В субботу томские модники смогут обменяться одеждой

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2016 // Фото: Vk.com/dresscrossing_tsk

Дресс-кроссинг состоится 3 декабря в 17:00 на площадке бизнес-центра «Пространство «Высоко» (ул. Беленца, 9/1), сообщается в группе мероприятия ВКонтакте.

Все желающие будут обмениваться стильной, качественной, новой одеждой, вести беседы о моде, приятно и полезно проводить время. Участников ожидают лекции о стиле, маркет аксессуаров от лучших томских дизайнеров, музыкальное сопровождение от диджеев и фото на память от профессионально фотографа. Для проголодавшихся организаторы подготовят фуд зону с закусками и напитками.

Для участия необходимо принести минимум 3 вещи в идеальном состоянии, за каждую из которых начисляются баллы (от 1 до 4) в соответствии со стоимостью вещи. На мероприятие можно принести новую одежду, обувь, сумки, бижутерию и прочие аксессуары хорошего качества. Организаторы предупреждают, что будет строгий отбор предметов гардероба, так как дресс-кроссинг — это не барахолка, а модное мероприятие. Вещи, которые останутся невостребованными будут переданы в благотворительные фонды.

Для регистрации необходимо сфотографировать вещи и отправить фото сюда. Стоимость участия составит 300 рублей. Для удобства участников оплату можно произвести на месте.

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