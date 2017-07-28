Топ-5:самые продаваемые в Томске книги за июль-2017

Cпецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 28 июля 2017 // Фото: pixabay.com

Путешествие во времени, эпическое фэнтези, классика антиутопии, история о двух влюбленных и ужасы старины Кинга.

Какие книги попали в топ-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в июле 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Зои и Эд давно вместе, но у них никак не получается завести детей, и брак трещит по швам. Однажды утром им даже не хватает сил просто попрощаться друг с другом перед работой. Мелочь казалось бы, но именно в это утро Зои последний раз видит мужа живым.

Цените то, что уже есть у вас сейчас, говорят нам со всех сторон, и все мы упорно не следуем этому совету. Так и Зои, едва оставшись одна, наконец осознает, насколько сильно она любила мужа, и как ей его не хватает. И если бы только была возможность повернуть время вспять, как было бы просто исправить все ошибки… Зои повезло — жизнь подарила ей такой шанс, вот только сможет ли она этим воспользоваться?

Роман «Прежде, чем ты уйдешь» — дебютное творение английской журналистки Клэр Свотмен. И если вы состоите в числе поклонников Мойес, Джио и Ахерн, то и эта книга, возможно, придется вам по душе.

Кем бы вы ни были, а про «Игру Престолов» точно слышали. Потому как от самого популярного сериала современности не спрятаться, не скрыться. Залезьте под одеяло, и даже там вас найдет проникновенный взгляд Джон Сноу. Ну или какой другой герой мира «Песни льда и огня» — литературного цикла Джорджа Мартина.

Этот мир прописан настолько подробно, насколько это вообще возможно в литературе: армия персонажей, имеющих влияние на события, огромное количество фракций и территорий, стран и культур, любовно созданных автором. Все эти вещи не играют роль антуража и декораций — каждое ружье, висящее на стене, здесь обязательно стреляет. Иногда очень громко и неожиданно. Но, пожалуй, самое интересное — это реализм, неожиданный для жанра фэнтези. Дракон здесь не обязательно умирает убитый копьем, а царевна не обязательно идет под венец. А если и идет, то далеко не всегда за прекрасного принца. Черного и белого в «Песни льда и пламени» мало, а «превозмогание», характерное для фэнтези, вообще отсутствует как класс.

«Игра престолов» — первый роман цикла. И, пожалуйста, расстаньтесь с убеждением, будто просмотр сериала сделает книгу неинтересной: бумага хранит множество существенных отличий сюжета, а, главное, дает возможность тоньше прочувствовать мотивацию персонажей, посмотреть под иным углом на интриги.

Идет 632-й год эры стабильности, и человечество, кажется наконец добилось своего. Нет больше войн, бедности, пустых переживаний и хлопот. Кругом — порядок и стабильность, развлечений и легких наркотиков хватает с лихвой, а большую часть работы давно выполняют машины. Никаких запретов на сексуальные отношения не существует, каждый вправе получать столько наслаждения, сколько он хочет. Дети выращиваются на заводах из пробирок, и с самого «рождения» готовы выполнять отведенную им роль. Люди больше не знаю горестей, от которых страдали их предки, они даже не успевают состариться прежде, чем отойдут в мир иной.

И все вроде бы отлично — не к этому ли стремится человечество? Забыть о проблемах, наслаждаться жизнью и тихо-мирно уходить, когда закончатся отведенные тебе часы. В обществе, которое рисует Хаксли, нет изъянов. Но отчего-то жить в таком будущем совершенно не хочется.

Роману «О дивный новый мир» стукнуло уже 85, но он и не собирается уходить в забытье. Кстати, в ближайшем будущем нам обещали снять по книге мини-сериал, взяться за экранизацию планировала компания Стивена Спилберга Amblin Television.

Скажите… вы боитесь клоунов? А детских голосов, доносящихся из раковины? А тщательно прописанных автором кровавых сцен? Если да, то лучше отложите эту книжку подальше. Или сделайте как герой сериала «Друзья» Джо, который прятал книгу в морозилку, если она его слишком пугала (кстати, там тоже был Кинг). А коли не хотите, то сами напросились.

В небольшом городке Дерри в штате Мэн происходят жуткие вещи: чудовище, способное принимать любые формы, с особенной жестокостью убивает детей. «Оно» изобретательно и безжалостно, «Оно» питается страхом и болью, а его любимый образ — злобный клоун Пеннивайз, которому так легко обмануть детей. Самое страшное, что помочь им никто не в силах — взрослые просто не видят это «Оно» и не понимают той опасности, которая угрожает маленьким жителям Дерри. Семеро 11-летних подростков, собравшись в команду «Неудачников», решаются дать бой монстру и клянутся, что снова сделают это, если тот вернется. Что ж, «Неудачники» данное однажды слово надо держать. Когда вы уже решили, что с детскими страхами покончено навсегда, «Оно» напомнит о себе, и вам снова придется переживать кошмары прошлого.

Кинг писал книгу целых четыре года, так что в итоге получилась одно из самых длинных его творений. А еще одно из самых страшных. В нашей стране «Оно» выходило, конечно, позже, чем в других странах, и в разных неполных вариациях. Но сейчас у нас, наконец, есть возможность познакомиться с полным изданием.

Екатерина Вильмонт — популярная российская писательница, автор множества женских романов и детских детективов. «Вафли по-шпионски» — книга совсем свежая, вышла в свет этим летом.

Их двое, они одиноки и бесконечно далеки от какой-либо романтики. Доцент МГИМО и консультант в МИДе, замкнутый, но вместе с тем притягательный — Михаил Бобров давно потерял веру в любовь. У девушки Марты отличная работа на радио и прекрасные друзья, но они не спасают ее от одиночества. Он, будто Джеймс Бонд, спасает ей жизнь и исчезает. А она, встретив его однажды, не узнает. Оба героя вовсе не стремятся к сближению, но народ не зря говорит, что от судьбы не уйдешь. И двум одиночествам снова предстоит встреча друг с другом. И у еще одной романтической истории будет счастливый финал.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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