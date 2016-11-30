Томские абоненты тарифного плана «Безлимитная Россия» наговорили миллион минут

30 ноября 2016 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Тарифный план «Безлимитная Россия» набирает популярность среди абонентов Томского филиала ПАО «Ростелеком». За девять месяцев абонентами данного тарифного плана стали более 1000 семей. На конец ноября, общий трафик продолжительности телефонных разговоров составил порядка миллиона минут. Из них на долю местной телефонной связи приходится около 550 тысяч минут, внутризоновой — порядка 200 тысяч минут и более 250 тысяч минут приходится на межгород.

«Весной этого года компания представила своим клиентам настоящий безлимит, который включает звонки на стационарные телефоны „Ростелекома“ по всей России без ограничений по количеству и продолжительности вызовов. Сегодня, оператор предлагает достаточно много тарифных планов, которые можно выбирать исходя из их стоимости, количества и географии совершаемых звонков. Тариф „Безлимитная Россия“ — универсален, это своего рода переворот в фиксированной связи. Тарифный план, безусловно, выгоден для тех, у кого родственники и друзья живут в других городах», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В тарифный план включены ежемесячно до 200 минут звонков с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. Подключить тарифный план «Безлимитная Россия» с учетом звонков на мобильные телефоны можно только по 31 марта 2017 года.

Более подробную информацию об услугах и тарифах можно узнать в офисах продаж и обслуживания Томского филиала ПАО «Ростелеком» или по телефону справочной службы 8 800 1000 800 (звонок бесплатный), а также на сайте tomsk.rt.ru.

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