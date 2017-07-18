От первых матчей до «Янтаря» и студенческой лиги: история томского хоккея

18 июля 2017 / Партнерский материал / Фото: Из архива ГПЗ-5

История томского хоккея противоречива — она насыщена не только яркими результатами, но и драматичными событиями.

В ней и долгие годы ожидания крытого катка, и выступления северского «Янтаря» в 2001–2003 годах в Высшей лиге первенства России, и отсутствие ведущей профессиональной команды в последние годы, и успехи спортсменов из Томской области на крупнейших международных турнирах.

О прошлом и настоящем томского хоккея — в новом выпуске спецпроекта «История наших побед».

Первый матч

Юные хоккеисты и конькобежцы на стадионе «Восход»; Томск, 1960-е

Первый официальный матч в Томске местные хоккеисты сыграли 23 декабря 1956 года. Тогда между собой сражались команды политехнического и педагогического институтов. В том же сезоне сборная Томской области впервые поучаствовала в региональном турнире. Ее игровым лидером тогда был Владимир Пушкарев.

Сергей Сердюк Пресс-атташе Федерации хоккея Томской области Хоккейный Томск сразу заявил о себе. В области уже был развит хоккей с мячом, поэтому спортсмены хорошо бегали на коньках. Команда съездила в Новосибирск на региональные соревнования. Тогда в Чемпионате СССР выступало 16 команд, а дальше уже шли первенства регионов. Томичи заняли в споре сибирских коллективов 2-е место, проиграв только хозяевам-новосибирцам, и с 1957 года уже играли в классе Б. Та томская команда просуществовала до 1966 года — выступала в классе Б, иногда покидала его, потом возвращалась. Но выше 4-го места не поднималась.

Хоккеисты на томском стадионе «Медик» — нынешнем «Труде», 1950-е годы

«Янтарное» время

1966 год можно считать вторым этапом в хоккейной жизни региона. Сборная Томской области завоевала тогда очередную путевку в класс Б. Учитывая ее частые игровые неудачи, было решено отдать это место команде «Янтарь», клубу закрытого города Северска (тогда Томска-7). Поддерживать команду взялся Сибирский химический комбинат. Правда, выступали хоккеисты как томичи, о секретном городе нигде не упоминалось.

Играл «Янтарь», как и прежде сборная, на сегодняшнем «Труде». Хоккейная коробка была в той части стадиона, где потом заливали каток, вокруг нее располагались небольшие деревянные трибуны.

Василий Кашкевич Председатель Федерации хоккея Томской области, в прошлом — игрок и тренер томских и северских хоккейных команд На открытом воздухе играли. Каток в любой мороз был облеплен людьми! В первый же сезон «Янтарь» занял 2-е место в региональном турнире класса Б, попал в переходный турнир за право играть в классе, А и был близок к тому, чтобы туда войти, но не сложилось. За 6 лет в классе Б «Янтарь» четыре раза занимал 2-е места и попадал в финальные турниры. Тренировали тогда команду Николай Михайлович Балмашнов и Виктор Иванович Шабунин. В конец 60-х-начале 70-х в том «Янтаре» блистал Зинатула Абдулвахитов. Известный хоккеист, он поиграл и в Новосибирске, и в Усть-Каменогорске. Однажды его даже признали лучшим нападающим на турнире, где легендарный Александр Мальцев был лучшим бомбардиром. Такой был уровень! Я с Зинатулой успел и поиграть, и даже «потренировал» его в 1980 году.

«Янтарь» был молод и перспективен, команда мечтала о крытом катке. Но, как отмечает изучавший историю нашего хоккея Сергей Сердюк, подъемы материальной базы выпадали на периоды, когда ведущей команды уже не было. «Совпасть» не получалось.

«Янтарь» в 1970-80-е годы

Ледовый дворец на рубеже 70-х годов думали сначала строить в Северске, но возглавлявший тогда Томскую область Егор Лигачев, увидел проект и перенес стройку в Томск.

— В 1971 году появился Дворец спорта, и через год в нем «Янтарь» последний раз сыграл в финальном турнире класса «Б». После чего хоккей в Томске лет на пять остался на уровне любительской молодежной команды, — поясняет Сергей Сердюк. — Серьезной команде нужна поддержка солидной организации. Такой не оказалось, и хоккей пропал.

