Афиша Томска.

Выходные: 22-23 июля 2017 года

21 июля 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Аманифест

Этно-музыка, которая заставит вас двигаться и унесет из душного города в другие страны и времена — вот что обещают томичам на традиционном «Аманифесте». А еще бесплатный мастер-классы от профессиональных танцоров и музыкантов, на которых вы сможете попробовать танцевать, барабанить, играть, петь, а в идеале — и найти свой ритм.

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Когда и где: 22 июля в парке на Белом озере.

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Выставка «Сокровища Черной речки»

На выставке представлены уникальный медный котел и кинжал, найденные в 2016 году в районе деревни Чёрная речки, которые относятся ко временам кулайской культуры и использовались в ритуальных обрядах. Эти предметы занимали центральное место в святилище и могут о многом рассказать.

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Когда и где: до конца лета в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 19:00, 20 рублей.

Аудитория: 6+.

Военная драма «Дюнкерк»

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

В главных ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Гарри Стайлс, Анейрин Барнард, Джеймс Д’Арси, Барри Кеоган, Джек Лауден, Брайан Вернел.

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Когда и где: с 20 июля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Спектакль «Как найти солнце»

Спектакль для детей и взрослых по пьесе Владимира Захарова, музыка Андрея Торкунова. В поисках заняты Ёжик, Заяц и Медвежонок с неодинаковым успехом. Но нашли!

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Когда и где: 22 июля в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 12:00, 100 — 500 рублей.

Аудитория: 0+.

Чайная церемония

Церемонию будет проводить мастер высочайшего уровня, который поможет разобраться Вам в культуре чаепития.

Когда и где: 22 июля в кальян-баре «Паром»

Время и стоимость билетов: 20:00, 150 рублей

Аудитория: 18+.

Запуск световых шаров

Вас ждет необыкновенная атмосфера праздника, зажигательный и очень профессиональный ведущий, приятная музыка и отличное настроение.

Когда и где: 22 июля в Городском саду.

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный

Аудитория: 0+.

Игротека

На игротеке вы сможете поиграть в настольные игры в отличной компании, опробовать новинки настольного мира, а также познакомиться с замечательными людьми.

Когда и где: 22 июля в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 15:00, 150 рублей.

Аудитория: 16+.

Комедия «Уедем к чертовой бабушке»

Двое друзей, Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены уехать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Но новая реальность оказывается совсем не такой, как они себе представляли: в городке остались почти одни пожилые люди.

Впрочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия…

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Когда и где: 22 и 23 июля в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 16+.

Экскурсионный марафон

Вас ждет театрализованная экскурсия «Как Иннокентий Кухтерин в XXI век попал».

Экскурсия позволит гостям прикоснуться к истории рубежа XIX–XX веков и узнать о роли Томска на торговом пути, секреты перевозки и продажи чая, а также, что такое чаепитие «по-купечески» и какой он, настоящий сибирский чай.

Когда и где: 22 и 23 июля от Туристского информационного центра (Набережная реки Ушайки, 18а).

Время и стоимость билетов: 17:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

«Секреты томских двориков»

В самом центре города есть удивительные места, о которых не знают даже томичи. Если оказаться в некоторых томских двориках, то можно почувствовать дух Санкт-Петербурга или некоторых европейских городов.

Когда и где: 23 июля от Туристского информационного центра (Набережная реки Ушайки, 18а). Телефон для записи: 936–266.

Время и стоимость билетов: 17:00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Ботаническая экскурсия

В программе — экскурсия по «фитозоне», расположенной на заднем дворе Музея истории Томска. В ней представлены растения, произрастающие в нашей местности, некоторые из них занесены в Красную книгу. После экскурсии гостей пригласят на мастер-класс по изготовлению бумаги из семян.

Когда и где: 23 июля в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 16:00, 200 рублей

Аудитория: 12+.

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