Обмен опытом.

В «Томскнефти» прошел форум по вопросам энергоэффективности

24 июля 2017 / Партнерский материал

В конце июня в Стрежевом прошел форум, посвященный вопросам энергоэффективности. Участие в мероприятии приняли представители дочерних обществ НК «Роснефть» и крупнейших российских нефтяных компаний.

Подобное мероприятие проводится уже в третий раз. В этом году принимающей стороной стала «Томскнефть» — по итогам прошлого года предприятие показало лучшие результаты в сфере энергоэффективности в структуре дочерних предприятий «Роснефти».

День первый — обсуждение

На форум съехались представители компаний «Газпромнефть-Восток», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Сургутнефтегаз» и «Зарубежнефть». В течение первого дня участники в формате круглого стола делились опытом в сфере энергосбережения и энергоменеджмента.

Представители «Томскнефти» рассказали об основных направлениях энергетической политики компании, реализованных и запланированных проектах. В настоящее время на предприятии особое внимание уделяют повышению энергоэффективности механизированной добычи, а также остановке нерентабельных скважин и ограничению водопритока. Благодаря реализации широкого спектра мер по итогам 2016 года компании удалось сэкономить 33 821 тонн условного топлива. При этом плановый показатель на 2017-й составляет 19 630 тонн.

Еще одна из важнейших задач — стабильное снабжение месторождений электроэнергией. В ходе совещания специалисты «Томскнефти» подробно рассказали гостям, как на предприятии выстраивается система по сокращению энергозатрат. Один из запланированных к реализации проектов — использование тепла подтоварной воды для обогрева производственных помещений на Двуреченском месторождении. Срок его окупаемости составит 8 месяцев отопительного периода, а экономия — более 70 тысяч киловатт электроэнергии в месяц.

— Наши специалисты нашли способ отказаться от использования насосов перекачки подтоварной воды на ряде объектов, — рассказал начальник группы по повышению энергоэффективности и энергосбережению ОАО «Томскнефть» ВНК Станислав Польшаков. — После реконструкции трубопроводов подтоварная вода от резервуаров установки подготовки нефти до блочно-комплексной насосной станции поступает самотеком. На газотурбинной электростанции Игольско-Талового месторождения установлены теплообменники, которые отводят тепловую энергию от продуктов сгорания газа на газотурбинную электростанцию и направляют её на отопление жилого поселка. Этим же энергоносителем на УПН «Игол» выполняется нагрев нефти, благодаря чему из технологического процесса выведены энергозатратные печи ПТБ-10 и насосная внутренней перекачки нефти.

Проект по использованию тепла подтоварной воды для обогрева вызвал у гостей форума особенный интерес.

— Сравнивать деятельность наших компаний в области энергоэффективности, конечно, сложно. У каждой свои специфические месторождения и объекты, разные условия эксплуатации. Но тем интереснее данное мероприятие. Поскольку здесь есть возможность познакомиться с разным опытом. И, возможно, внедрить у себя что-то, подсказанное коллегами, — отметил заместитель начальника отдела энергоэффективности ОАО «Сургутнефтегаз» Олег Чугайнов.

День второй — экскурсия

На второй день для участников форума была организована экскурсия по Игольско-Таловому месторождению, чтобы на деле продемонстрировать методы по повышению энергоэффективности, которые активно внедряет «Томскнефть».

Специалисты предприятия рассказали о работе двух газотурбинных электростанций, о таком направлении деятельности предприятия, как генерация электроэнергии, и продемонстрировали современное оборудование, на котором работают энергетики. Построенные в последние годы ГТЭС позволяют значительно повысить надежность энергоснабжения месторождения и решить важнейшую проблему всех нефтедобывающих компаний — утилизации попутного газа.

На установке подготовки нефти гостям форума продемонстрировали теплообменник, который получает тепловую энергию от ГТЭС и направляет ее на подогрев нефти.

— Благодаря этому технологический процесс стал более эффективным, — подчеркнул Станислав Польшаков. — Запуск теплообменника позволил исключить из процесса подготовки нефти печь ПТБ-10 и насосную внутренней перекачки нефти. В результате мы экономим 140 тысяч кВт•ч ежемесячно.

Итоги

Подобные мероприятия, как прошедший форум, дают хорошую возможность поделиться опытом по внедрению энергоэффективных технологий и организационных мероприятий, направленных на сокращение капитальных и операционных расходов, отметил Станислав Польшаков. Обмен опытом сокращает время на внедрение аналогичных технологий и позволяет избежать неудачных экспериментов с использованием неэффективных. И несмотря на то, что в Стрежевом подобный форум принимали впервые, результатом все участники остались довольны.

Вопросы, вызвавшие наибольший интерес у участников во время совещания, были внесены в протокол, в и дальнейшем будут переданы специалистам для обработки и изучения проблематики.

ОАО «Томскнефть» ВНК является владельцем 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в ХМАО-Югре. Кроме того, «Томскнефть» является агентом по разработке двух лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть». «Томскнефтью» на паритетных началах владеют ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».

Текст: Катерина Маас

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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