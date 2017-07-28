Еда. Рецензии.

Ужин в кафе Teplo

28 июля 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

В Томске открылось новое кафе с неожиданным для лета, но актуальным для Сибири названием Teplo. И хотя на улице стояла жара, мы не побоялись отправиться в «теплое» кафе на разведку.

Где: Ул. Карла Маркса, 23а, на месте гриль-бара People’s.

Интерьер: Как и полагается, в кафе под названием Teplo в интерьере преобладают теплые тона бежево-желто-золотистой гаммы. Есть каминный зал. Из деталей запоминаются декоративные столики с вазами, цветами и… энциклопедией по всемирной истории. Вероятно, несколько одинаковых экземпляров этого издания просто гармонично вписались в обстановку.

Наиболее роскошный элемент интерьера — люстры. Их в залах много, разных моделей, преобладают эффектные варианты в классическом стиле. На столиках — бутылки минералки. Есть кнопка вызова официанта, что удобно и все еще не слишком распространено в Томске.

Меню: Их два — отдельное для бара и для кухни, хотя в последнем также представлено немало напитков.

В том, где рассказывается о еде, у каждого блюда указана цена и выход, что помогает определиться с выбором. Холодные закуски в кафе — это брускетты, тартары и карпаччо. Брускетты — самые экономичные варианты в меню, стоят от 120 рублей, правда, речь идет об одном небольшом (80 гр) кусочке хлебе с печеными овощами. Цены на остальные блюда в этом разделе начинаются от 430 рублей при лаконичных порциях в 180–200 граммов.

Супов в кафе нет. Возможно, появятся в будущем.

Салатов 7 видов, традиционная «Сельдь под шубой» стоит 260 рублей, более любопытные варианты обойдутся от 345. Радуют варианты с морепродуктами — можно узнать, как сочетаются креветки и оливье. Можно попробовать и салат с азиатским соусом, и салат «Рояль», где сладкая груша сочетается с голубым сыром.

Следующий раздел меню — горячие закуски. За 270 рублей тут можно съесть куриный паштет, запеченный в тесте. Более интересные варианты стоят 530 рублей и выше. Есть и мидии, и рулька. Компании могут приобрести закуску ассорти: 2750 рублей — и на вашем столе свиная рулька, ребрышки, цыпленок, гренки и даже «дьявольский попкорн».

Горячие блюда — это стейки и гриль. Самый скромный вариант — медальоны из цыпленка. Подаются с рисом, обходятся в 490 рублей. Из экзотики — стейк из лосося (890 рублей), он маринуется в шампанском с салатом и овощами, и радужная форель (720 рублей), которая подается с нежным манго-кокосовым соусом. Любопытна и утиная грудка гриль с устричным соусом.

Десертов в меню не обнаружили.

Дальше шла барная карта. Выбор алкоголя большой. Из крепкого — водка, ром, текила, чача, джин, виски (здесь особенно много вариантов, есть даже японский), коньяк, бренди, абсент (цены от 130 рублей за 40 мл водки). В аперитивах — ликеры, вермут, порто, херес (от 190 рублей за 80 мл вермута). Отдельно в меню идут настойки традиционных ягодных вариантов (150 рублей за 40 мл), классические коктейли вроде Pina Colada и Mohito (все по 300 рублей), пара любопытных сетов (6 шотов за 590 рублей).

Из безалкогольного — обычные соки, газировка и минералка (от 90 рублей за стакан), молочные коктейли популярных видов (за 200 рублей), энергетики, а также лимонады, которые готовятся в кафе (от 150 рублей). Есть привлекательные сочетания вроде яблока и шалфея и клубники с базиликом.

В отдельном меню — кофе. Традиционный от 80 рублей, авторских вариантов мы не заметили. Приготовленный альтернативными способами, будь то кемекс или кофе во френч-прессе, обойдется от 110 рублей. Кофе может быть эфиопского, бразильского или перуанского происхождения. Есть несколько кофейных коктейлей с алкоголем, можно найти и с виски, и с водкой, и с абсентом. Все по 300 рублей.

