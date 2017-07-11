Сжечь нельзя сохранить: как томские художники привлекают внимание к защите памятников деревянной архитектуры

11 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Алёна Мельникова, Анастасия Козеева

С 2013 года двумя томскими художниками - Лукией Муриной и Николаем Исаевым - проводится акция «Сжечь нельзя сохранить», посвященная защите памятников деревянного зодчества города Томска.

Активисты создают трафареты разрушенных деревянных домов и краской для граффити наносят в тех местах, где раньше эти дома стояли.

Начало акции было положено 4 года назад, после сноса дома по адресу Ленина, 143 – памятника регионального значения. Лукия и Николай прочитали о незаконном сносе здания в новостях.

- Общественность начала бурное обсуждение этой темы, и мы подумали, что надо оставить какую-нибудь память об этом доме. Начали решать, как же это можно сделать. Первая идея была – поместить фотографии этого дома на заборе, но в итоге мы вышли к универсальному языку уличного искусства – трафаретам, - рассказывает Николай.

Трафареты в точности повторяют уничтоженные дома:

Подготовка трафаретов занимает разное количество времени. Все зависит от самого дома, наличия его фотографий и их качества.

- Фотографии ищем через книги, интернет, очень много материала можно найти у Романа Петрушина (автор проекта «Томские кружева» - прим. ред.) – у него есть подборка фотографий домов, которые не сохранились.

Лукия и Николай работают вдвоем, не в составе творческой группы. По словам активистов, как только родилась акция, к ним хотели присоединиться и другие художники, но скоординировать свои действия так и не смогли.

Дом архитектора Федоровского в 2006-м был расселен, до 2009 года простоял, потом его подожгли и в 2011 – снесли. Он был построен в конце XIX века:

Дом Оржешко начали реставрировать еще в 2011 году, к реализации проекта привлекли компанию "Томлесстрой". Но уже через год стройку заморозили, некоторое время здание простояло без крыши. Потом ее все-таки сделали, но на дальнейший ремонт средства у строителей кончились. Возобновить работы на объекте обещали и в 2016-м, и в 2017-м, но пока они так и не идут:

Перед этим домом Лукия и Николай нанесли наличник – символ акции:

- Наличник – символ нашей акции. Мы наносим его перед домами в плачевном состоянии, пытаясь привлечь внимание к тем домам, которые еще можно сохранить, если постараться.

- Когда только начали наносить трафареты, мы изучили законодательство и выяснили, что на тротуарах рисовать не запрещено, - уточняют художники.

Несмотря на это, неприятные случаи на улицах Томска с Лукией и Николаем все же случались:

- В позапрошлом году охранник гостиницы «Тоян» пытался нас отогнать: дергал за плечо, пытался порвать трафарет, но мы успели его нанести, все свернуть и уйти. На следующий день изображения дома уже не было, так как плитку возле гостиницы успели перевернуть, - рассказывают они.

По словам активистов, этот трафарет они наносят несколько лет подряд, потому что гостиница «Тоян» стоит на месте двух снесенных домов (один из них - дом Потанина):

- В этом году думаем перенести изображение на другую сторону улицы, чтобы оно там осталось на долгое время, - комментируют ребята.

Каждый дом, которого нет, проходит несколько стадий: аварийное здание расселяют, оно долгое время пустует, в ожидании восстановления, законсервированное или нет, затем его поджигают и, в конце концов, сносят. Иногда - по разным причинам - горят и дома, в которых еще живут.

За время работы Николай и Лукия сделали 13 трафаретов, в силу того, что работа эта трудоемкая и активисты просто не успевают запечатлеть все снесенные дома. А сносят их каждый год.

- Это катастрофическая ситуация и мы не успеваем даже уследить, изобразить и нанести трафареты домов, - говорят Николай и Лукия.

- Акция родилась именно в таком виде, потому что мы художники и это является неким художественным творением. Это то, чем и как мы можем на эту проблему откликнуться.

Текст: Ирина Юртаева

Фото: Алёна Мельникова, Анастасия Козеева

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