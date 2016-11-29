Директор томской стройфирмы подозревается в мошенничестве на 2,5 млн рублей

29 ноября 2016 / Томский Обзор

Томские полицейские выявили факт особо крупного мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, руководитель строительной организации, получил от инвесторов 2,5 млн рублей на строительство гостиничного жилого комплекса. Деньгами, полученными в рамках контракта, он распорядился по своему усмотрению. Обязательств, предусмотренных договором он не выполнил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь директору грозит до 10 лет тюрьмы.

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