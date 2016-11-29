Участники проекта «Живем по-настоящему» представили свои проекты в Томске

29 ноября 2016 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

В понедельник, 28 ноября, в Томске состоялась итоговая конференция проектных команд Томской и Новосибирской областей, участвующих в благотворительном проекте «Живем по-настоящему».

Инициаторами и организаторами проекта стали компания «МегаФон» и Автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития». Проект проходил в шести регионах России: Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Томской и Новосибирской областях, и объединил команды из числа старших воспитанников и выпускников учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В течение 2016 года более 50 ребят из Томской и Новосибирской областей принимали участие в установочных семинарах: первый состоялся в апреле в Томске, второй — в августе в Новосибирске, где обучались технологии социального проектирования и работе в командах. 28 ноября на итоговой конференции в Томске участники представили свои социально-значимые проекты. Всего было презентовано 9 разработок по различным направлениям: помощь пожилым людям, организация спортивных площадок, социализация детей-инвалидов и другие. Шесть проектов были выбраны для представления Сибири в Москве на межрегиональном Фестивале.

Томск будут представлять: Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Бакчарского района с проектом обустройства зоны отдыха для воспитанников «Райский уголок»; Центр «Орлиное гнездо», организовавшие ремонт и оформление концертного клуба для воспитанников и их гостей; Центр помощи Асиновского района, создавшие музей истории «Теплый дом». Представителями Новосибирска стали: Центр помощи Чистоозерского района с проектом зоны отдыха для пожилых людей, Центр Тогучинского района, создавшие волонтерскую группу для помощи пенсионерам в быту, а также Центр «Жемчужина», поддерживающие детей с ограниченными возможностями. Все проекты уже успешно реализованы и доказали свою эффективность.

Благодаря участию в семинарах, дети не только научились самостоятельно создавать и прорабатывать социальные проекты, но и сделали для себя множество важных открытий, которые поспособствуют их становлению во взрослой жизни.

«Если поставил цель, нужно идти до конца, добиваться. Если опустишь руки, у тебя ничего не получится. Такой вывод я для себя сделал и буду стараться в любых ситуациях стремиться к поставленной цели!» — делится впечатлениями участник проекта Денис Анчугов.

Для педагогов Центров социальное проектирование стало новой формой воспитательной работы, которую они планируют в дальнейшем продолжать развивать вместе со своими воспитанниками. Все участники получили сертификаты об успешном прохождении тренингов, которые смогут в дальнейшем использовать в своих портфолио.

«Компания „МегаФон“ поддерживает долгосрочные и системные проекты, позволяющие реально помогать детям и взрослым. Сравнив то, какими робкими дети пришли на первый семинар и как уверенно и с интересом в глазах они выступали сегодня, мы еще раз убедились в эффективности методики социального проектирования и необходимости ее распространения в дальнейшем. Уверен, что дети из Центров Новосибирска и Томска теперь смогут достойно преодолевать все трудности, четко ставить цели и добиваться их, покоряя всё новые и новые вершины», — отметил директор Томского отделения компании «МегаФон» Андрей Ким.

МегаФон — ведущий российский оператор связи, доступный на всей территории страны. Приоритетные направления благотворительной деятельности компании — поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях.

В 2015 году «МегаФон» поддержал 58 благотворительных проектов в 120 городах по всем регионам страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили около 21 000 человек, в том числе более 9 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и более 10 900 людей с ограниченными возможностями здоровья.

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