В пятницу в Томске откроется главный новогодний городок

29 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В пятницу, 2 декабря, в Томске в 16.30 откроется ледовый городок «Наше любимое кино» на пл.Новособорной, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на площади продолжается работа по обустройству ледового городка. Здесь уже появился каток «Кинолента», ледовые фигуры кинооператора и героини фильма «Карнавальная ночь», горки и ледовый лабиринт, смонтирован светодиодный фонтан и праздничная иллюминация, завершается монтаж и украшение ели.

Городок откроется праздником «Елка, зажигай!». Томичей ждут концертные номера от театра фольклора «Разноцветье», игры, хоровод и конкурсы. С наступающим праздником всех поздравит зимний волшебник Морозко и мэр Томска Иван Кляйн. Вместе они зажгут иллюминацию на новогодней ели и светодиодный фонтан на Новособорной. В этом году 24-х метровую искусственную ель украшают 300 сверкающих звезд, а также новые светодиодные шары и гирлянды, подаренные компанией «Газпром трансгаз Томск». Одновременно с главным новогодним символом зажгутся елки во всех ледовых городках Томска.

Прийти на праздник томичей приглашают в костюмах сказочных персонажей – лучшие образы будут награждены сувенирами на игровых точках.

К началу праздника на площади уже заработает рождественская ярмарка, где можно будет приобрести новогодние подарки ручной работы от томских мастеров, украшения для елки и сувениры, мед и дикоросы, свежую выпечку и горячие напитки.

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