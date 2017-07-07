Счастливая семерка: «Деревенское молочко» отмечает день рождения

7 июля 2017 / Партнерский материал

Сегодня, 7.07.2017-го свое семилетие отмечает одно из самых популярных томских предприятий — «Деревенское молочко».

Ежедневно на этом предприятии перерабатывают около 160 тонн молока-сырья. День рождения не стал исключением:

— Обратите внимание на дату изготовления, если увидите продукцию нашего завода, выпущенную 7.07.2017 — берите, не задумываясь! Заряд бодрости и хорошего настроения вам будет обеспечен! Мы щедро делимся своим праздничным настроением с вами — нашими клиентами! — говорит заместитель директора по информационной и социальной политике Оксана Туганова.

Сейчас под брендом «Деревенское молочко» производятся молоко, кефир, сметана, творог, масло, био-йогурты, густые йогурты, ряженка, снежок, а также молодые сыры:

Формально, предприятие ведет свою историю с 1931 г., когда состоялось торжественное открытие Асиновского маслодельного завода Ново-Кусковского района Новосибирской области. После 1946 года название было заменено на «Асиновский городской молочный завод» уже Томской области. С 2004 по 2013 год ООО «Деревенское молочко» входило в состав холдинга «Сибирская Аграрная Группа». До 2010 года производственные мощности молочного завода располагались в Асино. В 2010 году в ходе масштабной реконструкции производство было переведено в Северск. Международные стандарты качества требуют особых условий производства — поэтому предприятие оборудовано польской линией (PET) по производству молочной продукции, творожной линией из Сербии. Линия по производству сыров здесь родом из Италии, а сита для брынзы и рикотты были привезены из Аргентины и Испании.

Теперь Северский молочный завод является самым крупным производством Томской области с точки зрения молокопереработки и одним из самых современных молокоперерабатывающих предприятий в Сибири. А собственно продукция компании занимает около регионального 55% рынка.

Дойное поголовье компании «Деревенское молочко» находится в четырех областях Сибирского федерального округа. При этом 80% приходятся на Томскую область, остальные 20% распределены по Кемеровской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

Основной принцип работы предприятия — «От буренки до стола». Весь производственный цикл молочной продукции происходит в рамках компании, по замкнутой цепи: от содержания коров до производства молочной продукции и её реализации. На заводе используется свежее молоко-сырье из надежных крестьянских хозяйств, а это — высокое качество выпускаемых продуктов.

— Мы по-прежнему будем делать полезный, честный продукт, потому что в сегодняшних условиях в России честной молочки мало, особенно в сегменте масла и сыров. Мы продолжим выпускать мягкие рассольные сыры, итальянскую линейку, которую мы запустили в конце 2015 года — они у нас прошли проверку временем. На сегодняшний день этот участок занят на 100%. Культура потребления свежей моцареллы, конечно, была начата с нас. Раньше ее просто не было — я не беру в расчет консервированную, которую привозили. Конечно, пока ее уровень потребления в Сибири не такой, как в Италии, где ее едят много столетий. И мы понимаем, что если спросить население, что такое моцарелла, и как ее есть, многие не ответят на этот вопрос. Но мы будем продолжать работать с культурой потребления и ее, и рикотты, будем популяризировать эти сыры в СМИ, в личных встречах, в экскурсиях и так далее. И что особенно важно, будем поддерживать порционную стабильность. То есть партия сегодня и партия через месяц мало чем будут отличаться.

Фото из архива компании

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