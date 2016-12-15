18+
18+

Городские детали: скворечник с томским конем на Елизаровых

Томские новости, Краеведение, Архитектура и дизайн, Деревянная архитектура, Городские детали, Томск Городские детали скворечник конь архитектура деревянная Городские детали: скворечник с томским конем на Елизаровых

На стене дома по ул. Елизаровых, 16 висит замечательный скворечник.

Разглядеть его можно не всегда, поскольку расположен он на уровне второго этажа. Но такой красоты еще поискать — чья-то легкая рука некогда сотворила деревянный домик с арочным входом, зубчатой стеной, резной крышей и вертушкой. А венчает все это великолепие наш родной гербовый конь.

К сожалению, кто автор шедевра и как давно скворечник появился на стене дома, неизвестно. Хотя поговаривают, что ему уже больше 30 лет.

A photo posted by Anna Antonova (@anna_anugina) on

A photo posted by

Тэги/темы: