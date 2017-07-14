Афиша Томска.

Выходные: 15-16 июля 2017 года

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Душевный open air «Макушка лета»

Вас ждет восемь часов хорошей музыки, вкусного угощения и приятного общения. Идея простая — отметить серединку лета короткого сибирского лета максимально яркими эмоциями и позитивными ощущениями.

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Когда и где: 15 июля в сквере Российско-немецкого дома.

Время и стоимость билетов: 15:00 — 23.00, 2500 — 3000 рублей.

Аудитория: 0+.

Фантастический боевик «Планета обезьян: Война»

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

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В главных ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Джуди Грир, Стив Зан, Сара Каннинг, Амья Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон, Макс Ллойд-Джонс, Гэбриел Чаварриа.

Когда и где: с 13 июля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле.

Аудитория: 13+.

Хастл open air № 1

Танцуем на свежем воздухе!

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Когда и где: 15 июля на площадке перед «Томскими товарами».

Время и стоимость билетов: 18:00 — 21:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Мастер-класс по росписи дымковской лошадки

В славянских мифах конь — вечный спутник Богов и символ солнца, в сказках — друг богатыря, а в жизни людей их главный помощник. Поэтому неудивительно, что образ сильного и мужественного животного используется в росписи дымковской игрушки с давних времен. С яркими горошинами и солнцем на груди, он станет защитником дома и всей семьи!

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Когда и где: 15 июля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 170 рублей.

Аудитория: 7+.

Спектакль «Про Ёжика»

Спектакль по сказкам Сергея Козлова. Семь сказок одна за другой раскрывают нам удивительный внутренний мир маленького кукольного существа по имени Ёжик.

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Когда и где: 15 июля в театре «2+ку».

Время и стоимость билетов: 14:00, 100 — 500 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка «Пушистики»

На выставке представлены кролики-великаны и карликовые кролики, козлик Ваня, шиншиллы, морские свинки, хорьки, сибирская белка, а также чилийские белки, совсем не похожие на белок. Всего более пятидесяти животных. Выставка «контактная», так что животных можно погладить и покормить. Угощение можно приобрести на входе.

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Когда и где: 15 и 16 июля в ТЦ «Волна».

Время и стоимость билетов: 11:00 — 20:00, 150 — 220 рублей.

Аудитория: 0+.

Запуск световых шаров

Вас ждет необыкновенная атмосфера праздника, зажигательный и очень профессиональный ведущий, приятная музыка и отличное настроение.

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Когда и где: 16 июля в Городском саду.

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Плавучий рынок

Плавучий рынок — это летний опен-эйр для людей, связанных с гик-культурой и ею интересующихся. Вас ждут мастер-классы, фудкорт, игротека настольных игр и Nintendo Switch-пати.

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Когда и где: 16 июля в Городском саду.

Время и стоимость билетов: 14:00. вход свободный.

Аудитория: 6+.

Климычевские чтения

«Климыческие чтения» — музыкально-поэтический вечер, который состоится под открытым небом возле Музея истории Томска.

На вечере выступят: известный поэт Михаил Андреев, скульптор Леонтий Усов, путешественник Евгений Ковалевский, писатель Юрий Свешников, поэтессы Людмила Духанина и Лариса Кузнецова, вокалисты Алексей Залепугин и Лариса Калашникова, а также другие члены литературного объединения «Родник» разных лет.

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Когда и где: 16 июля на Воскресенской горе.

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Выставка эксклюзивных изделий из стекла

На выставке представлены изделия ручной работы из стекла по технологии фьюзинг — спекания стекла в печи. В экспозицию вошли изделия ручной работы из стекла: от женских украшений до элементов интерьерного декора.

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Когда и где: с 14 июля в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 20:00, 50 — 70 рублей.

Аудитория: 6+.

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