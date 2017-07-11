Профессии будущего: кто ищет место в мире политикам и андроидам

Совместный проект ТГУ и ТО / Фото: 11 июля 2017 // Фото: pixabay.com

Томский Обзор продолжает серию материалов, посвященных профессиям будущего. О них не прочитаешь в брошюрах и на сайтах вакансий, однако в скором времени без этих людей не сможет обойтись ни одна из крупных компаний.

В этом выпуске рассказываем о том, кто же такие философы, почему это «профессия будущего» и кем выпускники философского работают после окончания Томского госуниверситета.

Кто такие?

Именно философы уже сейчас думают над тем, над чем будут ломать головы наши потомки: станут ли андроиды полноценной частью социума (и мечтают ли они об электроовцах), не пойдет ли человечество по сценарию, описанному в «Терминаторе» и не подменит ли виртуальная реальность настоящую. Они же ищут ответы на вопросы вроде «Что такое мир?», «Кто такой человек?» и «Что есть красота?». Задумываются философы и над проблемами массмедиа, массового сознания, массовой культуры и многом-многом другом. А все потому, что философия — это видение мира в аспекте целостности и взаимосвязи, поиска оснований наших «картин мира», парадигм и стилей жизни, наших способов существования и деятельности.

В университете будущих философов учат мышлению — концептуально-аналитическому, системному и критическому. Благодаря этому выпускники философского факультета могут видеть картину целиком, понимая, как воспринимают мир и действуют в нем, например, бизнесмены или работники социальной сферы.

Что делают?

Отличительной чертой выпускников-философов, помимо абстрактного мышления высокого уровня, является умение работать с разного рода информацией. Они умеют ее структурировать, классифицировать, задавать необходимые вопросы, вырабатывать нужные аргументы и после этого приходить к определенным выводам. А после, соответственно, принимать обдуманные решения и рефлексировать по этому поводу, дабы впоследствии не повторять собственных ошибок.

— В современном мире это все более ценится: в условиях информационных потоков, быстрых социокультурных изменений, инновационных процессов все умения и навыки мышления становятся все более востребованы. Ещё Эйнштейн говорил: " Как много мы знаем, как мало мы понимаем». На Философском как раз и учат пониманию, ставят мышление, — объясняет доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета ТГУ Юлия Осаченко.

Другими словами, философы могут разобраться практически в любой проблеме, благодаря тому, что умеют содержательно размышлять и могут взглянуть на нее с иной точки зрения, чем обыватель. А погружение в нее облегчает им способность быстро обрабатывать и осмысливать большие потоки самых разнообразных данных.

Где нужны?

Выпускники-философы работают бизнес-аналитиками или в органах государственного управления, успешно реализуются в аналитической журналистике, консалтинге, организуют собственные предприятия. Кроме того философы-политологи работают в политических партиях и движениях, выступают аналитиками, политтехнологами, консультантами. Ну и конечно же, находят себя в академической сфере.

Грубо говоря, философы могут пригодиться в любом месте, где нужен думающий человек. С одной стороны, им под силу изучать потребительский рынок определенного бренда, делать выводы о его предпочтениях и перспективах, и согласно им планировать разного рода кампании. С другой — они с тем же успехом могут заниматься продвижением какого-нибудь политика, осмысленно и скрупулезно подходя к каждому аспекту его позиционирования: начиная от общей концепции и заканчивая подписями к фотографиям в социальных сетях. При этом такой специалист сможет на каждом этапе ответить за свои действия, приводя выверенные и точные аргументы.

Где готовят?

В ТГУ философов готовят по нескольким направлениям: философия, политология, социология и социальная работа. Помимо общеобразовательного блока предметов, общих для всех направлений подготовки — история, математика, психология, экономика, право и так далее — бОльшую часть составляет философская подготовка. Так, бакалавры изучают историю мировой и отечественной философии, этику, эстетику, философскую антропологию, логику и даже проблемы философии техники, образования и культуры.

Юлия

Осаченко доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета ТГУ Я, как и многие другие коллеги и студенты, перевелась на философский факультет с другой специальности, после ряда лет обучения прикладной математике. Все потому, что философия учит мышлению поверх профессиональных границ. Это ценно и с точки зрения личностного роста, и с точки зрения расширения горизонта осмысленности, понимания профессии, в том числе. Не случайно степень PhD — доктор философии на Западе — следует за профильной степенью магистра наук: это более целостное и глубокое видение предмета в контексте целого. Кроме того понимание ценно само по себе, ещё в античности знание (понимание) было высшей ценностью.

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