«Буревестник» — «Кедр»

Томская команда «Буревестник»; справа — Владимир Ермаков, тренер команды, Заслуженный работник физической культуры

Возрождение началось в 1977 году, когда в класс Б заявился новый клуб, томский «Буревестник». Этой командой занимался Владимир Васильевич Ермаков, преподаватель политехнического института и тренер ДЮСШ № 4 с 1968 года. Его ученики здесь и играли. Также развивался в городе любительский хоккей при заводах — там занимались с детьми, заливали «коробки» для тренировок.

В 1982 году «Буревестник» завоевал путевку в класс А. Многое в этом определила поддержка от Томского нефтехимического комбината — его генеральный директор Виктор Стефанович Гетманцев к хоккею отнесся заинтересованно. Первый сезон на новом уровне получился удачным — клуб с обновленным названием «Кедр» занял 7 место из 12, выиграл несколько красивых матчей у известных команд… Но директора ТНХК в 1983 году позвали в столицу, а новый начальник завода хоккеем уже не интересовался.

К концу 80-х «Кедр», опустившийся в низ турнирных таблиц класса, А, взялся тренировать известный хоккеист Владимир Петрович Смагин. Результаты постепенно улучшились, чего нельзя было сказать об условиях существования команды. В 1992 году она закончила свои выступления в чемпионатах страны.

— Им негде было играть, последние сезоны клуб проводил на улице, на стадионе «Кедр», где и трибун-то никаких не было, — вспоминает Василий Кашкевич. — А я с 1980 года стал тренером любительского «Янтаря», где все тоже складывалось непросто.

Четвертый этап: хоккейные 90-е и крытый каток

«Янтарь»

— В Северске в 90-ые годы Василию Александровичу удалось заразить хоккеем директоров двух местных заводов СХК, они стали поддерживать две свои команды — «Химик» и «Торпедо». Эти два заводских коллектива в серии игр разыгрывали первенство города и СХК, — переводит тему на четвертый этап развития хоккея в Томской области Сергей Сердюк. — Их игры собирали полные трибуны местных болельщиков! Хоккей в Северске снова начал подниматься, и в 1993 году Василий Александрович при поддержке руководителей города вернул «Янтарь» в класс Б. Жаль, что команда в то время по-прежнему играла на улице. Крытый каток появился в 2006 году, до этого времени самые славные страницы в истории нашего хоккея уже были написаны. В 2001–2003 годах «Янтарь» выступал в Высшей лиге первенства России. Это, конечно, другой уровень.

«Янтарь» встречался с «Трактором» (Челябинск), «Сибирью» (Новосибирск), «Ижсталью» (Ижевск), и можно с гордостью сказать: ни разу не становился в «восточном» турнире Высшей лиги последним. А потом получилось как обычно — гендиректора СХК и президента ХК «Янтарь» Валерия Ларина, поддерживавшего команду, отправили «на повышение», и клуб перестали финансировать. Хоккей в Томской области очередной раз развалился почти до нуля…

Отдельная история вышла с катком. «Янтарь» в городе любили, матчи были популярны. В середине 1990-х задумались о крытой площадке. Сибирский химический комбинат тогда сотрудничал с корейцами по обмену — часть услуг те оплачивали не деньгами, а продукцией. Глава СХК Геннадий Хандорин, когда его публично спросили о катке при награждении команды серебряными медалями в регионе «Сибирь — Дальний Восток» весной 1997 года, пообещал: через два года построим. В этом проекте должны были использовать как раз материалы корейцев. — В сентябре 1999-го мы присутствовали при начале стройки, была забита первая свая, под которую «на удачу» положили хоккейную шайбу, — вспоминает Кашкевич. — В 2003 году каток должны были достроить. Но весной того года с уходом Ларина строительство заморозили на неопределенный срок. Сам Василий Александрович продолжал напоминать о проекте. Когда в Северск приехала делегация «Единой России», в которую входил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, Кашкевич обратился к нему по поводу катка напрямую. — Услышал, что сюда приедут Шойгу и Фетисов. Вячеслава я знаю по хоккею как человека справедливого. Использовал момент, встретились, я рассказал, что у нас беда с катком, стройку забросили… — объясняет Василий Александрович. — А Фетисов сразу заявил: «Поехали, покажешь!». И изменил этим весь план «партийных» мероприятий. Мы побывали на площадке, он посмотрел, в каком состоянии каток, увидел, что доделать осталось немного. На проект выделили федеральные деньги, стали его контролировать. И работы вскоре были завершены.

