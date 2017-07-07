#чточитать: 4 новинки июля-2017

7 июля 2017 / Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора»

Чем радуют нас книжные издатели в июле? Рассказываем в традиционном обзоре новинок.

Главное, что вам точно не дадут сделать все авторы сегодняшней подборки - так это скучать. Впереди у вас целый букет разнообразных переживаний и эмоций, а также удовольствие от распутываемых загадок.

Ринат Валиуллин — российский писатель, чьи романы получили известность и читательское признание в последнюю пятилетку. За плечами 47-летнего автора — удачные поэтические опыты и даже изобретение термина «сенсорная поэзия», работа водителем грузовика, художником-оформителем, преподавателем филологии, испанского и итальянского языков в СПбГУ и бестселлеры «Где валяются поцелуи. Париж», «Легкомыслие», «Безумие». Ринат активно представлен в сети — в ВК есть его паблики «Стихи для гурманов» и «Проза для гурманов», а также страницы отдельных книг.

«„Привязанность“ — я вязал этот роман несколько лет (часть книги даже выходила в свет отдельным изданием), то откладывая текст, считая его законченным, то возвращаясь к нему вновь, будто что-то забыл», — так сам Валиуллин описывает свой новый роман.

И если вы еще не заинтригованы, то приоткрываем завесу сильнее: «Привязанность» — книга про тему, которая знакома каждому из нас, слишком близка, слишком болезненна. И речь не только о привязанности одного человека к другому, к тем, кто нас любит, но еще сильнее к тем — кто недолюбливает, к деньгам, к вещам, к гаджетам, к месту, к Родине, к привычкам, к дому, к друзьям нашим меньшим, к обществу, к болезням, к работе, к обстоятельствам, к личному, безличному и наличному. Привязанность. Не путать с любовью, дружбой, заботой, великодушием, чтобы в один жуткий день не обнаружить, что привязаны за поводок к столбу.

Спаркс — всемирно известный американский писатель, автор романов-бестселлеров на темы христианства, любви, трагедии, судьбы и человеческих отношений. «Дважды два» — его свежая работа, представленная миру в октябре 2016-го, а сейчас изданная и на русском языке.

Новая книга рассказывает о непростой и трогательной человеческой истории, взаимоотношениях отца и дочери. Герой романа, Рассел Грин — успешный менеджер в рекламном агентстве, отец очаровательной девочки, муж красавицы-жены. Но неожиданно его привычная жизнь начинает рушиться: Рассел оказывается без работы, жена уходит к другому. Дочь остается с ним, а он — один на один со своими проблемами. Рассел пытается приспособиться к новой реальности, наладить диалог с ребенком и даже начать новые отношения…

Спарксу, отцу пятерых детей, интересны все грани отцовско-дочерней любви. Именно эта и любовь становится главным предметом его исследования в романе, который никого не оставит равнодушным.

Джон Гришэм не нуждается в особом представлении — этого автора блестящих юридических триллеров уже давно знает весь мир. За плечами американского писателя, политика и — в прошлом — адвоката есть такие весомые победы, как «Фирма», «Дело о пеликанах» и «Клиент», успешно экранизированные и прославившие Гришэма на долгие годы вперед. Несколько его книг планируют переместить на экран известные голливудские величины вроде Криса Коламбуса.

В новом романе «Информатор» Гришэм рассказывает остросюжетную историю расследования деятельности судей, связанных с мафией.

Что ждет судью, нарушившего закон и справедливость ради больших денег? За расследование его деятельности берутся специалисты из КПДС — Комиссии по проверке действий судей, Лейси Штольц и ее напарник Хьюго Хэтч. Однажды на связь с ними выходит таинственный информатор, готовый предоставить доказательства преступлений судьи Клаудии Макдоувер, уже два десятка лет связанной с могущественной мафиозной группировкой…

Кто же этот загадочный информатор? Откуда ему столько известно? И понимает ли он, какой опасности подвергает не только себя, но и Лейси с Хьюго, бросая вызов продажным «блюстителям закона» и их безжалостным криминальным покровителям? Ответы — под обложкой.

Популярный франко-бельгийский писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт не впервые эпатирует читателей острыми темами. В 2001-м его книга «Другая судьба» вызвала бурную критику — в нём описывались два параллельных мира. В одном из них Адольф Гитлер успешно сдавал вступительные экзамены в Венскую академию изобразительных искусств в 1908 году и не становился диктатором, а в другой Шмитт описывал реальное историческое развитие событий. Известность обрел и его роман «Месье Ибрагим и цветы Корана», экранизированный в 2003 году.

В новой книге Шмитт в присущей ему оригинальной манере продолжил свое исследование духовных тайн человека:

«Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен кровавым терактом. Взрыв на паперти собора унес немало жертв. Подозревают, что за ним стоят религиозные фанатики. Огюстен, бездомный юноша, которому удалось получить стажировку в местной газете, оказывается вовлеченным в эти события. Пытаясь доказать свою пригодность к журналистике, он начинает собственное расследование. Незаметный, выросший в приюте паренек наделен уникальным даром — видеть крошечные существа, парящие над людьми. Кто это — ангелы, демоны, воспоминания, быть может, мертвецы, которые не смирились со своей участью? Неужто он сходит с ума, или, быть может, он и есть тот мудрец, которому дано расшифровать чужое безумие?».

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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