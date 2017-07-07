Еда. Рецензии. Ужин в кафе «Багет Омлет»

7 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Фото автора

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Незаметно и стремительно известное в Томске кафе-пекарня «Поль Бейкери» превратилось в «Багет Омлет».

Мы отправились выяснять, чем новое заведение отличается от прежнего и чего вкусного в нем теперь можно съесть.

Где: Ленина, 55, в том же пространстве, где был «Поль Бейкери»

Интерьер: изменился не кардинально. Те же зеркала, те же залы, те же местами кирпичные стены. Правда, часть мебели получила новую бирюзовую обивку, в этот же цвет окрасили часть стен, что придало помещению более свежий вид. Прилавок теперь белый, а не темный, появились шкафы-перегородки из светлого дерева, зонирующие пространство. Добавилось деталей — картинок на стенах, ламп, и по-прежнему уютно.

Главное отличие от прежнего заведения — теперь не нужно стоять в очереди на раздаче и ходить с подносами. Самообслуживание закончилось, меню приносят за столики девушки-официантки. К витрине теперь подходят разве что для того, чтобы выбрать десерты и выпечку.

Меню: Как и обещает название заведения, есть целый раздел омлетов, от 120 рублей, разные виды, в том числе, вероятно, безгранично полезный, со шпинатом. Небольшой выбор традиционных видов пицц (от 250 рублей), итальянскую тему продолжают ризотто и пасты (от 250 рублей). Супы от 120 рублей, любопытные: здесь и консоме с говяжьими щечками, и крем-пюре из цветной капусты с креветками. Горячие закуски лаконично представлены в виде пары жульенов (от 120 рублей). В горячих блюдах (от 120 рублей) драники с различными дополнениями, рыбное филе, есть стейк и блюда из говядины и курицы. Есть салаты и холодные закуски, их стоимость от 180 рублей, здесь без особой экзотики.

В разделах напитков — кофе, традиционный (от 65) и авторский (от 150). Из необычного — жгучий манго и яблочный штрудель. Чай от 90 рублей за 350 мл. Можно выбрать экзотику вроде клубники с жасмином и имбирем или ананаса с миндалем. Соки-морсы за 60 рублей, фреши — от 120. Среди молочных коктейлей (от 120 рублей) заметили такие любопытные виды, как манго—маракуя и киви.

Есть немного алкоголя, два светлых вида пива (от 120 рублей).

Сладостей в меню не найти. Их мы присматривали у витрины. То ли в такой день попали, то ли «Багет омлет» хочет отличаться от прежнего кафе ассортиментом, но нам показалось, количество выпечки заметно уменьшилось. Например, очень вкусных местных эклеров на прилавке не оказалось. Зато, оправдывая названия кафе, были багеты и появились новые пирожные.

Еда: мы выбрали суп-пюре из цветной капусты и креветок, драники с лососем, чизкейк классический и авторский кофе яблочный штудель.

Суп (130 рублей) прибыл первым. Пюре из капусты и сливок оказалось белоснежным, в нем плавала гренка внушительных размеров, были заметны креветки и зелень. Креветки с цветной капустой необычное сочетание. Нам понравилось — и новый вкус, и ощущаются морепродукты. Ощутима зелень, придает пикантности. Правда, гренка в пюре мгновенно размокла, возможно, получить ее отдельно было бы приятнее.

Драники с лососем (250 рублей), тоже были хороши, но более предсказуемы. Лосося сдержанное количество, свежий. Сами драники чем-то особенным не запомнились. Картофельные, жирно-масленые, как им и полагается, без своеобразных ярких приправ. Подается блюдо со сметаной. Получается сытным.

Кофе «Яблочный штрудель» (150 рублей) интересный, но надо быть готовым к тому, что достаточно сладкий. В него щедро добавлен яблочный сироп, корица, а также бадьян. Душистый, ароматный… В прохладные дни идет великолепно.

Чизкейк традиционный (120 рублей за кусочек) мы взяли не сразу, долго думали, какой наиболее воздушный из десертов выбрать. Чизкейк с виду казался нам слишком «творожным», даже зернистым, мы беспокоились, не окажется ли он скорее простым творожным пирогом, чем нежным десертом. Но нас убедили, что это крем. И десерт оказался замечательным, действительно воздушным, похожим на легкий мусс, не приторным, легким.

Кстати, когда кофе у нас закончился, а десерт еще нет, официантка предложила и принесла воду.

Счет: 650 рублей

Итого: обновленный интерьер выглядит приятно, официанты вместо самообслуживания — тоже большой плюс, выбор еды стал больше. Если бы еще вернуть во всем многообразии ту отменную выпечку, которая была в «Поль Бейкери» то будет вообще прекрасно.

И небольшое нововведения в рецензиях: в тех случаях, когда заведения вызывают неоднозначные отзывы прямо внутри редакции или у двух разных авторов, будем знакомить вас с другими точками зрения.

Мнение редакции Посвежевший интерьер в «Багет Омлет» действительно хорош. Пирожное из новой десертной линейки объективно было вкусным, добавилась интересная подача кофе — красивая посуда, пробковые подставки. Что касается всего в целом — после визита возникло ощущение, что от формата демократичной пекарни напротив университета, аккумулирующей преподавателей и студентов, ребята решили дрейфовать в сторону заведений вроде «Деликатессен» и «СчастьЕсть». Несколько вычурное и подорожавшее меню, долгое обслуживание (кофе с пирожным мы ждали минут 15), и да, поредевшая выпечка. Возможно, меню завтраков и ланчей по-прежнему демократично — мы пили кофе в заведении вечером, сходим позавтракать-пообедать и обязательно отпишем дополнительно. Отдельный вопрос — в одночасье аннигилировавшие бонусные карты «Поль Бейкери»: наверное, как-то стоило бы сохранить программу лояльности или сделать ее наследуемой?

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