Сохранить хоккей

Ледовый дворец, Северск

В 2006 году каток «СеверСК» достроили и открыли. Правда, полноценной команды в городе тогда уже не было. С 2007 года в Северске ее возродили на уровне первой лиги первенства России, но на прежние высоты она не поднялась.

Впрочем, в кризисном состоянии находился хоккей во всей Западной Сибири. Вариантом выживания стало создание сибирской студенческой хоккейной лиги, где два года играли две команды из нашей области: из Томска и Северска. Это позволило сохранить детско-юношеские команды спортивных школ — по регламенту, они могут существовать, только если у школ есть прямой контакт со взрослыми клубами.

Студенческая хоккейная лига дает неплохой шанс на новый подъем этого вида спорта в Томской области: для содержания команды, в ней участвующей, нужно гораздо меньше средств, и играть в лиге можно до 25 лет.

Хоккейные герои

При всех кризисах и бедах нашего хоккея игроки, которыми можно гордиться, кого знали далеко за пределами области, здесь появлялись в разные эпохи.

Александр Веселов (родился в 1958 году в Северске) — мастер спорта международного класса, игрок команд мастеров «Динамо» Рига, ЦСКА, «Ижсталь» Ижевск, обладатель Кубка европейских чемпионов и участник международных матчей ЦСКА с профессиональными клубами Канады. Николай Борщевский (родился в 1965 году в Томске) — заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Альбервиля (1992 год), игрок московского «Спартака», а также клуба «Торонто Мэйпл Ливз» Национальной хоккейной лиги. Анатолий Кавешников (1972 год рождения) — двукратный чемпион России по хоккею в составе клубов «Торпедо» (Ярославль) и «Лада» (Тольятти). Андрей Козырев (1973 год рождения) — участник международных турниров в составе сборной России, игрок заокеанской лиги АХЛ и профессиональных клубов России. Владимир Сапожников (1982 год рождения) — чемпион мира среди молодежи 2002 года.



— Все это случаи из разряда «и на камнях растут деревья», — считает Сергей Сердюк. — Ведь не было до 2006 года искусственного льда в Северске, а игроки выросли.

В последние годы еще два северских воспитанника стали героями большого хоккея. Александр Брынцев (1995 года рождения) в 2015 году в составе молодёжной сборной России выиграл «серебро» Чемпионата мира среди молодёжных команд. Саша из хоккейной семьи: его отец Виталий и дядя Альберт, родные братья, играли за «Янтарь». Брынцев-младший начинал тренировки в «Смене», занимался у тренера Андрея Келя на уличной школьной коробке, правда, немного успел покататься и в крытом катке «СеверСК». Но школьная команда ребят 1995 года рождения тогда еще не участвовала в первенстве России. В 12 лет Александра приняли в омский спортивный интернат. Через несколько лет Саша стал игроком хоккейного клуба «Нефтехимик» и получил вызов в молодёжную сборную России, в составе которой и завоевал «серебро» ЧМ.

На фото: Александр Брынцев с отцом (справа); Чемпионат мира 2015-го в США

Другой игрок, вратарь Илья Шевцов (1996 года рождения), стал в 2015 году победителем Сурдлимпийских игр в городе Ханты-Мансийске (за что ему присвоено звание «Заслуженный мастер спорта РФ», первое в истории северского хоккея). В детстве оказалось, что у Ильи серьезные проблемы со слухом, но это не стало преградой для его тренировок (тем более, что мама хоккеиста никогда не жалела сил и средств для поддержки сына). Его первым тренером был Юрий Яковлевич Масленников, там, в ДЮСШ «Смена», Илья и занимался до 2010 года. Пока команда 1996 года рождения не распалась, и перспективные ребята не отправились искать себе новые клубы. Шевцов переехал в Искитим, где есть хорошая школа для слабослышащих и поступил в Новосибирское училище олимпийского резерва. Среди его достижений — два титула чемпиона России среди глухих в составе команды ЦВСМ Новосибирска и титул чемпиона Мира 2013 года, завоёванный в составе сборной России в финском городе Вантаа.

