Городские детали: скворечник с томским конем на Елизаровых
15 декабря 2016 / Томский Обзор
На стене дома по ул. Елизаровых, 16 висит замечательный скворечник.
Разглядеть его можно не всегда, поскольку расположен он на уровне второго этажа. Но такой красоты еще поискать — чья-то легкая рука некогда сотворила деревянный домик с арочным входом, зубчатой стеной, резной крышей и вертушкой. А венчает все это великолепие наш родной гербовый конь.
К сожалению, кто автор шедевра и как давно скворечник появился на стене дома, неизвестно. Хотя поговаривают, что ему уже больше 30 лет.
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