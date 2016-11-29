#Истфак ТГУ: Томичей приглашают на показ криминальной драмы Висконти «Рокко и его братья»

29 ноября 2016 / Томский Обзор

Киноклуб Исторического факультета «Киноглаз» приглашает томичей на бесплатный кинопоказ фильма итальянского режиссера Лукино Висконти «Рокко и его братья».

Показ состоится в субботу, 3 декабря. Фильм, впервые вышедший на экраны в 1960 году, смогут посмотреть все желающие.

По словам создателя «Киноглаза», студента 3-го курса ИФ ТГУ Вадима Русанова, клуб на факультете был организован в сентябре нынешнего года.

«Сейчас я исследую документальное кино 1920-х гг., а именно кинотворчество и кинотеорию Дзиги Вертова. Этот интерес был вызван моей любовью к кино. Собственно говоря, киноклуб назван в часть идеи киноглаза Вертова. Он писал, что с помощью его можно вскрыть „коммунистичность“ окружающей действительности. Конечно, наш киноклуб не вскрывает в действительности коммунизм. Он был создан для того, чтобы, грубо говоря, вскрывать человеческие души. Изначально хотелось, чтобы к нам приходили люди ищущие, пытающиеся понять себя. А фильмы, как носители умозрительных образов, могут помочь людям понять себя, помочь „вскрыть“ себя», — говорит Вадим.

Несмотря на «короткую жизнь» киноклуба, уже состоялось 11 показов. Выбрать фильм для просмотра или проголосовать за предложенные варианты можно в группе клуба ВКонтакте.

«На данный момент мы кратко знакомимся с итальянским неореализмом. Почему именно он? Честно говоря, мой друг, увлекающийся кино спросил меня: «Могу ли я показать фильм, который мне очень интересен?». Я конечно сказал, что можно. Не только потому, что он мой друг, но и потому, что у нас что-то вроде открытой площадки, где каждый, кто желает и хочет, может провести нашу встречу с фильмом, который ему интересен, важен, который он хочет обсудить. Лично я буду только рад подобным желаниям," — отмечает Вадим.

Основная аудитория кинопоказов, по словам Вадима, студенты разных вузов. Но принять участие может и любой желающий, возрастных ограничений нет. Также возможно обсуждение фильма.

Кинопоказ состоится 3 декабря в 18:40, в 33-й аудитории 3-го корпуса ТГУ (пр. Ленина, 34).

«Рокко и его братья» — художественный фильм режиссёра Лукино Висконти, вышедший на экраны в 1960 году. Сюжет фильма вдохновлён эпизодом из романа Джованни Тестори Il ponte della Ghisolfa. Это был первый фильм Висконти, который имел значительный коммерческий успех в Италии, хотя он и столкнулся с определенными проблемами с цензурой. Перед выходом в широкий итальянский прокат из ленты был удален ряд сцен. а позже отказывались демонстрировать её в Милане.

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