Господдержка: как молодые предприниматели могут принять участие в бизнес-форумах

31 июля 2017 / Партнерский материал

В каких мероприятиях могут принять участие молодые предприниматели региона в рамках государственных программ поддержки?

Например, в региональных и межрегиональных бизнес-форумах. Зачем нужны такие события? Конечно, для того чтобы прокачать свои навыки и получить новые знания. Но главное — это эффективные коммуникационные площадки для деловых знакомств.

Организует поездки на такие форумы, НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области.

Бизнес-лагерь молодых предпринимателей Томска

С 19 по 21 мая 2017 года на базе отдыха «Энергетик» прошел трехдневный региональный бизнес-лагерь молодых предпринимателей Томска и Томской области. Участниками трехдневного бизнес-лагеря, который состоялся уже в 13-й раз, стали 80 молодых людей в возрасте до 30 лет.

Кто участники? Обладатели бизнес-идей, которые они уже давно «носят» в своей голове, но что-то мешает в реализации, и те, кто только открыл свое дело, стал предпринимателем и столкнулся с вопросом: «что дальше?».

Их ждали мастер-классы по лидерству, продажам, переговорам, CustDev, тренинги по командообразованию, бизнес-ярмарка и конечно же, нетворкинг. Главной темой этого года стала тема управления проектами. Для того, чтобы прокачать навыки в этой сфере, все участники были поделены на команды, каждая команда работа над своим проектом, а в завершении бизнес-лагеря представляла и защищала его перед комиссией. Победители получили сертификаты на участие в бизнес-стажировках на территории РФ, а также в международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста» и в международном молодежном форуме Территория Инициативной Молодежи «Бирюса».



«Каждый бизнес-лагерь создает волшебную атмосферу со-творчества, со-участия, со-трудничества и дружбы. Это заряжает каждого его участника. И эту атмосферу создают сами предприниматели, горящие идеями и не боящиеся действовать», — уверены организаторы.

Дарья Крючкова ООО «Сибирская матрешка» Спустя 4 дня после невероятного Бизнес-лагеря я таки созрела, чтобы написать пост! Было время подумать, что же я получила, проведя там 3 незабываемых дня! Во-первых, это конечно знакомство со спикерами и получение от них навыков, которые уже сейчас применяю в работе. Во-вторых, это заряд эмоций, теперь мне еще больше хочется работать, жить, творить и до безумия любить дело, которым занимаюсь! И в-третьих, это друзья, друзья, у которых такие же горящие глаза и которые делятся с тобой своим огнем. На бизнес-лагере мы собрали прекрасную команду, и я надеюсь, что наш проект, который создали там, мы воплотим в жизнь!

Артем Гилев Театральная школа «Огни» Бизнес-лагерь — это одно из самых полезных мероприятий для предпринимателей, которое есть в регионе. За время лагеря дают не только бодрящий мотивационный «пинок», но и рабочие инструменты для развития. За два дня вы получите большой объём знаний и навыков, систематизируете уже имеющийся у вас опыт, и пробудите в себе дух предпринимательства. А вообще, не верьте нам и никому на слово, всё проверяйте на личном опыте.

«Алтай. Точки роста»

После бизнес-лагеря четверо томичей отправились на ежегодный международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки роста», проходивший в начале июня в Белокурихе.

В форуме, направленном на привлечение молодежи в разработку и реализацию стратегических направлений развития российских территорий и перспективных проектов местного развития, приняли участие самые разные специалисты.

Молодые представители деловых кругов, начинающие и действующие предприниматели, менеджеры организаций, предприятий, структур различного профиля, государственные и муниципальные служащие, депутаты, главы поселений, учёные, молодёжь, включённая в управленческие резервы предприятий и организаций, политически активная молодёжь, руководители и члены молодёжных парламентов и другие. Всего — более 2200 человек из 54 регионов России и 27 зарубежных стран.

От Томска в форуме участвовали предприниматели Владислав Гармаев, Нина и Алексей Шишиморовы с проектом «Россия — самая читающая страна!» и Владимир Попов (компания «Джекина доставка»).

Владислав

Гармаев предприниматель Весь форум был разделен на секции: «Ты — предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии», «Творчество». В каждой секции организовали площадки, в одной из которых, «БизнесПРОФИ», я принимал участие. На моей площадке было много интересных спикеров: бизнес-тренер Александр Збожинский, Николай Данн, руководитель программы «Молодёжный бизнес России» Борис Ткаченко. А посетив другие площадки, можно было послушать Руслана Татунашвили, создателя сервиса Call back hunter, или Станислава Яковенко из MyBodyTec. Все цели, поставленные мной перед поездкой, были достигнуты. В том числе, мне удалось заключить партнерское соглашение с томской компанией по производству шоколадных наборов на заказ. Результатами доволен и есть понимание, что делать дальше.

Нина и Алексей

Шишиморовы проект «Россия — самая читающая страна» Нам удалось войти в тройку лучших участников нашей площадки и получить рекомендательное письмо от ее руководителя для участия в АТР 2018 вне конкурсного отбора. Также удалось заключить договорённости о поддержке от экспертов форума. Мы получили контакты множества участников для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. Что планируем в итоге? Развивать проекты с использованием новых знаний и опыта, привлекать в работу над проектами знакомых экспертов. Участвовать в программе наставничества «Молодёжный бизнес России» (МБР) от Международного форума лидеров бизнеса (IBLF Russia) и мероприятиях и конкурсах, проводимых для малого и среднего бизнеса в Томске и России.

Форум «Бирюса»

В июле шесть томских молодых предпринимателей отправились на Международный молодежный форум Территория Инициативной Молодежи «Бирюса» 2017. Делегатами стали Артем и Ульяна Гилевы (Театральная школа «Огни»), Анна Коростылева (компания ООО Персонал Эксперт»), Надежда Лаутеншлегер (бизнес-проект «Совенок»), Анастасия Шкилева (бизнес-идея по организации бизнес-мероприятий в студенческой среде) и Дарья Черепкова (бизнес-идея по здоровому питанию «Натуральная Даша»).

«ТИМ Бирюса» — это акселератор идей, проектов, компетенций, технологий, передовая образовательная среда, масштабная выставка общественных достижений и инициатив, ресурсный центр для молодежных сообществ, площадка изучения и обмена опытом в сфере социального проектирования. Участники ТИМ «Бирюса-2017» — это более трёх с половиной тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, лидеры молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций. Семидневная программа форума включала в себя как образовательные семинары и тренинги, так и встречу с губернатором Красноярского края, и знакомство с местным бизнес-сообществом.

По отзывам молодых предпринимателей, главный результат поездки — осознание дальнейшего развития своего бизнеса. Получено огромное количество информации, родилось множество идей и сформированы планы по дальнейшему достижению целей в развитии бизнеса на территории нашего региона.

НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области в рамках государственной программы предоставляет возможность молодежи и представителям субъектов молодежного предпринимательства в возрасте до 30 лет включительно принимать участие в региональных и межрегиональных мероприятиях (форумах) на территории Томского региона, а также на территории РФ. За анонсами мероприятий можно следить на сайте https://lidertomsk.ru/ или в группе «ВКонтакте», кроме того, более подробную информацию об участии в форумах можно получить по телефону 8 (3822) 902–984.

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