На фото: Сурдлимпийские игры-2015, Илья Шевцов

Будущее

Будут ли в нашем хоккее новые герои? Меры для того чтобы это стало возможным, предпринимаются. В 2016 году заново создана и аккредитована Федерация хоккея Томской области.

— Мы пытаемся выстраивать единую политику, сделали ставку на команды ДЮСШ в Северске и Томске, — говорит Сергей Сердюк. — Северской «Смене» с лета 2011 года передан в оперативное управление каток, и это беспрецедентный момент: лед там бесплатный для родителей юных спортсменов. Из двух команд 2000 года рождения осталась одна «Смена», объединившая воспитанников Томска и Северска, — мы впервые довели команду до выпуска из ДЮСШ, обычно лет в 12 все уже из «нашего» хоккея уходят — дальше развиваются по другим адресам… Василию Александровичу удалось договориться с ТГПУ, и эта наша «выпускная» команда в статусе абитуриентов (такой есть в регламенте студенческой лиги) выступила как сборная вуза на первенстве Томской области среди студентов. Она заняла первое место и тем самым стала базовой командой для формирования сборной области, играющей на первенстве России среди студентов. Таким образом мы рассчитываем обеспечить преемственность, чтобы и дальше этот коллектив могли усиливать новые, более поздние выпускники, приходя на смену старшим. Ведь раньше хоккей становился дополнительным образованием без выхода: 10 лет человек «долбил борта», и все, учеба закончилась, до свидания. Родители вкладывали большие средства в занятия — форма, поездки на турниры.

Студенческая хоккейная лига дает возможность для продолжения — можно еще на 10 лет остаться в спорте.

— Надеемся, что ребята сыграют сезон в студенческой лиге на глазах у томских болельщиков, и вузы почувствуют свой интерес в том, чтобы развивать хоккей, — говорит Василий Кашкевич. — Мы, как федерация, выстроили эту структуру, а без нее хоккея у нас просто не будет. Ведь от наличия и успешного существования команды студентов напрямую зависит возможность для любых команд наших спортшкол играть в официальных соревнованиях под эгидой Федерации хоккея России…

Увидеть хоккейные матчи в Томске в наше время можно. Это игры на первенство Томской области среди студентов и чемпионат Томской области среди взрослых, проходившие в мае в «Кристалле».

— Определяли сильнейшую команду области. Играли сборные городов Северска и Томска, сборные сельских районов и студентов, были достойные матчи, настоящие битвы! — отмечает Василий Кашкевич. — И прежние болельщики стали возвращаться на хоккей, смотреть его с удовольствием. Давно не было этого соревновательного ощущения.

— Когда мы говорим про отдельные успехи, отдельных «звезд», то надо понимать: ничего бы не было, если бы не было успехов команд, — подчеркивает Сергей Сердюк. — Эти хоккеисты бы не появились без флагмана. Почему мы так бьемся сейчас за ту команду, которая играет в студенческой лиге? Она должна стать таким ориентиром для детей, которые тренируются. Иначе постепенно мы скатимся до уровня сельского дворового хоккея. Трагедия в чем? Приезжают сельские команды, проигрывают томской со счетом 0:25. Хотя на фоне команд из других регионов томская, мягко говоря, совсем не фаворит. Хочется, чтобы наши дети играли в настоящий хоккей.

«Золотая шайба», Томск, 2016 год

Свет в конце тоннеля хоккейной жизни Томской области разглядеть можно:

— Есть разные задумки, думаем, как все это организовать, в августе уже надо верстать план сезона. Нужно решить немало проблем, но главное — областной департамент не отворачивается от нас, помогает. Он единственный, кто нас сейчас поддерживает, — признается Василий Кашкевич.

Текст: Мария Симонова

Фото: Владимир Дударев, архив федерации хоккея Томской области, архив ГПЗ-5, 1604.ru, vk.com/vseotomske, Летопись томского спорта. Страницы истории в фотографиях конца XIX — начала XXI века: Историко-документальное издание. — Томск: Дельтаплан, 2011. — 420 с.

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