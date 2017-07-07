Ребенок под присмотром. Как мобильное приложение поможет узнать, где он?

Партнерский материал / Фото: 7 июля 2017 // Фото: pixabay.com

Когда на улице летняя жара, а у родителей - рабочий день в разгаре, городские школьники днями "гуляют сами по себе".

В такой ситуации ежеминутно названивать - не выход, но и постоянно волноваться за юного сталкера тоже не вариант. Изящное решение этого вопроса нам предлагают цифровые технологии.

Когда возникает острая потребность узнать, где сейчас находится ваш ребенок или дистанционно проверить баланс счета на его телефоне, можно воспользоваться мобильным приложением "Где дети" в паре со специальной услугой от МТС "Ребенок под присмотром". Этот боевой комплект позволяет родителям выяснить, где находится их ребенок с точностью до 300–500 метров в центре города и до 1,5 км на окраинах города. Достаточно, чтобы у вашего ребенка был обычный сотовый телефон.

Как это работает? Отправляете запрос и видите его местоположение на карте на экране вашего компьютера, планшета или смартфона. Также вы можете настроить оповещения о перемещениях ребенка, заранее задав контрольные гео-зоны. СМС-уведомление придет, когда он покинет одну из заявленных локаций, например, выйдет из школы или от бабушки.

Если у вашего ребенка смартфон, то вам будет доступно больше возможностей – узнать уровень заряда батареи, посмотреть статистику звонков и СМС.

Стоимость услуги "Ребенок под присмотром" от МТС составляет 50-100 рублей в месяц, в течение первых 14 дней действует бесплатный тестовый период. Приложение можно бесплатно скачать как в Google Play, так и в App Store. Подробнее об услуге можно узнать на сайте.

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