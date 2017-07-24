Каким может стать Лагерный сад?

КБ «Стрелка» предложило проект благоустройства территории

24 июля 2017 / Томский Обзор

Нижняя терраса Лагерного сада может измениться до неузнаваемости. Представители московского КБ «Стрелка» в июле презентовали в мэрии дизайн-проект благоустройства набережной Томи в южной части Томска.

Архитекторы указали на существующие проблемы общественного пространства и предложили свои пути их решения. О том, что может ожидать томичей и Лагерный сад в ближайшем будущем — в нашем материале.

Почему Лагерный?

Проект благоустройства Лагерного сада был создан в рамках национального архитектурного конкурса, организованного АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ. Его участники разрабатывали концепции развития ключевых общественных пространств всего в 15 городах России, среди которых оказался и Томск. Предполагалось, что реализация конкурсных проектов поможет городам стать современнее, подчеркнет их индивидуальность и повысит комфортность городской среды.

В состав жюри вошли представители Минстроя и АИЖК и КБ «Стрелка», региональных администраций и местных экспертных сообществ. Кстати, в Томске победителей выбирали дольше всего, а результаты объявили почти на месяц позднее других городов-участников. В это время шло общественное голосование. В итоге концепция-победитель набрала 39% голосов, за второй вариант проголосовали 15% участников, еще 30% не понравились оба варианта.

Площадки под благоустройство выбирались на основе антропологических исследований, исследовательских поездок, диджитал-антропологии, ГИС-аналитики, фотографий из соцсетей, градостроительного анализа пешеходной и транспортной доступности ключевых мест и интенсивности потоков.

— Мы в том числе использовали анализ социальных сетей, который показывал, насколько привлекательна территория, какие есть положительные хэштеги, хорошие фотографии. Также мы проводили фокус-группы, которые давали почву для анализа этой территории, чтобы мы понимали, что действительно нужно городу и его жителям, — подчеркнул архитектор и руководитель проектов «Стрелка Архитекс» Даниил Хлебников.

Финальные решения по территориям — улицам, площадям, паркам и набережным — принимались на совещаниях с местными администрациями. В среднем площадь каждого объекта составляет 7 га. В Томске таким объектом стала набережная Томи в районе Лагерного сада общей площадью 6,1 га.

— Лагерный сад — это историческое, памятное место для томичей. Здесь находится площадка для молодежи, проходят массовые городские мероприятия, — отметил Даниил Хлебников. — Однако она не является завершенной и не приспособлена для пользования всеми группами города. Учитывая расположение территории, это все-таки парк регионального значения, на наш взгляд, необходимо сделать его доступным и комфортным для всех.

Архитекторы отмечают, что Лагерный сад — «сильное» место города, в которое «упирается» центральная ось Томска — проспект Ленина, открывая вид на широкий ландшафт. Территория также обладает хорошей транспортной доступностью. В то же время сами томичи указывают на ряд недостатков этого пространства. Среди них, например, отсутствие безбарьерной среды, а отсюда и ограничение общественных функций.

Проблемы территории

Одна из проблем Лагерного сада, которую выделили архитекторы — отсутствие поперечных связей. Чтобы спуститься с верхней площадки на нижнюю, приходится преодолевать крутые склоны, передвигаться по не приспособленной для этого поверхности.

При этом авторы концепции говорят, что уже проведенные благоустроительные работы — «большой шаг», но и у него есть свои минусы. Например, открытые стоки не позволяют комфортно передвигаться здесь с детскими или инвалидными колясками. Отмечают специалисты и недостаточность всесезонного функционала Лагерного сада. Если летом здесь можно как-то проводить время, то зимой особо заняться нечем (традиционное вытаптывание «ПУПКА» не в счет).

В процессе проектирования пришлось учесть еще один важный момент — оползневые процессы, происходящие в районе Лагерного сада. Потому в своих решениях специалисты минимально задействуют существующий слой, дабы все благоустройство не «уплыло» в реку. В свою очередь, весь основной функционал, которые требует серьезных воздействий на почву, переносится на нижнюю террасу, ближе к Томи.

Среди других проблем также недостаток малых архитектурных форм, отчасти стихийное озеленение территории. Зелень может не только радовать глаз, но и выполнять другие функции, говорят проектировщики. Например, создавать микроклимат в определенных местах (защищать от жары и дождя), или служить площадкой для пикников и просто отдыха на траве.

Еще одна проблема — отсутствие какой бы то ни было навигации:

— Человеку, который попадают сюда впервые, сложно разобраться, куда ведут дорожки. Нет какой-то иерархии маршрутов: неясно, какие из них могут использовать велосипедисты, а какие пешеходы, — добавил один из авторов концепции, партнер компании «Новая Земля» Юрий Милевский.

Что предлагается сделать

Сразу оговоримся, что речь идет о благоустройстве только нижней террасы Лагерного сада. Территория, где расположен мемориал боевой и трудовой славы томичей и стелы с именами погибших в годы войны, останется без изменений.

Генеральный план благоустройства территории (по клику открывается картинка в большем размере)

Территорию нижней террасы архитекторы предлагают разделить на две зоны: активную и спокойную. Спокойная зона будет представлять из себя своего рода ландшафтный парк на склоне. Здесь же будут располагаться смотровые площадки с видами на долину Томи. Главная видовая точка будет находиться в самой верхней зоне и станет своего рода «воротами» в обновленную территорию. При этом благоустроительные работы не изменят существующие маршруты, а лишь приведут их в более приемлемое состояние. Здесь заменят покрытие, дополнят и структурируют озеленение, а также «разведут» людские потоки и добавят систему навигации.

