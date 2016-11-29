Губернатор подписал соглашение с институтом, который построит в Томске центр ПЭТ

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2016 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 29 ноября, губернатор Сергей Жвачкин и председатель правления Санкт-Петербургского медицинского института имени Сергея Березина (МИБС) Аркадий Столпнер подписали инвестиционное соглашение о строительстве в Томске центра позитивно-эмиссионной томографии (ПЭТ), передает пресс-служба обладминистрации.

Договоренности с руководством МИБС о строительстве центра были достигнуты в июне на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

За право строительства ПЭТ-центра в Томске конкурировали шесть компаний, но созданная губернатором специальная рабочая группа остановились на медицинском институте из Санкт-Петербурга. МИБС уже имеет опыт подобной работы, занимаясь строительством аналогичных центров в соседних регионах.

Как отметил председатель правления МИБС Аркадий Столпнер, институт намерен инвестировать 2 миллиарда рублей в строительство четырех центров ядерной медицины в Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Инвестиции в томский ПЭТ-центр составят 500 миллионов рублей. Ежегодно за счет средств фонда ОМС здесь будет проводиться две тысячи исследований, что соответствует потребности региона.

Технология позитивно-эмиссионной томографии основана на введении в организм пациента биологически активного вещества (чаще всего глюкозы), меченного радиоактивным изотопом. Высокая чувствительность метода позволяет обнаруживать даже небольшие опухоли, максимально точно определять стадии заболевания, подбирать наиболее эффективную тактику лечения.

Располагаться ПЭТ-центр будет в районе Северного медицинского городка, около областной клинической больницы, где власти уже выделили инвестору необходимый участок земли.

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