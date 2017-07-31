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Улица Дзержинского: что изменилось

31 июля 2017 / Материл подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Вероника Белецкая

Благоустройство ул. Дзержинского в Томске силами городской администрации, томичей и бизнеса идет вот уже второй год.

Речь идет о территории на «Дзержинке», которую ранее занимал рынок. О том, что происходит здесь сейчас и чего стоит ждать в ближайшем будущем — в нашем материале.

Варианты развития

Дзержинский рынок, фото: Максим Вотяков, towiki.ru

Решение освободить территорию по ул. Дзержинского от торговых павильонов было принято еще в 2010 году — как и переулки Плеханова и Карповский. Весной 2015 года состоялось первое обсуждение того, как будет выглядеть будущее общественное пространство.

— Мы все хотим жить в красивом городе, где много цветников, скамеек и дорожек для пешеходов. Томску нужны новые общественные пространства, и нам предстоит провести большую работу, чтобы сделать наш город комфортнее, — отмечал тогда мэр Томска Иван Кляйн.

улица Дзержинского до благоустройства

В ходе заседания Совета по развитию общественных пространств при мэре Томска было предложено несколько вариантов. Одни предполагали «оцивилизовывание» рынка с появлением над ним крыши и приведением торговых павильонов к единообразию. Сторонники второй концепции считали, что внимание нужно уделять не только павильонам, но и окружающей их территории. Значит, здесь должны появиться скамейки, цветники и малые архитектурные формы.

Предлагались и концепции, учитывающие историческое и архитектурное наследие города и конкретно улицы. Однако в итоге, после ряда согласований и встреч с местными жителями, благоустройство улицы Дзержинского пошло по другому пути.

Первый этап работ

Август 2016-го

Работы на Дзержинского по распоряжению мэра города начались зимой 2016 года. На тот момент рассматривались несколько вариантов благоустройства. Администрация Кировского района предложила сохранить здесь одностороннее движение, обустроить парковку на одной стороне улицы, а на другой разбить сквер и тротуары. Второй вариант был более радикальным и предполагал закрытие улицы для транспорта и создание здесь сквера и пешеходной зоны. Проектные решения разрабатывали в Муниципальном проектно-сметном бюро. В итоге развитие пространства пошло по первому варианту.

Первым делом территорию, в том числе и проезжую часть, освободили от торговых объектов. В 2016-м с территории бывшего рынка демонтировали более 250 павильонов. Их владельцам предложили альтернативу в других местах, некоторые уехали самостоятельно. В этом же году за счет городского бюджета и средств инвесторов (АО «Томская генерация», ПАО «Томская распределительная компания» и СП «Тепловые сети») на Дзержинского заасфальтировали дорогу, восстановили тротуары, обустроили парковку, ввели одностороннее движение и провели реконструкцию зеленых насаждений.

— Практически все деревья там находились в аварийном состоянии. Поэтому они были снесены, а на их месте посадили новые деревья и кустарники — хвойные и лиственные, в том числе и крупноразмерные, — рассказала начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Томска Татьяна Медведева.

Август 2016-го, идут ремонтные работы

От скамеек и малых архитектурных форм решено было отказаться. Об этом мэрию просили местные жители (в основном пожилые), которые пугала перспектива появления здесь шумных компаний.

На этом основная часть благоустройства нового общественного пространства практически завершилась.

Что происходит сейчас

В этом году начался новый, «косметический» этап обустройства улицы Дзержинского. Здесь ведутся работы по ремонту фасадов домов. Ранее за счет средств АО «Томская генерация» была отремонтирована кровля, а в мае 2017-го ПАО «Томская распределительная компания», также за свой счет, восстановила фасад здания по пр. Кирова 36.

Первый в списке жилых домов — здание по ул. Дзержинского, 34а. В прошлом году здесь отремонтировали кровлю, сейчас рабочие очищают стены от прежней краски и штукатурки. Затем стены выровняют и покроют специальным составом, защищающим от влаги. Также буквально на днях начнется ремонта фасада дома по ул. Дзержинского, 31б.

Предполагается, что ремонт фасадов перечисленных домов завершится в этом году. Однако «косметический» этап благоустройства продолжится и в 2018-м. Ремонт ждет фасады еще двух домов. Работы проводятся в основном за счет средств регионального фонда капитального ремонта.

— Все работы по благоустройству здесь завершены, дальнейшая работа — это улучшение внешнего облика улицы. В соответствии с законодательством, все фасады будут иметь паспорт и ремонтные работы, которые будут проводиться в соответствии с этим паспортом, — рассказала Татьяна Медведева.

Как выглядит улица Дзержинского сегодня:

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая, архив Томского Обзора, администрация Кировского района

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