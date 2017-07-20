Кисти в руки.

Три истории томичек, которые учатся рисовать в зрелом возрасте

20 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Ткаченко

Почему люди вдруг начинают рисовать?

Анастасия Ткаченко поговорила с тремя томичками, которые увлеклись рисованием, будучи уже взрослыми. И выяснила, откуда появился их интерес, какие инструменты и техники они любят больше всего и как рисование помогает им в жизни.

Екатерина, кандидат исторических наук, библиотекарь НБ ТГУ

Начала рисовать в 30 лет

— Рисование — единственный предмет, по которому у меня была твердая тройка в школе. Наш учитель включал классическую музыку и просил что-нибудь под нее нарисовать. Для меня это были самые сложные задания, потому что после какой-нибудь физкультуры никакие ассоциации в голову не приходили. В итоге получались картинки на уровне начальной школы. Я до сих пор в начале новой работы испытываю страх плохой отметки.

Когда я познакомилась с мужем, появился интерес к фольклору. Он занимался рукопашным боем, его тренер в 2005 году организовал лагерь «Томская застава», где муж начал преподавать. Сначала я просто навещала его, потом стала приезжать в качестве педагога и командира взвода. Оттуда и пошел интерес к рисованию: в лагере насыщенная программа из 33-х предметов, многие из которых имеют творческую составляющую. Это различные ремесла, русская роспись, к примеру. Через случайное знакомство меня судьба привела к тому, что я увлекаюсь всем традиционным, русским, рукодельным.

Всерьез рисованием я не занималась, пока не появились дети. В 2011 году я решила пройти мини-курс по рисованию с ними дома. В ходе разговора с преподавателем поняла, что взрослые тоже могут научиться рисовать, не имея никаких сверхспособностей. В этом же году пошла в художественную школу для взрослых. Пока ее не закончила, но собираюсь. Дело не в дипломе, а в том, что не все приемы были использованы, не все техники опробованы. Школа дала мне базу, понимание основ композиции, техник рисования. Я узнала, что можно рисовать и ручками, и карандашами, что можно их соединять; почувствовала, какой материал подходит мне. Например, я думала, что мне будет легко даваться гуашь, а оказалось, что это совсем не мое. До увлечения рисованием я понятия не имела о том, что такое цветовой круг, что существует три базовых цвета, из которых получаются остальные. Мой ребенок все это знал, а я ни сном, ни духом.

Увлечение с семьей у меня соединяется без проблем. Когда моя дочь подросла, я начала писать ей сказки. Помню, еще в отрочестве каждое лето мы с двоюродным братом вместе жили у бабушки. По ночам я рассказывала ему про «Хомячков в засаде» - выдуманные истории о двух хомячках, толстого и худенького. В конце лета мы договаривались о теме следующего года — в какое приключение попадут хомяки на этот раз. Мальчик вырос, а у меня появилась дочка. Теперь придумываю сказки для нее.

Сложно то, что родилось у тебя в голове, перевести на бумагу. Иногда не хватает технических возможностей. Качественные иллюстрации нужно выполнять в большом формате, а такая возможность есть не всегда. Часто иллюстрации получаются быстрые, больше напоминающие наброски. На работе совсем нет возможности рисовать, а дома не всегда получается уделить этому желаемое количество времени.

По-моему, при любом начинании есть три важных пункта: понять, что это действительно твое, не бояться сделать ошибку и найти хорошего наставника. Онлайн-курсы — это прекрасно, но все «зеленым» нужен учитель, который бы показал как надо и как не надо делать. Мне с учителем повезло, а у кого-то на поиск «своего» человека уходит немало времени. И это правильно — от педагога зависит позитивный или негативный настрой к работе. А все нужно делать с любовью.

Инструменты Дорожный блокнот. Беру его в дорогу, путешествия. Могу запечатлеть играющих детей, бросающиеся в глаза детали, делаю заметки. Линеры, маркеры. Люблю их из-за мобильности. Маркеры всегда можно взять с собой и начать рисовать, когда есть время. Для акварели, гуаши и акрила необходимы место, вода, время. Цветные карандаши. В последнее время меня пленяет быстрый рисунок. То что родилось у меня в голове здесь и сейчас надо запечатлеть, и сделать это хочется в красках. Но они не доступны в дороге, в парке с ребенком, в поезде. Возможно, потом я пойму всю прелесть акварели и начну рисовать ей. Блокнот. Позволяет быстро запечатлеть мою мысль в тексте, нарисовать то, что привлекло мой взгляд или то, что родилось в голове. Быстро заканчиваются, часто приходится их менять. Удобны тем, что всегда под рукой. Белая ручка. Использую для декоративных моментов на цветном маркере. Хочу начать рисовать ей на крафтовой бумаге, но пока руки не доходят.

