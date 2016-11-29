В Томске задержали группу наркоторговцев

29 ноября 2016 / Томский Обзор

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков в Томске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В группу входили двое жителей Томска, ранее судимых за аналогичные преступления. Один их них поставлял наркотики в город, второй их продавал. Во время очередной встречи с покупателем, сбытчика задержали полицейские. Дома у второго мужчины полицейские нашли около 4 граммов героина.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконный оборот наркотических средств» и ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Задержанные находятся под стражей. Теперь им грозит до двадцати лет тюрьмы.

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