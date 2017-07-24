Посмотри! Удивительный сад под Томском

24 июля 2017 / Томский Обзор

Удивительный сад расположен в 40 километрах от Томска, в микрорайоне «Кедр» рядом с селом Курлек.

Здесь находится питомник «Сибирской академии кустов и кустарников», которым руководит заведующий лабораторией дендроэкологии Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Сергей Горошкевич. В саду растет порядка 5 тысяч видов, сортов и клонов разных растений. Это лучшая в мире коллекция кедров — в ней есть порядка 10 из 25 видов кедра и множество экотипов этого растения; порядка сотни — по ареалу распространения кедра на планете (а это большая часть Северного полушария, включая Азию, Европу и другие регионы мира).

В первую очередь в питомнике изучают взаимодействие растений и климата. Сюда привозят «питомцев» со всего света и отбирают любопытные экземпляры — по разному признаку: например, обильно или ранне плодоносящие, кедры с крупной шишкой, с тонкой скорлупой и так далее.

Здесь «вводят в культуру» сибирские растения — ведут с ними селекционную работу и одновременно испытывают в Сибири мировой генофонд: смотрят, какие сорта могут приживаться в местном климате. Есть кудрявые, корейские, гималайские кедры, и даже ель «Ушайка».

Экскурсию для «ТО» устроил отдел охраны окружающей среды и энергосбережения «Газпром трансгаз Томск» — в рамках года экологии.

В питомнике несколько полян с разновозрастными деревьями. Некоторые из них были посажены еще в начале 90-х. Кроме этого, есть пара теплиц, хозяйственные постройки и резервуар с водой:

По дорожкам сада можно гулять бесконечно — в каждом уголке найдутся интересные растения:

У кедра, который назвали «Несмеяна», нет гена, отвечающего за противодействие гравитации, поэтому ветки дерева растут не вверх, а вниз. Привитые к стволам кедров другого типа, «Несмеяны» свисают с них эффектной шапкой. На фото: Сергей Горошкевич с «Несмеяной»:

А эту разновидность мутации называют «ведьмина метла» — здесь такие метлы коллекционируют и изучают:

Это «Тамагочи» — кедр, выведенный под Томском. К основному дереву регулярно прививают другие, именно они потом разрастаются маленькими шапками на концах ветвей:

Грузики подвешивают, чтобы создать любопытные образцы растений со сложными формами кроны. Такое дерево становится похожим на своеобразную скульптуру:

Есть в питомнике и сибирский виноград — не декоративный, а вполне съедобный:

Вместо брюссельского «писающего мальчика» в питомнике поставили «писающего носорога», ироничную тему в оформлении продолжают клумбы, окаймленные матовыми бутылками из-под барнаульской водки:

Мотоцикл, в котором растут кедры разных видов, принадлежит Горошкевичу — раньше директор питомника на нем ездил, теперь превратил в арт-объект:

Можно здесь встретить и такие объекты:

В питомнике выращивают не только кедры, но и необычные клены, можжевельник разных видов, самшит, барбарис и многое другое:

Здесь занимаются не только научной работой, но и выращивают растения и на продажу. В сад можно приехать и увидеть его своими глазами, после чего отправиться домой в сопровождении «зеленого друга». Цены на саженцы вполне гуманные — начинаются от нескольких сотен рублей. Заканчиваются десятками тысяч — столько стоят деревья со сложными кронами, пережившие несколько разных прививок. Бонсаи тоже не дешевы — можно купить сформированное дерево тысяч за тридцать — но это, конечно же, существенно ниже мировых цен на такие деревья.

Текст, фото: Елена Фаткулина

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