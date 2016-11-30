Налоговую льготу на имущество организаций в Томской области будут проверять

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2016 // Фото: Duma.tomsk.ru

Налоговая льгота на имущество организаций теперь будет проходить проверку на эффективность каждые три года. Такое решение приняли областные депутаты на минувшем собрании думы и внесли ряд поправок в региональное законодательство о налоге на имущество организаций, сообщается на сайте парламента.

Отсутствие временных рамок льготы по налогу на имущество организаций приводит к тому, что бизнес сообщество использует ее для оптимизации своих налоговых расходов и не воспринимает как стимул для дальнейшего развития организации. К такому выводу пришли разработчики поправок в областной закон о «О налоге на имущество организаций» и ограничили срок предоставления данной льготы тремя годами.

Теперь по истечении этого срока необходимо будет провести оценку эффективности предоставленных региональных налоговых преференций. По ее результатам и будет приниматься решение о продлении срока действия каждой установленной льготы, либо ее отмене. Данная мера позволит стимулировать заявительный характер налоговых льгот, а сами льготы приобретут более мобильный и гибкий характер, отвечающий требованиям экономической ситуации.

Также внесенные изменения отменили налоговые преференции для ряда организаций. В частности, с 2017 года будут отменены льготы в виде дифференцированной пониженной ставки налога на имущество организаций для организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков, текстильных и швейных изделий, производство обуви; для органов государственной власти и органов местного самоуправления; для областных и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. При этом льгота будет предоставлена организациям - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Также в закон внесены корректировки в формирование объектов налогообложения, в отношении которых расчет налога производится исходя из кадастровой стоимости. Так, перечень видов недвижимого имущества дополняется жилыми домами и жилыми помещениями, находящимися в собственности более года, и не учитываемыми на балансе в качестве объектов основных средств. Для торговых и административных и офисных объектов снижено ограничение по размеру площади с 1000 квадратных метров до 500 квадратных метров в 2018 году; до 250 квадратных метров в 2019 году; до 100 квадратных метров с 2020 года.

Депутат Екатерина Собканюк поделилась опасениями, что принятие поправок негативно скажется на строительной отрасли.

«Застройщики сегодня столкнулись с тем, что продажи квартир падают и пока нет никаких предпосылок к тому, что в 2017 году ситуация поменяется в лучшую сторону. И внесение поправок, которые уже назвали «законом на непроданные квартиры» (то есть застройщикам придется платить налог на непроданные квартиры), без других мер поддержки может только усугубить ситуацию в строительстве», - отметила депутат.

В свою очередь замгубернатора по экономике Андрей Антонов уточнил, что в данном случае поправки нацелены не на строителей, а на организации, которые занимаются арендным бизнесом, как юридические лица. Ожидается, что с внесением поправок областной бюджет получит от этих организаций более 50 млн рублей в виде налогов.

Депутаты одобрили предложенные изменения и приняли решение создать рабочую группу по изучению данного вопроса. Если рабочая группа посчитает, что принятый закон ухудшает ситуацию в строительной отрасли, а других способов поддержать ее нет, то вероятно возвращение депутатов к данному законопроекту.

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