Городские детали: скворечник с томским конем на Елизаровых

15 декабря 2016 / Томский Обзор

На стене дома по ул. Елизаровых, 16 висит замечательный скворечник.

Разглядеть его можно не всегда, поскольку расположен он на уровне второго этажа. Но такой красоты еще поискать — чья-то легкая рука некогда сотворила деревянный домик с арочным входом, зубчатой стеной, резной крышей и вертушкой. А венчает все это великолепие наш родной гербовый конь.

К сожалению, кто автор шедевра и как давно скворечник появился на стене дома, неизвестно. Хотя поговаривают, что ему уже больше 30 лет.

A photo posted by Anna Antonova (@anna_anugina) on Sep 6, 2016 at 12:58am PDT

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