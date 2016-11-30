Жвачкин готов участвовать в выборах губернатора Томской области в 2017 году

30 ноября 2016 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил готовность принять участие в выборах главы региона, которые намечены на сентябрь 2017 года, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Мое желание должно совпасть с мнением жителей области и позицией федерального центра. Для меня работа губернатора — это не мечта, а ответственность. Если доверят, то готов вновь эту ответственность на себя взять», — заявил Сергей Жвачкин.

«Задача у губернатора одна — работать в интересах людей, страны и региона», — отметил глава региона.

Сергей Жвачкин был утвержден на должность губернатора областной думой в 2012 году по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент занимавшего пост президента РФ. До этого Сергей Жвачкин возглавлял ООО «Газпром трансгаз Краснодар», а с 1999 по 2004 годы был президентом ОАО «Востокгазпром». Срок его губернаторских полномочий истекает в марте 2017 года.

Тэги/темы: