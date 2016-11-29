Томские приставы арестовали женщину за неуплату 1,8 млн рублей алиментов

29 ноября 2016 / Томский Обзор

Томские судебные приставы отправили под административный арест женщину, которая задолжала на содержание четверых детей (от 6 до 16 лет) 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томичка официально не трудоустроена, на учете в центре занятости не состоит, живет случайными заработками. Все ее дети определены в детские дома.

В июле этого года в силу вступили изменения в законодательстве, регулирующие ответственность за неуплату алиментов. Если ранее в отношении злостного неплательщика сразу возбуждали уголовное дело по ст. 157 УК РФ, теперь он должен «пройти» через административное наказание. К уголовной ответственности по этой статье можно привлечь, если гражданин отбыл административное наказание за неуплату алиментов, но урок из этого не извлек и не начал оплачивать долг.

Таким образом суд, изучив обстоятельства дела, по каждому административному протоколу назначил наказание – 10 суток ареста и, таким образом, суммарный срок составил 40 суток.

Сейчас женщина отбывает наказание в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Если же она не начнет выплачивать алименты в течение двух месяцев с момента освобождения - ей грозит уголовное наказание.

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