Не все причины сокращения жилищного строительства в Томске объективные - губернатор

29 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На аппаратном совещании губернатор Томской области поручил разобраться в причинах резкого сокращения жилищного строительства в Томске.

Как сообщил на совещании замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, по итогам 2016 года в области ожидается ввод в эксплуатацию около 500 тысяч квадратных метров жилья, что на четверть меньше показателей 2015 года, когда томские строители побили советские рекорды, сдав 699 тысяч квадратных метров.

Причем, как уточнил вице-губернатор, если в целом по области ввод жилья по итогам года сократится на 20 процентов, то в Томске, судя по темпам, — на 63 процента. Губернатор Сергей Жвачкин поручил Евгению Паршуто и мэру Томска Ивану Кляйну провести встречу в администрации Томска со строителями и чиновниками.

«Я уверен, что не все причины сокращения жилищного строительства в Томске объективные. Здесь не могло обойтись без человеческого фактора. Но мало наказать виновных — нужно исправлять ситуацию», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

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