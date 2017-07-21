#чточитать: 4 книги для летного отпуска

21 июля 2017 / Томский Обзор

Читать в отпуске — строго обязательно. И неважно, где проходит ваш отдых: на берегу моря, в горах, или на даче.

В нашем новом книжном обзоре — 4 книги для отпуска, которые помогут отключиться от бешеных рабочих будней и как следует перезагрузиться.

Ретро-фантастика для отпуска — вы серьезно? Да и абсолютно. Роман «Дверь в лето» Роберта Хайнлайна вышел в свет чуть более 50 лет назад, и долгое время считался лучшим научно-фантастическим романом. Говорят, Хайнлайн написал его всего за 13 дней. Хотя чего еще можно ожидать от «патриарха» и «декана» писателей фантастов, одного из трех Великих Мастеров фантастики, обладателя многочисленных премий Хьюго…

Ты — талантливый изобретатель, у тебя есть отличная работа, лучший друг-компаньон и прекрасная невеста. Которые в один прекрасный момент предают тебя и разрушают дело всей твоей жизни. И что же остается делать, когда ты потерял все, кроме невыносимой боли, а единственным родным тебе существом остается кот Петроний Арбитр? Уснуть на 30 лет, а, проснувшись, отомстить всем обидчикам. Вернуться в прошлое, чтобы исправить свои ошибки — ну кто не мечтал об этом?

Но, увы, все не так просто, и главному герою романа Дэниелу Бен Дэвису придется изрядно потрудиться, чтобы наконец обрести две главных вещи — счастье и любовь.

«Это так же чудесно, как Шекспир и Льюис Кэррол» — так говорили о творении Джона Краули в 80-х, называя его одним из величайших романов XX века. Любовь, волшебство, история, приключения — здесь есть все.

Место, где живет семья Дринкоутеров не найдешь на карте, да и описать его сложно — такое впечатление, будто в одном родовом владении уместился целый мир. Да еще какой — и настоящий, и нереальный одновременно. Впрочем, и сами Дринкоутеры странноваты: все они — от мала до велика — уверены, что являются важной частью некоей Повести, и каждый должен сыграть в ней свою роль. И действительно с ними постоянно что-то происходит: то сверхспособности у кого-то проявятся, то феи ребенка подменят, то внезапно обнаружится супружеская измена.

Действие романа больше похоже на сон, в котором реальность переплетается с вымыслом, одна картинка стремительно сменяет другую, а повествование в любой момент может свернуть куда угодно. Впрочем, сюжет тут, возможно, и не главное — созданная Краули неповторимая атмосфера чего-то такого, чего и не выскажешь словами, куда важнее.

Какой бы замечательной ни была ваша профессия, признайтесь, что предложения о «работе мечты» вроде смотрителя за малышами-пандами в зоопарке, или дегустатора пирожных в кондитерской нет-нет, да и приводят вас в состояние душевного неравновесия. А вдруг это шанс навсегда изменить свою жизнь?!

Некогда успешный 36-летний британец Луциано Беннет, в один прекрасный день оставшийся без гроша за душой, получает предложение, от которого откажется только глупец. Жить в роскошной квартире в Монако, ходить по люксовым бутикам и дорогим ресторанам, разъезжать на шикарном автомобиле, в общем, изображать жизнь молодого успешного миллионера — немедленно соглашайся, и жизнь твоя удалась!

Но так истории не заканчиваются, а только начинаются, и Беннет оказывается втянут в невероятную авантюру. И чем она завершится — остается только гадать. Море, солнце, приключения — чем не идеальная книга для отпуска?

«Мне было двадцать шесть, и я был эгоистом (…), но встретил женщину, изменившую всю мою жизнь». Уильям Дерезевиц — американский автор, эссеист и литературовед описывает себя прежнего без каких-либо прикрас. Бунтарь, поклонник Конрада, Фолкнера и Набокова, не отказывающийся от травки, сноб, всегда убежденный в своей правоте и не способный на полноценные романтические отношения. Второй год аспирантуры и курс «Роман как тема исследования» повернули его в жизнь в совсем иное русло. Именно тогда он познакомился с романами Джейн Остин…

И поначалу лишь укрепился в убеждении, что классический роман — скука смертная. Но процесс погружения в романы Остин был уже запущен, и Дерезевиц, благодаря им, совершенно неожиданно увидел самого себя будто со стороны. Первой была «Эмма», затем «Гордость и предубеждение», дальше — «Нортенгерское аббатство», «Мэнсфилд-парк», «Доводы рассудка», и прочие. В своей книге Дерезевиц делится любопытным опытом того, как раз за разом, роман за романом, он все больше осознавал, что именно Остин стремилась донести до своих читателей, и как это осознание помогло ему измениться. Молодой мужчина и Джейн Остин — разве такое сочетание возможно? Очень даже, и счастливый финал книги — прямое тому доказательство.

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