Анастасия, актриса театра кукол

Начала рисовать в 26 лет

— Мои чувства всегда возникали передо мной в картинках. Часто жалела, что не могу все это изобразить, потому что не умею рисовать. Также я часто смотрела на людей и думала: как бы мне хотелось нарисовать их, чтобы они увидели, какие они красивые! Однажды моя подруга-художница сказала: «Ты же можешь провести карандашом линию по бумаге?». Я согласилась, а она продолжила: «Значит, ты можешь рисовать». Эта фраза глубоко запало мне в душу, но брать кисточку, карандаш или мелок в руки я по-прежнему боялась.

Первый «выхлоп» произошел однажды весной. У меня была депрессия, нужно было выплакаться, выкричаться, объяснить, показать кому-то или самой себе что я чувствую, что происходит внутри. Вдруг стало совершенно безразлично: умею я рисовать или нет, это же не для кого-то — это для себя. Полетела в магазин, купила краски, кисти и начала рисовать все, что было в голове и в сердце, не думая о том, насколько хорошо получается.

В течение месяца я рисовала каждую ночь, и чувствовала, как становится легче. С этого момента я стала рисовать, почти не останавливаясь. И вдруг оказалось, что людям не всегда важно, насколько точно ты изображаешь предмет. Они вполне способны прочесть твои чувства по твоему рисунку и сказать: «Это мне очень нравится, потому что эти чувства мне близки».

Конечно, со временем ты все равно начинаешь учиться. Сначала просто практикуешься, потом приходит желание изобразить точнее: ты изучаешь картинки, срисовываешь, тренируешься. Потом смотришь видеоуроки или записываешься в художественную студию, чтобы у тебя была возможность точнее и более художественно передавать свои чувства. И картина была не просто всплеском эмоций, а еще и КАРТИНОЙ. Пробуешь разные материалы, находишь то, что ближе всего на данный момент. А когда начинают атаковать мысли, что у меня ничего не получается, я поддерживаю себя фразой Ван Гога: «Когда что-то в тебе говорит: „Ты не художник“, тотчас же начинай писать».

Мне кажется, самое важное — это практика. Я рисую постоянно: после работы, до работы, во время репетиций. Рука должна привыкнуть. Хотя, конечно, без теории тоже никуда. В прошлом году я какое-то время ходила в на уроки живописи и портрета, посещала мастер-классы. Также помогают знакомые художники. К счастью, есть к кому обратиться за советом, и не только за ним. Например, Макс, заведующий художественно-постановочной частью нашего театра, организовал для меня и моей подруги Ольги выставку в своей галерее. Он объяснил, что для художника, выставка — это некий этап, и огромную часть работы по подготовке взял на себя. А еще мы живем в замечательный век интернета, где можно много узнать о том, что тебя интересует. Месяца три я почти без передышки смотрела видеоуроки Игоря Сахарова, и это помогло не только понять свои ошибки, но и избавиться от страха писать картину маслом. Теперь масло мой любимый материал

После этих уроков я практически перестала брать в руки кисть. Ее заменили мастихин, руки и иногда тряпка. Даже мелкие детали часто прорабатываю тем же мастихином пальцем или ногтями. Картины стали получаться другими и рисовать интереснее, словно танцуешь по холсту. Еще я люблю графику, но она обычно в блокноте или на полях, или вообще на стене в гримерке до ремонта.

Если чего-то хочешь по-настоящему, ты способен этому научиться. И неважно сколько тебе лет — 18 или 80. А с рисованием все еще проще. Это же чистое самовыражение. С пением, например, сложнее. Своим плохим пением ты можешь раздражать чей-нибудь идеальный слух, а рисовать можно тихо самому с собой. Кому не нравится — смотреть никто не заставляет. Но всегда найдутся люди, которым твое творчество по душе.

Вдохновение обычно приходит из эмоций. Ты получаешь мощный заряд эмоций — отрицательных или положительных — а тебе нужно их выплеснуть. Такой вот обмен. Раньше я чаще рисовала от отрицательных эмоций, сейчас мое вдохновение больше связано с какими-то светлыми или просто интересными ощущениями. Главное, чтобы они были яркими и глубокими. А вызвать их может все что угодно: путешествие, исполнение мечты, знакомство с новыми людьми, работа над спектаклем, чья-то история, прыжок с парашютом или полет на дельтаплане. Или даже просто очень интересная книга или фильм, которые потрясли до глубины души. Ну и, конечно, любовь к чему-то или к кому-то.

