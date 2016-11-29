Завтра томичам покажут оперу «Ермак»

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2016 // Фото: Bkz.tomsk.ru

В среду, 30 ноября в БКЗ томской филармонии (пл. Ленина, 12а), состоится премьера оперы «Ермак». Проект реализован совместно с Мариинским театром при поддержке Министерства культуры России.

Опера-фреска будет состоять из пролога, эпилога и четырех картин. Длиться будет всего около часа. Зрителей ждет погружение в историческую атмосферу времен Российской империи и Ивана Грозного. За основу сюжета были взяты следующие события — поход орды и Ермака против Хана Кучума, события на реке Иртыш, устье реки Вагай и в селе Чувашёво. Также в оперу вошел сюжет «удалой казак Иван-Кольцо и гордая красавица Югра».

Главные партии исполнят Владимир Коварский(Ермак), Вероника Цай(Юрга), Евгений Штейнмиллер (Кучум), Ирина Макарова(Мать Ермака). Главный дирижер и художественный руководитель — Ярослав Ткаленко, композитор — Олег Проститов.

Как отмечают организаторы, произведение было написано в рекордные сроки — три с половиной месяца. Согласно плану, постановка была назначена на конец 2016 года. 13 ноября уже были получены последние ноты для оркестра.

Посмотреть, как шла подготовка оперы, можно в официальной группе ВКонтакте. Билеты можно приобрести в кассе филармонии или забронировать на сайте филармонии.

Стоимость билетов от 500 до 1500 руб. Начало в 19:00.

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