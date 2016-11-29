Томский «Сибкабель» запустил производство в новом цехе

29 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Накануне празднования 75-летия томского завода «Сибкабель» цех по производству и ремонту металлических барабанов переехал в новое помещение, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Размещавшийся на проспекте Фрунзе цех по производству и ремонту металлических барабанов занял новое помещение рядом с основными цехами на улице Пушкина. Инвестиции в проект составили 45 млн рублей. 16 ноября новый цех выпустил первый барабан, а сейчас станки работают на полной мощности, производя по 10 барабанов в день. Переезд в первую очередь решил логистическую задачу и позволил оптимизировать расходы предприятия. Производство деревянных барабанов также располагается на основной площадке АО «Сибкабель».

«Раньше огромные металлические барабаны приходилось доставлять на Пушкина через весь город, а это ни много ни мало 300 штук ежемесячно. Для их производства требуется 70 тонн металла. Его везли на производство барабанов с основной площадки «Сибкабеля». Отсюда же доставляли кислород и углекислоту для сварки, прочие материалы. Новый просторный цех по выпуску металлической тары находится в непосредственной близости от своего основного «потребителя» — цеха по производству нефтепогружных кабелей», — сообщил директор АО «Сибкабель» Алексей Кочетков.

На металлические барабаны кроме нефтепогружного кабеля традиционно наматывают некоторые виды силового кабеля и эмальпровода. Кроме того, они используются как технологическая тара в процессе производства. Причем если для нефтепогружного кабеля требуются барабаны высотой до двух метров и шириной почти 1 метр, то для эмальпроводов делают катушки высотой 70 сантиметров и шириной 23 сантиметра.

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