Инструменты Предпочитаю брать основные цвета и смешивать их между собой. Поэтому «Белила», «Индиго», «Голубая ФЦ», «Желтая светлая» и «Краплак Красный» всегда есть в моих картинах в чистом или смешанном виде. Руки. В письме маслом для меня руки — это и мастихин, и тряпка, и палитра. Поскольку до палитры тянуться иногда некогда, то смешиваешь краски прямо на руках, и превращаешься в живую радугу. Возможно, из-за наиболее тесного контакта линии проведённые руками получаются самыми удачными. Еще руки позволяют создавать определенную текстуру рисунка. Растворитель. Растворителем я покрываю холст перед началом работы, чтобы краски легче ложились и дольше не высыхали при нанесении. Тогда они более послушны, и работать легче. Палитра. Для того, чтобы картина не получилась пятицветной, приходится сначала добиваться нужного оттенка на палитре и лишь потом переносить его на холст. Кисти. Сложный инструмент, поэтому при работе с маслом я использую их реже всего. Но все же кисти необходимы. При помощи широкой кисти я покрываю в начале работы холст растворителем. А тонкой кисточкой работаю с мелкими деталями, например, когда рисую портрет. Мастихин. Любимый инструмент. Обожаю его, он дает свободу движений. С его помощью иногда намечаю (процарапываю) будущую картину. Наношу им краску, растираю, делаю тон, создаю текстуру, убираю излишки. Тряпка. Инструмент незаменимый для меня в той же степени, что и краски. Тряпкой я протираю руки, кисти, мастихин. Именно тряпкой, словно карандашом, я обычно намечаю будущую картину после нанесения основного тона, а также убираю излишки масла или тонирую.

Татьяна, пенсионер

Начала рисовать в 60 лет

— Я пришла в художественную школу спонтанно. Захотелось привнести в свою жизнь что-нибудь светлое и красивое. Хотелось бы ездить, конечно же, но на пенсию не забалуешь. Посидела, подумала и решила научиться рисовать. А то что это такое — до внуков дожила, а кошечку-собачку нарисовать не могу!

Младшая дочь быстро нашла в интернете множество курсов — от полугода до трех лет. Я решила, что пойду на полугодичные курсы по батику: шить я умею, научилась бы обрабатывать ткань какими-нибудь цветочками, и было бы счастье. Только решила с января пойти на курсы, как в семье произошла трагедия — мужу ампутировали ногу. Потом младшая дочь бросила институт. Так и получилось: на одном диване у меня муж без ноги, на другом — дочка в депрессии, хлебай большой ложкой. Я ее осторожно спросила: «Что насчет художки?» И мы пошли с ней вместе.

Я и подумать не могла, что буду получать такое удовольствие от процесса. Всегда считала, что нужно брать больше, тянуть дальше, что счастье возможно только через великий труд. Я никогда не занималась бесполезным трудом, который не приносит каких-либо дивидендов. А тут я выяснила, что можно просто получать удовольствие, просто делать что-то не ради выгоды, а потому что хочешь сделать ляп. И этот ляп на бумаге, как будто ляп в жизни: взял и взмахнул кисточкой.

И мы с дочкой стали вместе «выплывать». Я живу у «Дома книги»: полчаса пешком туда, полчаса обратно — уже хорошо. А как только приходишь на занятие, сразу забываешь обо всех неприятностях. Я все думаю: третий год скоро закончится, надо что-то придумывать. Уже втянулась, а получится дальше — не получится… Мне процесс важен, вот и все.

В мае нам должны выдать дипломы. Что я буду с этим дипломом делать, еще вопрос. Но он у меня будет. Хочу пройтись по ближайшим детским садам: вдруг кто-нибудь меня да возьмет без педагогического образования. Перед новым годом я сидела в интернете, пролистывала вакансии, увидела, что на какой-то мебельной фабрике требовался колорист. Дозвонилась до работодателя, им оказался приятный молодой человек. Сказала, что у меня почти уже есть диплом об окончании художественной школы, его это устроило. Но когда я сообщила, что мне 63 года, возникла пауза. Потом он сказал «Круто», но не перезвонил.

