В Год экологии: как «Томскнефть» заботится о сохранении окружающей среды

27 июля 2017 / Партнерский материал

«Томскнефть» традиционно уделяет большое внимание природоохранной деятельности. В нынешний Год экологии это особенно актуально.

В компании разрабатывается пятилетняя экологическая программа, в рамках которой предусмотрено проведение большого количества мероприятий. Все они направлены на поддержание благоприятной экологической ситуации в регионе.

Так, в этом году проходят традиционные работы по рекультивации, запланированы экологические акции. А еще полным ходом идет строительство уникального для Томской области объекта — шлампонакопителя. Всего на природоохранную деятельность в этом году выделено около 2,4 млрд рублей.

Уникальная стройка

Строительство шламонакопителя ведется на Советском месторождении. Площадка включена в целевую экологическую программу, которую «Томскнефть» защитила перед инвестиционным комитетом «Роснефти».

— Дело в том, что раньше буровой шлам оставался собственностью буровых компаний, они сами решали вопросы по его утилизации. С 2017 года, по решению руководства НК «Роснефть» контроль за движением отходов значительно усилен. Буровой шлам перешел в собственность компании, а, значит, и в зону ответственности ее дочерних обществ. Но проблема в том, что в Томской области нет ни одного бурового шламонакопителя. Ближайшие к Советскому и Вахскому месторождениям расположены на территории ХМАО. Поэтому в «Томскнефти» было принято решение о строительстве собственной площадки, — рассказывает Ирина Лиманова, начальник управления по охране окружающей среды ОАО «Томскнефть» ВНК.

Строительство шламонакопителя в полном разгаре: уже смонтированы эстакады под кабели, в ближайшее время будут готовы склад под химреагенты, навес для спецтехники и основа под автомобильные весы. Первая карта для приема отходов сдана, сейчас к ней прокладывают проезд из железобетонных плит. Всего таких карт будет три, две — для утилизации и одна для хранения торфа. Каждая будет рассчитана на прием 4 тыс куб метров шлама. Специалисты говорят, что это будет самый крупный накопитель на севере.

— Это новый вид отхода, 4 класса опасности, который необходимо утилизировать. «Томскнефть» с таким видом отходов работает впервые, — отмечает Ирина Лиманова. — Наша зада — превратить шлам во вторичный материал, который будет не только безопасен для окружающей среды, но и который можно будет использовать в производстве.

Шлам будут перерабатывать в безопасный техногрунт, который можно использовать для укрепления насыпи, отсыпки кустов и дорог. Над технологией переработки и техусловиями по созданию конечного продукта работают специалисты института «Томск НИПИнефть». Открыть шламонакопитель планируют через год, ведь необходимо не только завершить строительство, но и подготовить всю техническую документацию, пройти государственную экологическую экспертизу.

В рамках целевой экологической программы предусмотрено строительство еще одного бурового шламника — на Приграничном месторождении. Работы здесь начнутся в 2019 году.

Восстановление почвы

Восстановление прежнего плодородия нефтезагрязненных земель — одно из важнейших мероприятий природоохранной политики, которое «Томскнефть» реализует ежегодно. План на 2017-й год — 70 га, это порядка 100 участков. К сдаче приемной комиссии подготовлены 35 участков.

— Главный показатель эффективности рекультивационных работ — всхожесть посадок, — говорит Ирина Лиманова. — В первую очередь это овес — он быстро всходит и показывает, насколько качественно была проведена работа. Но кроме овса при посевах в «Томскнефти» также используется травосмесь для биологической рекультивации, в составе которой — мятлик луговой, овсяница луговая, донник желтый, череда подорожная и клевер луговой.

Работы по восстановлению почвы выполняет подрядчик — «Стрежевское ДРСУ». Завершить работы планируется до осени.

С заботой о природе

В год экологии на месторождениях, где ведет работу «Томскнефть», занялись и сортировкой бытового мусора. Пластиковые бутылки, в которых на промыслы доставляют питьевую воду, складируют, чтобы после передать организации-переработчику. Прежде их отвозили на полигон ТБО вместе с другими отходами для захоронения. И это правильно не только с точки зрения пользы для окружающей среды: дело в том, что сортировку ТБО в ближайшем времени обещают закрепить на законодательном уровне. И до 2030 года на захоронение тех или иных отходов будет устанавливаться запрет.

А еще в этом году специалисты «Томскнефти» примут участие во Всероссийской эколого-патриотической акции «Аллея России». Еще в 2014 году в ходе открытого общественного голосования во всех регионах страны были выбраны свои зеленые символы — деревья, кустарники, травы и цветы, которые связаны с природой, историей, культурой страны. В Томской области такими символами стали кедр сибирский и пихта сибирская. Аллея из этих деревьев появится в Стрежевом уже осенью. Нефтяники планируют закупить также березу и шиповник и высадить их на пустыре рядом с церковью.

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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