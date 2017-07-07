Афиша Томска. Выходные: 8-9 июля 2017 года

7 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Аманифест

Лучшая этно-музыка и необычные мастер-классы — все это вас ждет приятным летним вечером:)

Когда и Где: 8 и 22 июля в парке на Белом озере;

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный;

Аудитория: 0+.

Всероссийский фестиваль красок

Два дня, десять часов танцевальной музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных ограничений.

Когда и где: 8 и 9 июля в Городском саду;

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный;

Аудитория: 0+.

IV ярмарка-фестиваль «Праздник у семи озёр»

Зрителей ждет концертная программа с участием творческих коллективов, хороводный флеш-моб, молодежные посиделки «Пальма де'Озёрки», «Молодецкие забавы», «Потешный двор», «Археодом».

Когда и где: 8 июля на озере Круглое;

Время и стоимость билетов: 11.00 — 16.00, вход свободный;

Аудитория: 0+.

Цикл интерактивных занятий «Традиции и быт сибирского человека»

Музей истории Томска приглашает всех на интерактивные занятия на свежем воздухе. Каждую субботу вы будете погружаться в быт наших предков, знакомиться с их традициями и обычаями.

Когда и где: 1 и 8 июля в Музее истории Томска;

Время и стоимость билетов: 14.00, 200 рублей;

Аудитория: 12+.

«История одной куклы»

Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше. Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью…

Когда и где: 9 июля в театре кукол «2+ку»;

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 — 500 рублей;

Аудитория: 12+.

Драма «Во всем виноват енот»

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» — подумал Говард и решил… остаться жить на чердаке.

Когда и где: с 6 июля в Goodwin Сinema и Kinopolis;

Аудитория: 18+.

Выставка «Когда деревья были большими»

Новая выставка «Когда деревья были большими» рассказывает о нашем детстве и детстве наших родителей: первые и любимые игрушки, книги, пластинки со сказками, дворовые игры, первые друзья, годы за школьной партой, настоящие коллекции марок, наклеек от спичечных коробков, вкладышей и многое другое, что наполняло мир советского ребенка.

Когда и где: до конца лета в краеведческом музее;

Стоимость билетов: 50 — 150 рублей;

Аудитория: 6+.

Выставка «Дамская сумочка и кошелёк»

Коллекцию представляет томичам Ярославский художественный музей. Среди экспонатов (а их более 100) сумки и кошельки 19 – нач. 20 вв. Вы увидите оригинальные экспонаты европейского и отечественного производства из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые цветными нитями и бисером настолько мелким, что ни одна современная иголка не может быть продета через бисеринку.

Когда и где: до 17 сентября в художественном музее;

Время и стоимость билетов: 50 — 100 рублей;

Аудитория: 6+.

Кинопросмотр «В поисках Вивиан Майер»

Просмотр будет на качественном экране с проектора. Приглашаются все желающие, но необходимо записаться здесь: vk.com/topic-149771807_37735646На мероприятие можно взять с собой еду.

О фильме:

Вивиан Майер (1926-2009) всю жизнь работала няней, однако после смерти среди её вещей было обнаружено около ста тысяч фотографий, некоторые из которых являются настоящими шедеврами. Эта находка сделала Майер одной из величайших фотографов 20-го века. Этот фильм рассказывает о жизни женщины, которая вела такую необычную двойную жизнь.

Когда и где: 9 июля в Школе современной фотографии (ул.Плеханова, 5а, 3 этаж);

Время и стоимость билетов: 17.00, 100 рублей;

Аудитория: 16+.

Праздник «Русалочья неделя»

В программе:

- сплести венок из полевых трав и узнать их толкование;

- получить ответы на все вопросы, погадав на чае, рунах, свече, наперстках и даже пуговицах;

- заплести красивую косу и поучиться этому искусству у нашей мастерицы;

- отведать овсяного киселя и капорского чая за самоваром;

- пройти шуточный обряд бракосочетания;

- поучиться мудрости наших предков на тематической лекции «Семейный уклад»;

- увидеть настоящую магию в исполнении талантливого иллюзиониста в завершении вечера!

Когда и где: 7 и 8 июля в Музее истории Томска;

Время и стоимость билетов: 17.00, 300 рублей;

Аудитория: 12+.

Настольная игротека

Играем в большие, классные и сложные игры. В коллекции собраны одни из самых атмосферных и непростых игр мира. И каждая из них ещё ждёт своего героя!

Раскладывайте свежий хрустящий картон, наливайте горячий кофе и играйте!

Когда и где: 8 июля в BlackBox;

Время и стоимость билетов: 12.00 — 18.00, 200 рублей;

Аудитория: 16+.

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