Интересно, что мои девицы ко всем моим чудачествам относятся сносно. Когда я всем этим занялась, все ехидно улыбались. Никто не ожидал, что я сейчас окажусь на третьем курсе: думали, что подурю немного и сойду с дистанции. Я и сама так считала, не знала, что мне понравится. В художественной школе я была самая взрослая. Недели две комплексовала по поводу того, что вокруг меня молодые мальчики и девочки, а я дура старая. Сейчас в другой группе на первом курсе есть женщина старше меня. Тоже что-то ваяет, и тоже с удовольствием.

Мой стиль, если его так можно назвать, выявился совсем недавно. В начале этого года на одном из занятий была вольная тема, мы сами выбирали материалы. Я порылась в интернете, и мне понравилась идея техники сухой кисти. Берешь щетинку, опускаешь ее в тушь и делаешь драпировку, волосы, можешь нарисовать фон. Что-то можно сидеть долго вырисовывать, а щетинкой — вжих — и все!

Мой стиль, если его так можно назвать, выявился совсем недавно. В начале этого года на одном из занятий была вольная тема, мы сами выбирали материалы. Я порылась в интернете, и мне понравилась идея техники сухой кисти. Берешь щетинку, опускаешь ее в тушь и делаешь драпировку, волосы, можешь нарисовать фон. Что-то можно сидеть долго вырисовывать, а щетинкой — вжих — и все!

Вот рисовали мы новогодний натюрморт: там было сосновая ветка, мандарины, бутылка шампанского. У ветки — иголки. Взяла щетинку и за три секунды у меня получилась отличная сосновая ветка. Теперь я эту сухую кисть использую и где надо, и где не надо. Ужасно нравится рисовать прически, шерсть коту. Быстро, фактурно. Даже ходила на мастер-класс по этой технике, но не понравилось. Дело в том, что у мастера есть несколько приемов, которыми он владеет идеально. И если ты не будешь отклоняться от курса, то все получится. Но мне кажется, что все это фокусы, а не учение.

Рисовать разное люблю. Вот недавно потрет своего соседа с фотографии делала. Рисовала-рисовала, подходит ко мне коллега в магазине, смотрит и говорит: «Ну похож!» А я ей: «Ты Васю нашего знаешь? Она: «Нет». «На кого похож то тогда?», — спрашиваю. «Как на кого? На Путина!».

До замужества моя фамилия была Пухальская. Я всегда была такой «булкой», подружки вечно говорили: «Ой, как тебе твоя фамилия подходит!» А сейчас я Красий. Я же в художественную школу пошла, хотя могла бы и гончарным делом заняться — тоже интересно. Зима у нас длинная, свет серо-белый, цвета всегда не хватает. Человеку надо самому себе жизнь раскрасить. Чем я, собственно, и занимаюсь. Рисовать очень просто: делаешь это, только с поправкой, что ты — это ты, а не Ван Гог.

Инструменты Щетинная кисть. Для техники сухой кисти подойдет щетинная кисточка, я же покупаю обычную щетинку в строительном магазине. Стоит около 70 рублей. Тушь. Чаще всего художники используют для этой техники масляные краски, но есть их более дешевый заменитель — тушь. Опускаешь в нее кисточку, и делаешь драпировку, рисуешь волосы. Получается замечательно.

Шесть полезных сайтов для начинающих художников

Если вы тоже мечтаете начать рисовать, но не знаете как к этому подступиться, ниже — несколько полезных сайтов, из которых можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант:

1. Web-paint. Онлайн-школа рисования. Именно здесь можно начать учиться: сайт основан на переводах книги Марка Кистлера «Научиться рисовать за 30 дней». Поэтому упор идет на начинающих: можно найти видеоуроки, поэтапные уроки, литературу и статьи по рисованию.

2. Kalacheva school. Онлайн-курсы рисования для взрослых. От экспресс-скетчинга до академического рисунка.

3. 1000videourokov. Богатая коллекция видеоуроков от разных художников.

4. Drawing lessons. Группа «ВКонтакте», где можно найти видеоуроки, интересные статьи, литературу, советы, обсуждения по определенной теме.

5. Линтеум. На сайте собраны уроки, курсы и видео по разным художественным техникам и жанрам. Есть и теоретические статьи, например, «Как правильно составить композицию»; и поэтапные уроки — «Как нарисовать артишок углем».

6. Уроки рисования. Сайт, на котором собрана информация почти обо всех жанрах и техниках — от аниме до витража. Большая коллекция уроков для начинающих.

Текст, фото: Анастасия Ткаченко

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