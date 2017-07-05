Мнение эксперта. Святослав Мурунов: Как привлекать молодых горожан к сохранению исторического наследия Томска

5 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Идеолог и основатель Центров прикладной урбанистики, автор трехслойной модели постсоветского города Святослав Мурунов, работающий в эти дни в Томске, рассказал "ТО", как стоит выстраивать систему привлечения горожан к сохранению исторического наследия.

В этом году в Томске стартовал фестиваль ТОМск Сойер Фест, параллельно заработала программа передачи деревянных домов инвесторам, которые вкладывают туда деньги и получают льготы по аренде. Процесс недавно начался, и пока в обоих случаях это больше подвижническая, а не коммерческая история. Соответственно, этим инициативам необходима помощь городского сообщества. Как привлекать горожан, особенно молодых жителей города, к сохранению его исторического наследия? Как их заинтересовать и какие механизмы стоит использовать?

- Том Сойер Фест, который начался в Томске в этом году - это как раз один из ответов, как привлекать городские сообщества к теме сохранения исторического наследия. В российских городах постоянна проблема нехватки финансирования, нехватки концепций, никто не знает, что с этим делать. Бизнес, который идет в историческую застройку, он, конечно же, очень сильно рискует, потому что законодательство очень строгое и форм использования очень мало. Мне кажется, здесь основной ответ — одновременно мыслить и объектами, то есть каждым объектом, и территориями - комплексно. Кварталами, райончиками, улицами, какими-то ансамблями, потому что комплексное мышление позволяет найти плюсы и минусы, сценарии использования.

Мне кажется, историческая застройка - это, прежде всего, потенциал для деятельности как раз креативного класса, потому что креативный класс тяготеет к смыслам, символам, культуре... Где, как ни в исторической застройке, концентрация всего этого еще и в среде.

Форматы творческих классов не как больших заводов, а как кварталов с исторической застройкой, мне кажется, тоже один из возможных вариантов. Городские сообщества должны выполнять главную функцию выработки смысла, потому что у администрации всегда не хватает времени и нет цели сделать действительно сложную концепцию, сложную идею.

Было бы неплохо, если бы городские администрации через гранты, какую-то поддержку формировали запрос на идеи или концепции развития. Чтобы это не было опять чисто подвижничеством: "ребята, бесплатно накидайте идеи, конкурс рисунков детских проведите" - без этого непрофессионализма. Надо проводить архитектурные конкурсы, конкурсы концепций, смысловые конкурсы, консорциумы городские, где роль городских профессиональных сообществ могла бы быть заметна.

И проходить, с одной стороны, достаточно длинный процесс поиска решений, которые бы устроили всех. А с другой — это решение должно проверяться через микрособытия. Одно дело реконструировать здание — другое — понять, как его можно использовать. Фестивали, короткие событийные проекты как раз проверяют гипотезы, можно ли это использовать так, можно ли сделать здесь что-то, связанное с детским образованием, или музейным делом. Мне кажется, роль городского сообщества — искать эти смыслы, проверять эти гипотезы.

В России примеров такого рода больше полуудачных. Когда в Якутске исторический квартал, который в городе первый восстановили, сохранили, он был не очень удачный. Потому что с одной стороны это получилась не реконструкция, а новодел, то есть снесли и заново построили. С другой стороны — так как привлекли к этому только бизнес, то бизнес сделал из этого рестораны, офисы с кондиционерами наружу, то есть такая псевдоисторичность и псевдосреда. Сейчас уже второй проект будут в Якутске делать, второй исторический квартал, Залог, по-моему, у них это называется. Там уже краеведы и общество охраны памятников являются лидерами этого проекта и полностью собирают информацию и являются заказчиками на разработку концепции.

Иркутский 130-й квартал тоже вызывает массу вопросов. Он очень удачный с точки зрения городской экономики, пример, как из абсолютно маргинального городского места сделать привлекательное. Но с точки зрения сохранения исторического наследия он свою функцию не выполнил, он все обновил, все отноводелил. Поэтому там больше торгово-ресторанное пространство, чем историческая память.

Примеры Москвы и Петербурга, когда особняки отдаются бизнесу, на мой взгляд отрицательны, потому что бизнес, как правило, закрывается от города и полностью использует пространство. При всех желаниях включить здание в городскую деятельность, этого не происходит, памятник сохраняется, но доступ к нему ограничен. Второй момент, что приспособление территории вокруг памятника полностью скрывает его от туристических потоков и исследовательских историй.

Здесь же вопрос в том, что история капитализируется не быстро. Фактически, она влияет на весь город. Вы можете проинвестировать в сохранение своей исторической застройки, но в самой экономике этой исторической застройки может и не быть. Но уникальность города и сохранение смыслов в городе за счет этого района будет влиять на всех — и на студентов, которые туда приезжают учиться и остаются, и на туристов, и на всех остальных. Здесь нужно мыслить категориями и системами более общими.

Сегодня Святослав Мурунов принял участие в круглом столе на тему «Форум «Томский коллайдер»: как молодежь сегодня участвует в развитии региона?», прошедшем в Томске. Также участниками круглого стола стали Егор Якорев – консультант в сфере общественных проектов и социальных технологий, реализовавший более 100 проектов в сфере молодежной политики и студенческого движения от местного до международного уровня; Николай Бажитов – один из разработчиков государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке», эксперт и тренер молодежных образовательных программ и форумов; начальник Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов; программный директор форума «Томский коллайдер» Ульви Абдуллаев и др. Круглый стол прошел в рамках 2 смены форума "Томский коллайдер", которая проходит с 4 по 9 июля 2017 г.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Александру Астафьеву (ДПМС)

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