Комфортный город. Новые вазоны на томских улицах

31 июля 2017 / Материл подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Вероника Белецкая

В этом году в центре Томска появились новые вазоны. Около десятка двухъярусных конструкций из металла теперь украшают проспект Ленина.

Кто устанавливает на томские улицы цветочные композиции, сколько они стоят и что еще планируется озеленять - в нашем обзоре.

Вазоны на Ленина

Идея украсить центральный участок главного проспекта города уже давно витала в воздухе. В администрации Томска обсуждали варианты, как это лучше сделать на одном из самых популярных и проходимых мест центра:

— Участок от пр. Фрунзе до Главпочтамта у нас практически «каменный мешок» — зеленые насаждения есть только в скверах: им. Пушкина, Почтамтском, Плеханова. Остальная территория озеленена, поэтому было решено украсить в летний период проспект интересными конструкциями с цветами, — рассказала Наталья Цветкова, председатель комитета озеленения и природного комплекса управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Томска.

Ранее у первого корпуса ТПУ появились металлические вазоны для цветов - университет установил их самостоятельно. Городской комитет по озеленению заинтересовался удачным решением. Нашел поставщиков — компания-производитель предлагала такие конструкции по 50 тыс. рублей за штуку - и начал прорабатывать варианты реализации проекта.

В результате, новые вазоны под цветы на пр. Ленина появились благодаря одному из постоянных подрядчиков мэрии — ООО «Зеленстрой»:

— Идея заказать такие вазоны для города возникла у нас уже давно, а в этом году «Зеленстрой» предложил сделать подарок Томску, — рассказала Наталья Цветкова.

Во всех вазонах высажена ампельная петуния — эти цветы хорошо знакомы томичам, их повсеместно можно встретить на городских улицах. Это специально выведенные сорта, которые хорошо переносят сибирский климат и пышно цветут. При этом подаренные вазоны не требуют какого-то особого ухода — за ними ухаживают также, как и за другими элементами озеленения специалисты «Зеленстроя».

Конструкции обладают отличными антивандальными свойствами. Будучи крепкими и тяжелыми сами по себе, вместе с горшками, наполненными землей, они весят еще больше. Кроме того, в силу специфики конструкции, на вазонах сложно что-то нарисовать или приклеить.

Озеленить город

Новые конструкции вертикального озеленения появляются в Томске постоянно. Так, в этом году на городских улицах планировалось установить более 700 таких конструкций.

Вазоны авторской ковки появились у СФТИ; три высоких вертикальных вазона — на пересечении Кирова-Красноармейская.

В прошлом году в сквере у Белого озера были установлены кованые арки — для восстановления винограда, уничтоженного нерадивыми косарями. В этом году было решено применять кованые элементы защиты высаженных деревьев от окашивания — своего рода небольшие заборчики.

Также в нынешнем году в Томске началась реконструкция деревьев по ул. Кузнецова, Герцена, Белинского, Карташова. Кроме этого в рамках федерального программы «Формирование комфортной городской среды» в Томске будут «озеленяться» еще шесть объектов. Это ул. Красноармейская, сквер им. Ворошилова, центральная площадь в пос. Светлый, Белое озеро, сквер ул. Дизайнеров и сквер у озера в мкр. Солнечный.

— Для озеленения Томска, кроме бюджетных денег, необходимо привлекать средства инвесторов. У нас есть недостаток благоустроенных зеленых зон, при том, что на жителя приходится более 166 квадратных метров городских лесов. По данным ортофотосъемки зеленые насаждения в Томске составляют 9,7 тысяч га – это 33% площади города. Но именно благоустроенных зон – парков, скверов, рощ – со скамейками, освещением, фонтанами, другими элементами благоустройства приходится порядка 4-5 кв. метров на человека. Этот показатель нужно поднимать. И в прошлом, и в этом году мы увеличили площадь зеленых насаждений, продолжаем работы по замене аварийных деревьев. Жители активно реагируют на изменения в этой части, обращаются с предложениями, значит, тема действительно важна. Давайте объединять усилия власти, бизнеса и горожан: я уже говорил, и напомню еще раз - если хотя бы каждый третий томич посадит дерево, город прирастет почти на 200 тысяч деревьев, - уверен мэр Иван Кляйн.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: