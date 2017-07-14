Еда. Рецензии.

Кондитерская Testo

14 июля 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Кондитерская Testo появилась на месте одного из очень давних томских заведений — кофейни «Салерно». Некоторое время надписи обещали скорое открытие, но вот, наконец, их сменило приглашение «Добро пожаловать!». И мы отправились пробовать новую выпечку.

Где: пр-т Фрунзе, 92.

Интерьер: ничего общего с обстановкой прежнего заведения, тем более, что кондитерская Testo заняла только часть помещения. Место скорее располагает к покупке выпечки и пирожных с собой. Столика только два, стоят достаточно близко к прилавку. Правда, осталась прежняя приятная застекленная веранда, что особенно хорошо летом — в солнечные дни в кондитерской очень светло.

В целом обстановка простая: светлые коричневые тона, никаких особенных деталей. Полки с хлебом, прилавки с выпечкой и пирожными. У входа встречает доска с объявлением, что за час до закрытия, с 20:00 до 21:00, на выпечку действует скидка 30%. Но к пирожным это не относится.

Меню: его нет. На доске можно прочесть варианты и цены на кофе и чай, на витрине — цену на продукцию. Правда, не на всю, некоторые позиции остаются обделенными вниманием.

Торты и пирожные в основном весовые, обходятся по цене от 35 рублей за 100 граммов. Калачи и ватрушки — от 25 рублей. Оставшийся хлеб стоил от 39 рублей.

Из сытных вариантов (от 70 рублей) вечером мы обнаружили «Сэндвич сибирский» (колбаса и сыр с овощами в батончике черного хлеба) и «Чикенбургер».

Из напитков — кофе (от 69 рублей), только традиционные варианты. И чай от 89 рублей за чашку, большой выбор пакетированных вариантов от Niktea.

Еда: из сытного остановились на чикенбургере, поскольку к черным вариантам хлеба относимся спокойно. А сладкое выбирали долго и мучительно: тортов и пирожных много, с виду все аппетитные. Кондитерская новая, поэтому что стоит попробовать в первую очередь, совершенно непонятно.

В итоге решили остановиться на пирожном «Степка» и американском пироге с шоколадом и вишней. Из напитков взяли латте, но потом пришлось добавить к нему еще чайник «королевского завтрака». Все же выпечка очень сладкая.

Чикенбургер (с вечерней скидкой обошелся в 69,3 рубля) нас не вдохновил. В основном он состоял из большой, слегка подсохшей и не самой вкусной булки. Внутри обнаружились ломтики не впечатляющего сыра и тонкий кусочек копченой курицы, а также листья салата. Доесть такую конструкцию с небольшим количеством начинки не смогли.

Латте (98 рублей) чикенбургер тоже не украсил. Был не очень горячим и невыразительным на вкус. И противным не назовешь, и ароматом не насладишься, и вспоминать не будешь.

«Степка» (92 рубля за кусок в 130 граммов) понравился нам больше, правда, мы ждали от него немного другого. Пирожное было с кремом из вареной сгущенки и брусники, но последняя ощущалась слабо. В итоге получился скорее приторный десерт, чем пирожное с сочными ягодами.

«Американский пирог» (69,7 за кусок в 130 граммов) — шоколадный с заварным кремом. И его внешний вид обещал большего, чем мы получили. Крема не очень много, он не сильно чувствуется, торт кажется суховатым. Шоколадное тесто тоже не впечатляет нежной структурой, или свежестью, или насыщенным шоколадным вкусом. Похоже на обычный магазинный торт, не самый свежий. И очень сладкий.

Чай «Королевский завтрак» (выбирали на слух, поскольку подробно про виды чаев нигде не написано, что тоже не очень удобно) подается в прозрачном чайнике. Нормальный пакетированный чай.

Счет: 411,08 рублей.

Итого: увы, в восторг Кондитерская Testo нас не привела. Тесто в чикенбургере отбило охоту пробовать разнообразные калачи и булки. Пирожные приторные, хотя в ассортименте есть незнакомые варианты тортов, что интересно. Кофе обычный. Демократичные цены и вечерние скидки — это, конечно, некоторый плюс. Но есть вопросы к обслуживанию. Обычно продавцы-официанты в новых заведениях очень вежливые, и это воспринимается как данность. Здесь же девушки были нервными. А еще, пока мы пили чай, уже начали протирать наш стол. Это, конечно, тоже не улучшило общего впечатления.

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