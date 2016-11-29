Завтра томичей ждут метели с мокрым снегом

29 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра и послезавтра, 30 ноября и 1 декабря, в Томской области ожидается умеренный, местами сильный, мокрый снег, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Также томичей ждут метели, гололедные явления, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, снежные заносы. В связи с этим управление предупреждает о возможном осложнении обстановки на участках дорог Томск-Асино, Томск-Мариинск, Томск-Колпашево-Каргасок и на 37-ми километровом участке Федеральной трассы Р-255 «Сибирь», а также на дорогах Томска.

Томичей также предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП. В связи с этим водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.

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