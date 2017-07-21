Еда. Рецензии.

Ужин в кальян-баре Chillout zone

21 июля 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

После «сладких» заведений, где хорошо пить утром кофе с пирожными, мы сменили курс и отправились в кальян-бар Chillout zone. Правда, дегустировали не кальяны, а, как обычно, еду и напитки. Согласны, есть что-то странное в этом — ходить в кальян-бар на ужин. Но мы ходим везде, где кормят:)

Где: Ул. Аркадия Иванова, 27. Прямо напротив давно известного ресторана «У Крюгера».

Интерьер: В заведении царит полумрак, поэтому разглядеть обстановку непросто. Есть несколько крошечных зальчиков и один побольше. Светятся в основном столы и постеры на стенах. Мебель типична для кальянной — низкие мягкие диваны с многочисленными подушками, темные, без затей. Постеры черно-белые и выразительные, несколько психоделические. В залах пахнет кальяном. Невольно становишься в такой обстановке медлительным.

Меню: Их несколько. Напитки перечислены в скромном бумажном варианте. А блюда — в роскошном фолианте с кожаной обложкой и деревянной табличкой. Большинство блюд сфотографировано, поэтому меню получается внушительным, быстро его не пролистаешь. Во «вступлении» шеф-повар обещает изысканные блюда с богатой историей. Выбрать можно и первое, и салат, и горячее, и десерты. Разделов много, предложений в каждом из них ограниченное количество, но зато есть разнообразие — можно выбрать что-то по душе и мясоедам, и вегетарианцам, и любителям морепродуктов.

Салаты от 240 рублей, «Цезарь» обойдется в 300. Все, что связано с мясом или морепродуктами, дороже 300. Супы от 210 — во столько обойдется бульон. Есть крем-супы, представлены экзотичные варианты: знаменитый «Том-ям» и менее известный французский «Буйабес» (томатно-сливочный суп с овощами и морепродуктами).

Все пасты-воки по 330 рублей, будь то вегетарианские виды с овощами, классические спагетти с соусом болоньезе или блюдо из тайской кухни с морепродуктами. Горячее от 330 рублей — во столько обходится фахитос. Стейки дороже. Небольшой выбор основных вариантов бургеров тоже представлен (по цене от 360 рублей). Сэндвичей побольше, и цены на них пониже, от 250. Гарниры отдельно, стоят как минимум 130 рублей (во столько в Chillout обойдется картошка фри). Соус к блюдам тоже не прилагается, за него надо доплатить 60 рублей.

Среди закусок наше внимание привлекли мидии брюгге, но стоит порция 450 рублей. Гренки обойдутся в три раза дешевле — 150. Для томских заведений цена солидная.

Десерты от 180, выбор не очень большой — это классические вещи вроде чизкейка, муравейника, панна котты.

В меню с напитками мы обнаружили немало вариантов традиционных коктейлей, по цене от 200 рублей можно выпить 50 граммов чего-то крепкого. Выбор вин совсем скромный, цены — от 800 рублей за бутылку «Ламбруско».

Из безалкогольных напитков есть коктейли на основе соков/газировок/сиропов (по 150 рублей) и прохладительные напитки. Стакан морса 60 рублей, сока — 70, «Бонаквы» и газировки — по 90.

Еда: Мы выбрали «Том-ям» с семгой, поскольку такой вариант этого супа еще не пробовали, креветки карри в пшеничной лепешке, а из напитков — темное крафтовое пиво. В меню пива нет, но если спросить, то расскажут про несколько видов. Возят его из новосибирской частной пивоварни, других подробностей мы не узнали.

Пиво подали быстро (180 рублей за бокал 0,5). Очень охлажденное, налито до краев. Понравилось — свежее и мягкое, подходящее для лета. Не жженое, не терпкое и в то же время не карамельное. Легкий приятный вариант для тех, кто предпочитает темное.

Затем появился «Том-ям» (280 рублей). Подача любопытная: на доске крафтовая бумага, а на ней — шарики из риса с соусом и миска с супом. Правда, миска очень большая, сильно похожая на котелок, а супа в ней меньше половины, и это выглядит как-то грустно. «Том-ям» удивил обилием шампиньонов, причем безвкусных. В целом суп был заметно острым, рисовые шарики с пикантным соусом пришлись очень кстати. Четко ощущался и лайм, и томатный соус. Семги обнаружили немало, хотя не сказать, что она была очень нежной и поразила вкусом.

От креветок карри в пшеничной лепешке (280 рублей) нас отговаривали, объяснив, что карри куда лучше с курицей. Странно представлять блюдо в меню, и при этом сомневаться в том, что такое сочетание уместно. Нам доводилось пробовать (не в Томске) очень вкусные морепродукты с карри, и в порыве ностальгии мы обратились к этому сочетанию.

Подали креветки с маленькой горкой овощного салата. В порции две лепешки с начинкой (по размеру примерно как полпорции кесадилии в других кафе) — креветки, огурцы, зелень и соус. Креветок обнаружилось достаточно, что порадовало. Но соус был очень соленым, это ощущалось сильнее, чем карри. В целом — ничего особенного.

Счет: 740 рублей за два блюда и напиток.

Итого: Ужинать в кальянной — дорогое удовольствие, особенно если учесть, что порции не очень большие, а блюда не самые вкусные. И это мы еще выбирали наиболее бюджетные варианты. Пиво достойное, хотя странно, что его нет в меню. Общаться не очень комфортно из-за сильного полумрака. Вероятно, в Chillout zone лучше курить кальяны, чем есть, но это на любителя.

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