Чая немало, известные сорта за 200 рублей, авторские предложения — тоже. Сочетания в меру экзотические. Есть шиповник с чабрецом, облепиха с грушей, клюква либо малина с мятой.

В том же отдельном меню с напитками мы нашли пиво, которого не было в первой алкогольной карте. Местное фирменное светлое стоит 140 рублей за 0,5, все остальное от 250. Бутылка крафта Василеостровской пивоварни обойдется в 340 рублей. Винная карта — в этом же меню. Игристые от 850 рублей. Вино делится на четыре категории. На каждый день можно выбрать себе что-нибудь простое от 900 рублей. Для удобства выбора есть отдельная страница с популярными винами (от 1150 рублей). Ценителям подготовлена подборка из разных стран мира, бутылка — от 2100. И завершает меню варианты для особых случаев. Здесь уже надо заплатить минимум 4500 рублей, а вина предложат из Италии, Франции, Испании.

Еда: Мы выбрали салат «Барбадос», привлекающий экзотическим сочетанием креветок, авокадо и грейпфрута, мидии в томатном соусе и клубнично-базиликовый лимонад.

Но трапеза наша началась… с попкорна. Вместе с меню нам налили по бокалу воды, а также принесли на двоих вазочку попкорна с сюрпризом. Сначала он кажется карамельным, потом внезапно ощущается перец чили. Мы к попкорну равнодушны, но попробовать такой нестандартный вариант было интересно.

Первым приготовили лимонад (150 рублей). Он был больше клубничным, чем базиликовым, ярче всего ощущался клубничный сироп, также плавали ягоды, очень замороженные. Нормальный освежающий напиток, но не шедевр и чуть более сладкий, чем нам бы хотелось.

Затем появился салат «Барбадос» (380 рублей). Его подали на огромной тарелке, поэтому порция сначала показалась небольшой, хотя мы знали, что его вес не 100, а 220 граммов. Он нам пришелся очень по вкусу. Сочные тигровые креветки, спелое авокадо — «неизбитые» в нашей кухне ингредиенты. Грейпфрут и огурец придавали салату свежести, делали вкус более летним, также как и обилие рукколы. Оригинально, и в то же время гармонично. И блюдо легкое.

Перед мидиями в томатном соусе (530 рублей) подали воду с лимоном для мытья рук. Мидии обещали новозеландские. Их сопровождали пару кусочков поджаренной чиабатты, итальянской булки хлеба. Через некоторое время нам дали миску для панцирей мидий. А после нашей просьбы принесли и ложку — бульон из мидий и томатов был очень вкусным, особенно в сочетании с чиабаттой.

Блюдо напомнило нам о море. Мидии в томатном соусе нам прежде пробовать не доводилось, обычно попадались варианты в белом вине. С томатами — любопытно, хотя, овощи немного отвлекают внимание от самих мидий. Еще отметим, что одна из мидий оказалась в нераскрывшемся панцире и добраться до нее не удалось. И лимона к мидиям хотелось бы побольше, чем половины ломтика.

Счет: 1060 рублей за горячую закуску, салат и лимонад. Счет подается в вязаной варежке.

Итого: Вкусно и мило, но удивляют цены. Хотя вроде бы Teplo — это не пафосно-роскошный ресторан, а обычное кафе с симпатичным интерьером. Хотелось бы большего диапазона блюд и цен. Понятно, что мидии везде стоят немало, но горячее блюдо из привычной курицы обойдется всего на 40 рублей дешевле. Салат был неплох, но «Цезарь» стоит почти столько же, а экономичнее окажется только банальная «селедка под шубой». И, конечно, в меню не хватает супов и десертов. Этот поход за впечатлениями от нового заведения оказался для нас самым дорогим в нынешнем году.

Фото автора

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