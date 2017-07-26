Грузы во всех направлениях: как «Томскнефть» снабжает промыслы всем необходимым

26 июля 2017 / Партнерский материал

Нефтяные промыслы нуждаются в обслуживании круглый год. И зимой, и летом сюда необходимо поставлять оборудование, спецодежду, строительные материалы.

Все грузы, предназначенные для доставки на месторождения Лугинецкой группы компании «Томскнефть», отправляются из портового склада, расположенного в районе Северного моста через Томь. Здесь находится участок № 3 базы производственно-технического обеспечения и комплектации оборудования № 1 «Томскнефть-Сервиса» — одно из важнейших подразделений в структуре компании.

Перевалочный пункт

Участок № 3 БПТОиКО № 1 в нынешнем состоянии существует около 12 лет. Прежде у «Томскнефти» была своя огромная база площадью 26 га. Отсюда шло снабжение активно развивающейся Лугинецкой группы месторождений — доставлять грузы на один из самых южных и многообещающих промыслов проще всего было из Томска.

Со временем объемы грузопотока и капстроительства снизились и содержать базу стало нерентабельно. Эффективнее было найти подрядчика и арендовать необходимое количество площадей. В 2004 году тендер выиграла компания «Прибой-99». Не так давно «Томскнефть» заключила с компанией трехлетний контракт, впервые за все время сотрудничества.

И зимой, и летом

Портовый склад у Северного моста через Томь выступает в роли накопительной базы. Сюда привозят разного рода грузы и оборудование, сортируют и отвозят по заявкам на месторождения — Лугинецкое, Герасимовское и Западно-Останинское. Через участок проходят бетонные плиты, трубы, гравий, песок и прочие материалы, необходимые при строительстве дорог и обустройстве месторождений.

Графики перевозок здесь формируют за 2–3 года. Как только планируются работы на скважинах (а их в ведении «Томскнефти» порядка тысячи), продумывается и вся логистика: что, когда и как перевозить. Томская база накапливает и грузы, которые поступают с промыслов, отправка работает в обе стороны.

— Сюда сгружают металлолом, раньше и отработавшие буровые возили. Бывает, буровую завозим рекой на месторождение, потом сервисные организации составляют заявку, мы выдаем разрешение, и они обратно присылают груз, который от нас уходит в место назначения. Они могут заехать летом, а увезти своим транспортом зимой. Могут наоборот завезти зимой, а обратно — нашим речным транспортом, — рассказывает Игорь Щеголев, начальник участка № 3 БПТОиКО № 1.

Несмотря на наличие порта, львиную долю материалов и оборудования перевозят по зимникам. В холодное время года через базу проходит более 8 тыс. тонн грузов, летом эта цифра в 3–4 раза ниже. Причина — в неполноводности и непредсказуемости томских рек. По зимникам на автономные промыслы отправляются основные грузы, проходящие в рамках программ бурения или капитального строительства. Летом же перевозят недостающее или грузы, потребность в которых не была запланирована.

Работа есть всегда

За год грузооборот участка составляет порядка 145 тыс. тонн. В эту цифру включены все манипуляции с грузами на базе — разгрузка, складирование, отправка. Томский участок входит в состав стрежевской БПТОиКО № 1, и основная часть работников постоянно находится там, в Стрежевом. В Томске же, кроме начальника участка Игоря Щеголева, только один специалист — кладовщик участка № 3 БПТО и КО № 1 Елена Потапова:

— Я занимаюсь приемом товарно-материальных ценностей и дальнейшей отправкой. Первоначальная приемка — самая важная. Если потом что-то не могут найти, обращаются сюда, всякое бывает. Моя задача — принять все строго по документам. Если все в порядке, составляю акты, если чего-то не хватает — также составляю акты, а отдел поставок в Стрежевом уже разбирается с поставщиками.

Работа на участке, по ее словам сезонная, и выходить на службу зачастую приходится и в выходные, и в каникулы:

— Зимой работы всегда больше. Конечно, кладовщики «Прибоя» помогают, но тут только одних бумаг собирается огромное количество. Поэтому новогодних каникул у нас нет. Летом спокойнее, но работы хватает, скучать некогда — добавляет Елена Потапова.

Текст, фото: Егор Хворенков

Тэги/темы: