свежее и действительно радует вкусом. Особенно хороши пирожки с курицей.

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