Томский студент придумал надувную антенну-шар для связи в космосе

29 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Студент Томского госуниверситета Артем Каменев до 2018 года намерен создать дешевую и легкую антенну для обеспечения качественной связи в открытом космосе, сообщает пресс-служба вуза.

«Сегодня для связи в открытом космосе чаще всего используются параболические рефлекторы. Для их бесперебойной работы необходимо поддерживать точную параболическую форму, что достаточно сложно для антенн большого диаметра в условиях космоса. Кроме того, в условиях космоса они могут деформироваться», – говорит Артем.

Предложенная ученым ТГУ конструкция антенны – надувная и имеет форму шара, благодаря этому она проста в сборке и транспортировке. Это позволит использовать меньшее количество материалов и, как следствие, стоимость и вес антенны будут ниже, чем у существующих аналогов.

Также преимущество конструкции – это высокая скорость развертывания, которая обеспечивает снижение энергозатрат. Антенна-шар диаметром 2-3 метра будет раскрываться на орбите за 2-3 минуты, в то время как ее аналоги способны делать это за 5-6 минут.

Прибор будет разработан к 2018 году, сейчас исследователи подбирают наиболее оптимальные материалы для него. После этого ученые подадут заявление на регистрацию патента и будут вести переговоры с компаниями для налаживания производства. Предполагается, что антенна будет установлена на отечественных спутниках для обеспечения качественной связи в открытом космосе.

Студент стал победителем III Всероссийского инженерного конкурса с индивидуальным проектом.

Всероссийский инженерный конкурс (ВИК) проводится в нескольких номинациях, и первая из них – Конкурс индивидуальных проектов (КИП). В этом году на конкурс было представлено более 1100 заявок, в финале свои проекты защищали студенты из 129 вузов. Абсолютными победителями КИП стал 21 участник.

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