Функциональное зонирование (по клику открывается картинка в большем размере)

— На данный момент на этой территории проложены дороги общего пользования, где нет никакой приоритетности: пешеходы и велосипедисты перемещаются по всем дорожкам, всем террасам. Мы предлагаем разбить дороги на три категории. Первая — это террасы для пешеходов. Вторая — велопешеходные маршруты, где в приоритете в большей степени велосипедисты, по возможности они не пересекаются с пешеходами. Третья — это категория променада, самый нижний ярус вдоль реки, где у нас присутствуют и пешеходы, и велосипедисты, — рассказал один из авторов концепции, партнер компании «Новая Земля» Ален Харинкин.

При этом на велодорожки будет допускаться лишь обслуживающий их транспорт, автомобильный трафик будет полностью исключен из парка.

Активная зона будет располагаться на нижней террасе Лагерного сада. Ее предполагается использовать для активного отдыха, например, занятий спортом, проведения разного рода фестивалей. Так что сцена останется на месте, а рядом с ней установят многофункциональный выставочный павильон, обустроят зону торговых павильонов и ярмарок.

Здесь же будет организована игровая зона: большая детская площадка с песочницами, горками и качелями. В спортивной зоне обустроят две площадки — баскетбольную и футбольную. Рядом с ними оборудуют две трибуны. Неподалеку будет и зона воркаута.

Пространство вдоль Томи также не оставят без внимания. Согласно проекту, здесь будет зона променада с интересными малыми архитектурными формами из лиственницы, которые одновременно будут выполнять функции скамеек и элементов озеленения.

Проект предполагает и создание нового маршрута, которые соединит активную и спокойную зоны, от смотровой площадки у монумента до фестивальной зоны. Это будет пандус, состоящий из двух частей: легкая металлическая по мере спуска со склона будет переходить в более монументальную бетонную. Конструкция свяжет существующие террасы и обеспечит беспрепятственный спуск для маломобильных групп населения. Общая длина пандуса составит 800 метров:

— Конструкция будет легкой, мы предусматриваем минимальное нарушение рельефа. На каждой из его видовых точек есть площадки, где люди смогут отдохнуть, сделать фото, провести время и спуститься дальше. Также эти площадки связаны с другими дорожками в парке. Фактически это пространственная связь, которая соединит всю структуру парка, — добавил Даниил Хлебников.

Проект предполагает и создание парковки на 100 мест с заездом со стороны ул. 19 Гв. Дивизии.

Смотровые и рекреационные площадки

Авторы проекта предлагают полностью поменять покрытие всей территории, исходя из функционального назначения каждой зоны. Например, для зоны променада и фестивальной зоны может быть использована плитка размером 600×900; для зоны тротуаров и нижнего пандуса — брусчатка, либо мелкоразмерная плитка 200×600. Спортивные и игровые зоны лучше всего застелить резиновым покрытием, а пространство между ними оставить гравийным. Верхняя часть пандуса, в случае реализации проекта, будет укрыта прессованным решетчатым настилом, велодорожки заасфальтируют и выкрасят в определенный цвет.

Кардинально менять систему озеленения Лагерного сада, сформировавшуюся естественным путем и стихийными посадочными акциями, не планируется. Концепция предполагает интеграцию в уже существующую среду. Так в районе велодорожек высадят рябину и дерн красный, которые осенью могут «подчеркнуть» маршрут для движения велосипедистов. В местах для отдыха появятся кусты, которые могут сформировать комфортный микроклимат. Предполагается, что всего будет высажено около 4 тыс. кустарников и 500 деревьев. Растения здесь будут максимально аборигенными — облепиха, сирень сортовая, сосна горная, клен красный, береза, рябина, сосна обыкновенная и лиственница.

— Подразумеваются концептуальные решения, а конкретные должны быть приняты после того, как будет проведено комплексное дендрологическое обследование. На территории есть как существующие насаждения, так и недавно высаженные. Нужно понять ситуацию по каждому дереву — насколько оно жизнеспособно, требуется ли ему лечение и так далее, — добавил Даниил Хлебников.

Газоны также обновят — их будет два типа. Один для мест, по которым никто не будет ходить — мавританский цветущий. Другой — газон обыкновенный, пригодный для прогулок.

Решения по озеленению

Дальше — обсуждение

Представленный дизайн-проект показывает, каким Лагерный сад может стать, он лишь определяет направление и в дальнейшем может быть изменен. Сейчас томичи могут высказать свое мнение по поводу проекта.

— Представленная концепция еще может измениться, это не окончательный вариант, — отметил Даниил Хлебников. — Нам очень важно получить какую-то обратную связь от жителей, от специалистов, которую мы сможем учесть в проекте.

Предполагается, что благоустройство Лагерного сада будет проведено в 2017–2018 годы силами городской администрации и привлеченных инвесторов. Все работы будут проходить в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Добавим, что программа развития городской среды в Томске не ограничится благоустройством только Лагерного сада, предполагается работа и на соседнем участке. Она включает в себя оптимизацию ширины проезжей части по ул. Ф.Лыткина, Вершинина, 19-ой Гв. Дивизии, обустройство на них велополос, расширение пешеходной зоны, создание линейных парковок, мощение и озеленение территорий, в том числе, создание живой изгороди из кустарников по ул. Лыткина. На пересечении ул. Нахимова и Вершинина предлагается разбить сквер; на пересечении ул. Вершинина и проезда Вершинина обустроить панорамную площадку с видом на террасы Лагерного сада, а на пересечении ул. Нахимова и Ф. Лыткина — площадку для проведения публичных мероприятий. На перекрестке ул. Ф. Лыткина и 19-й Гв. Дивизии может развернуться уличный лекторий. Реализация этой концепции также запланирована на 2018 год.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Павел Андрющенко, проект КБ «Стрелка»

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